Philips OLED TV 806/856 – 806 modeli 55”, 65” ve 77”; 856 modeliyse 55” ve 65” ekran boyutlarıyla, yılın ikinci çeyreğinde piyasaya çıkıyor .

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy A72 4G FCC sertifikası 25W hızlı şarjı gösterdi

reklam

Yenilenen Philips OLED TV neler sunuyor?

Philips TV’nin 800 OLED serisi; görüntü performansı standartlarını yükseltmek için tasarlanan, 5. Nesil P5 AI işleme paketi de dahil olmak üzere, 2021 yılında daha fazla performans iyileştirmesi sunacak. 5. Nesil P5 AI; sistemine eklediği Film algılama modunun yanında; SD veya HDR içeriği için kontrastın her zaman ortam ışık seviyelerine göre optimize edilmesini sağlayan ışık sensörünü de içeriyor.

HDR10+ Adaptive; HDR 10+ dinamik meta verileri ile gerçek zamanlı ortam ışığı bilgisini birleştirerek parlaklık düzeylerini sahne sahne izleme ortamına göre otomatik olarak optimize etmeye olanak tanır. OLED almayı düşünenler için bir önemli haber de, yeni 806/856 OLED modellerindeki anti-burn (yanma önleme) teknolojisi. Anti-burn, statik içeriği doğru bir şekilde algılayan ve piksellerdeki yanmayı önlemek için, ışık çıkışının yoğunluğunu kademeli olarak azaltacak gelişmiş bir logo algılama sistemi kullanıyor. Bu sayede TV kanallarının ekran köşesinde yer alan logoları, iz bırakmıyor.

Kullanıcıları içine çeken bir izleme deneyimi oluşturmak için dört taraflı Ambilight içeren OLED806 ve OLED856 modelleri, sıfır çerçeve tasarımına sahip. Her iki modelde de destek için farklı tasarımlar yer alırken; iki tasarım da sehpa üstünde yüzer gibi görünen minimalist bir profil sunuyor. OLED806 tasarımında metal, çift tonlu “çubuk” ayaklar mevcut. OLED856 modelinde de metal koyu krom renkte T şeklinde ayaklar bulunuyor.

Geliştirilmiş, e-Arc dahil HDMI 2.1 özelliğiyle; 2020 ürünlerine de eklenen Otomatik Düşük Gecikme moduna, FreeSync Premium Pro ve Otomatik Oyun modu da eklendi. Geliştirmelerle birlikte 4K görüntü kalitesi 48Gbps’lik (444, 12 bit) yüksek bant genişliğinde 40Hz’den 120Hz’e kadar iletilebiliyor.

Yeni OLED serisi; dört pasif radyatör tarafından desteklenen özel 3 halkalı, arkaya bakan bas ve kaliteli 50W 2.1 ses sistemine sahip. Setler ayrıca kullanımı kolay DTS Play-Fi sayesinde yüksek çözünürlüklü, çok odalı ses sistemi için kablosuz bağlantı imkanı sunuyor. Üründe yeni bir sezgisel arayüz sunan, son sürüm Android 10 TV işletim sistemi var. TV’nin bas-konuş özelliğine sahip uzaktan kumandası; halihazırda bulunan Google Asistan’ı devreye sokabiliyor ve Alexa ses komut sistemleriyle uyumlu bir şekilde çalışabiliyor.

Her iki ürün de; metal kaplamalı, zarif, arkadan aydınlatmalı ve gömülü tuşlara sahip birinci sınıf kalite uzaktan kumandayla birlikte geliyor. Uzaktan kumandanın yan tarafları ve arkası İskoç deri firması Muirhead tarafından kaplanmış.