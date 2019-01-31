Xiaomi Mi Max 3 incelemesi (VİDEO)

6,9 inçlik dev ekranı ve 5.500 mAh bataryasıyla gelen Xiaomi Mi Max 3 incelemesi ile karşınızdayız. Bu cihazı bize gönderen Harun Akyüz‘e çok teşekkürler. Kendisinin FB profili için: https://www.facebook.com/xiaomi.harun.90

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Xiaomi Mi Max 3 incelemesi

Son dönemde akıllı telefonların ekran boyutları büyüse de phablet dediğimiz kategoride telefon arayan kitle de bulunuyor. Telefonda oyun ve eğlence odaklı olan kullanıcılar 6 inçten büyük telefon arıyorlar. Bu noktada devreye giren Çinli üretici Xiaomi’nin devasa telefonu Mi Max 3, adından da anlaşılacağı gibi hemen hemen her özelliğini maksimuma getirmeyi başarmış. 6,9 inçlik devasa Full HD ekranıyla gelen cihazda Qualcomm Snapdragon 636 ve Adreno 509 grafik işlem birimi bulunuyor. Ayrıca 4 GB ve 6 GB bellek ile 64 GB ve 128 GB depolama seçeneğine sahip olan Xiaomi Mi Max 3, asıl olarak 5.500 mAh bataryası ile göz dolduruyor.

Bu büyük ekranında oyun, dizi, film gibi eğlence deneyimlerini muhteşem olarak sunabilen cihazda Snapdragon 660, 710 gibi bir işlemci olmasını dilerdik, fakat bu haliyle de hem daha uygun fiyatlı hem de yine hemen hemen her işi yerine getirebilen yapısıyla takdiri hak ediyor. Kamera tarafında hiç de fena olmayan cihaz, 12 MP + 5 MP arka, 8 MP de ön kamerasıyla sosyal medyada güzel fotoğraflar paylaşabilmenize de olanak tanıyor. 5.500 mAh bataryasını 9V/2A gücünde 18 Watt şarj aletiyle sağlayan telefon, Quick Charge 3.0 desteğiyle 2 saat civarı bir sürede doldurabiliyor.

Sonuç olarak

Büyük ve işlevsel bir telefon arayan, asıl odağı eğlence olan kullanıcıların tercihi olabilecek Xiaomi Mi Max 3, dev ekranlı telefonlar arasında fiyat/performans olarak en ideal seçim olabilir.