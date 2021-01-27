Genel
Philips TV XXL OLED panelleri ile ön plana çıkarıyor
Philips OLED TV 806/856 – 806 modeli 55”, 65” ve 77”; 856 modeliyse 55” ve 65” ekran boyutlarıyla, yılın ikinci çeyreğinde piyasaya çıkıyor .
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Yenilenen Philips OLED TV neler sunuyor?
Philips TV’nin 800 OLED serisi; görüntü performansı standartlarını yükseltmek için tasarlanan, 5. Nesil P5 AI işleme paketi de dahil olmak üzere, 2021 yılında daha fazla performans iyileştirmesi sunacak. 5. Nesil P5 AI; sistemine eklediği Film algılama modunun yanında; SD veya HDR içeriği için kontrastın her zaman ortam ışık seviyelerine göre optimize edilmesini sağlayan ışık sensörünü de içeriyor.
HDR10+ Adaptive; HDR 10+ dinamik meta verileri ile gerçek zamanlı ortam ışığı bilgisini birleştirerek parlaklık düzeylerini sahne sahne izleme ortamına göre otomatik olarak optimize etmeye olanak tanır. OLED almayı düşünenler için bir önemli haber de, yeni 806/856 OLED modellerindeki anti-burn (yanma önleme) teknolojisi. Anti-burn, statik içeriği doğru bir şekilde algılayan ve piksellerdeki yanmayı önlemek için, ışık çıkışının yoğunluğunu kademeli olarak azaltacak gelişmiş bir logo algılama sistemi kullanıyor. Bu sayede TV kanallarının ekran köşesinde yer alan logoları, iz bırakmıyor.
Kullanıcıları içine çeken bir izleme deneyimi oluşturmak için dört taraflı Ambilight içeren OLED806 ve OLED856 modelleri, sıfır çerçeve tasarımına sahip. Her iki modelde de destek için farklı tasarımlar yer alırken; iki tasarım da sehpa üstünde yüzer gibi görünen minimalist bir profil sunuyor. OLED806 tasarımında metal, çift tonlu “çubuk” ayaklar mevcut. OLED856 modelinde de metal koyu krom renkte T şeklinde ayaklar bulunuyor.
Geliştirilmiş, e-Arc dahil HDMI 2.1 özelliğiyle; 2020 ürünlerine de eklenen Otomatik Düşük Gecikme moduna, FreeSync Premium Pro ve Otomatik Oyun modu da eklendi. Geliştirmelerle birlikte 4K görüntü kalitesi 48Gbps’lik (444, 12 bit) yüksek bant genişliğinde 40Hz’den 120Hz’e kadar iletilebiliyor.
Yeni OLED serisi; dört pasif radyatör tarafından desteklenen özel 3 halkalı, arkaya bakan bas ve kaliteli 50W 2.1 ses sistemine sahip. Setler ayrıca kullanımı kolay DTS Play-Fi sayesinde yüksek çözünürlüklü, çok odalı ses sistemi için kablosuz bağlantı imkanı sunuyor. Üründe yeni bir sezgisel arayüz sunan, son sürüm Android 10 TV işletim sistemi var. TV’nin bas-konuş özelliğine sahip uzaktan kumandası; halihazırda bulunan Google Asistan’ı devreye sokabiliyor ve Alexa ses komut sistemleriyle uyumlu bir şekilde çalışabiliyor.
Her iki ürün de; metal kaplamalı, zarif, arkadan aydınlatmalı ve gömülü tuşlara sahip birinci sınıf kalite uzaktan kumandayla birlikte geliyor. Uzaktan kumandanın yan tarafları ve arkası İskoç deri firması Muirhead tarafından kaplanmış.
Genel
Toyota, dünyanın en çok araç satan otomotiv şirketi oldu
Japon otomotiv üreticisi Toyota, 2020’de dünyanın en fazla satılan otomobil markası olarak Alman Volkswagen’i geride bıraktı.
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2020 yılı pandemi nedeniyle otomotiv üreticileri için oldukça zorlu bir dönem oldu. Otomobil devleri hem üretim hem de satış aşamasında ciddi sıkıntılar yaşadı. Ancak salgın, bazı otomobil üreticilerini, diğerlerine oranla daha az etkiledi.
Toyota yeni yaptığı bir açıklamada 2020’de otomobil satışlarında yüzde 11.3‘lük bir düşüş yaşadığını açıkladı. Bu düşüş oranı ile şirketin gerçekleştirdiği toplam otomobil satışı 9.53 milyon oldu. Alman devi Volkswagen ise aynı süreçte otomobil satışlarında yüzde 15.2’lik bir düşüş yaşadı. Volkswagen; Audi, Skoda ve Porsche ile birlikte toplam 9.3 milyonluk bir satış gerçekleştirdi.
Bu kapsamda Toyota, küresel araç satışlarında Volkswagen’i geride bırakarak, beş yıllık sürecin ardından liderlik koltuğunu Alman rakibinden geri almış oldu. Japonya ve genel olarak Asya bölgesinin salgından ABD ve Avrupa pazarlarına göre daha az etkilendi. Bu da Toyota’nın bu süreci daha az kayıpla atlatmasında büyük rol oynadı.
Basına yer alan bilgilere göre; Toyota’dan bir yetkili, firmanın bu sürece rağmen piyasaya yeni model sürülmesini kapsayan agresif satış stratejisinin, “sağlam satış” sonuçları doğurduğunu belirterek, “Salgın sürecinde önceki yıla kıyasla satışlarımız düştü. Ancak düşüş yaklaşık yüzde 10 seviyesiyle sınırlı kaldı.” ifadelerini kullanıldı.
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Genel
Epic Games, Dandara oyununu ücretsiz yaptı
Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bugünden itibaren bir haftalığına Dandara: Trials of Fear Edition’ı ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
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Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de fiyatı 25,00 TL olan Dandara adlı oyunu ücretsiz yaptı.
Long Hat House‘un bağımsız stüdyosu tarafından oluşturulan, platform ve metroidvania ögelerinin eski tarz bir karışımı. Ayrıca Dandara bizi yerçekimi gibi temel fizik yasalarının geçerli olmadığı fantastik bir dünyada maceraya çıkarıyor. Titiz kahraman, eski düzenini geri getirmek için uyandırılır. Söz konusu oyunu şirket; bilgisayar, Switch, mobil gibi birçok platformda yayınladı.
Epic Games tarafından ücretsiz verilen Dandara oyunu için sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Microsoft® Windows® XP
- İşlemci: 1.8 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Depolama: 1 GB
Önerilen
- İşletim Sistemi: Microsoft® Windows® XP
- İşlemci: 1.8 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Depolama: 1 GB
Sonuç olarak Epic Games’in ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Dandara: Trials of Fear Edition oyununu henüz indirmediyseniz 04.02.2021 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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Genel
Apple, 1 milyardan fazla aktif iPhone olduğunu açıkladı
Apple merakla beklenen 2021 yılının 1. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Bu sonuçlar, akıllı telefonlarının devam eden başarısı ve uzun ömürlülüğünden söz eden şirket için muazzam bir kilometre taşı niteliğini taşıyor.
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Tim Cook, Apple’ın çarşamba akşamı açıkladığı finans raporundan sonra gerçekleştirilen telekonferans görüşmesi sırasında, şu anda aktif kullanımda olan 1,65 milyar Apple cihazı olduğunu söyledi. Buna göre Apple son 1 yılda 150 milyon daha yeni müşteri kazanmış oldu. Ayrıca şirket Çin’de önemli bir büyüme sağladı.
Teknoloji devi, 1 milyarıncı ‘iPhone’unu ilk kez 2016 yılında satmıştı. ABD’li şirket, 2019’un Ocak ayında dünya genelinde 900 milyon aktif ‘iPhone’ kullanıcısı olduğu açıklamıştı. Aktif ‘iPhone’ sayısının, herhangi bir Apple servisiyle son 90 gün içerisinde etkileşime girmiş cihazların hesaplanması sonucu bulunduğu ifade edildi. Şu ana kadar satılmış olan ‘iPhone’ların önemli bir kısmının, hala aktif kullanımda olduğu dile getirildi.
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Apple, geçtiğimiz yılın Ekim – Aralık aylarında önemli ölçüde satış gerçekleştirdi. Şirket gelirinin 100 milyar doları aştığını dile getirmişti. 2019 yılına göre satışlarını %22,9 oranla artırmayı başaran Apple, gelirlerini 111,4 milyar dolara çıkardı. Bunun yanında 2019 yılının son çeyreğinde akıllı telefon piyasasının %23,4’lük kısmını elinde tuttu.
İstatistik, şimdiye kadar satılan iPhone’ların önemli bir kısmının, en azından Apple’ın tanımına göre aktif kullanımda kaldığını gözler önüne seriyor. Bunun yanında analistler, Apple’ın 2020’nin sonunda 1.9 milyarıncı iPhone satışına yaklaşacağını söylemişti. Ancak Apple bunu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
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