Philips OLED televizyonlara daha yüksek görüntü kalitesi sağlayacak

Philips OLED TV’nin 803 ve 903 modelleri 2018 yılında 43’ten fazla ödül kazandı. Ayrıca iki bağımsız görüntü testinde ilk sırada yer alan, Philips TV’nin ikinci nesil P5 görüntü işleme motoruna sahip olan OLED televizyonların en iyi görüntü kalitesi konusunda yeni referans standartlarını belirlediği geniş bir kesimce kabul edildi.

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Dolby Vision uyumlu olarak geliştirildi

Philips 2019 OLED TV’ler yeni bir özellik olarak üçüncü nesil P5 görüntü işleme motoruna sahip. Üçüncü nesil görüntü işleme motoru; orijinal P5’in optimize edilmiş işlemci gücüne ek olarak, pazarda zaten lider konumda olan ikinci nesil P5 yongasında yüzde 20 oranında görüntü kalitesi iyileştirmesi için görüntü işleme zincirinin en önemli parçalarına ek bilgisayar gücü katan özel iki yongalı bir düzen içeriyor.

Philips TV, 2019 model yeni OLED setlerinden en son üretilen 6000 serilerine kadar tüm modellerinin yüzde 90’ında olmak üzere, HDR 10, HDR10+, Dolby Vision & HLG modellerinde Dolby Vision’a uyumlu olarak üretildi.

Orijinal Philips TV P5 motoru; Ses mükemmelliği, Netlik, Renk, Kontrast ve Hareket olmak üzere genel görüntü kalitesini tanımlayan 5 değişkenin her birini analiz etmek ve ayrı ayrı ele almak üzere tasarlandı.

Dinamik HDR görüntü işlemesi

Üçüncü nesil P5, Philips TV’nin benzersiz Mükemmel Doğal Gerçeklik özelliğine yönelik görüntü kalitesi iyileştirmeleri ve ayrıca daha iyi HDR performansı başta olmak üzere tüm kaynaklarda daha iyi bir gürültü azaltma, netlik ve kontrast sağlıyor. Üçüncü nesil P5 motoru, hem HDR10 hem de HDR10+ kaynaklara ve ilk kez olmak üzere Dolby Vision şifrelenmiş dinamik HDR içerik için üstün görüntü kalitesi işlemesi sağlayacak.

Mükemmel gürültü azaltıcı performansı P5 işleme paketi içerisinde her zaman kilit öneme sahip. Zamansal ve mekansal gürültü azaltıcı sayesinde maksimum azalan gürültü özelliğine sofistike hareket algılama özelliği de eklendi.

Philips TV’nin üçüncü nesil P5 motoru, daha net ve keskin bir görüntü yaratmak üzere kontur iyileştirme, bit derinliği hesaplama ve seyrek filtreleme sunar.

Netlik performansı için, orijinal P5’in Ayrıntı Geliştirici özelliği, orijinal piksellerin daha iyi ve net piksellere dönüştürülmesi sırasında çok daha iyi sonuçlar elde etmek üzere orijinal Ayrıntı Ölçere bir Ayrıntı Koruma ve Restorasyonu özelliği eklenerek daha da iyileştirildi. Yeni bir Dejaggy filtresi de özellikle düşük ve yüksek açılı diyagonal satırlar uygulandığında etkili olduğundan çok daha derin ve düzgün bir görüntü ortaya çıkıyor.

Kontrast ve Mükemmel Doğal Gerçeklik özelliği, ters ton eşleştirmeyle birlikte yeni bir aynasal tespit işlevi, daha iyi bölge sınıflandırması ve cilt tonu koruması ile iyileştirildi. Sonuç olarak, daha fazla derinlik etkisi oluşturan ve SDR içeriğin HDR benzeri bir görüntüye dönüştürülmesine yardımcı olan, daha derin ayrıntılara sahip çok daha gerçekçi bir görüntü ortaya çıkıyor.

İstenmeyen lekeler gidiyor

Yeni ve yükseltilmiş özellikler, HDR10/HDR10+ performansını ve hatta Dolby Vision içeriğini iyileştirmek üzere bir araya getirilebiliyor.

HDR içeriği için üçüncü nesil P5, oldukça karanlık alanlarda ayrıntı kaybı sorununu ortadan kaldırıyor, çok parlak ve renkli sahnelerde renk farklılığını ortadan kaldırıyor ve cilt tonlarındaki istenmeyen lekeleri veya gradyanları yok ediyor.

2019 yılında yeni bir özellik olarak Dolby Vision uyumluluğu da yer alıyor. Philips TV görüntü kalitesi ekibi, Dolby Vision şifrelenmiş HDR içeriği için P5’in önemli faydalarının optimize edilmesini sağlamak üzere Dolby ile yakın bir işbirliği içerisinde çalışarak üçüncü nesil P5’te gürültü, yapaylık azalması, netlik ve hareket özelliklerinde iyileştirmeler gerçekleştirdi.