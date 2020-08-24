Philips Fidelio X3 kulaklıklar 24 Ağustos’ta satışta!

Philips, Fidelio X3 üst segment kulaklıklarını, ağustos sonunda tüm Avrupa ülkelerinde satışa çıkarıyor. Modelde bulunan 50 mm sürücüler, kullanıcısına tam kapsamlı müzik deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

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Ses cihazları meraklılarının heyecanla beklediği Philips Fidelio X3 modeli arkası açık kulaklıklar, İskoç Muirhead marka deri ve Danimarkalı Kvadrat akustik kumaşa sahip özel tasarımla geliyor. Böylelikle kulaklıklar, kolay kolay kulak ve çevresinde terletme yapmıyor.

Doğru ses ve konfor birleşiyor!

TP Vision uzmanları Philips Fidelio X3’ü kaliteli bas, orta seviye ses, enstrüman ve seslerin pürüzsüz bir şekilde ayrımı ile en üst düzeyde temiz spektrum sunacak şekilde tasarladı. Her yönden kusursuz bir müzik zevki sunan ürün; performans, konfor ve tasarımın her detayına titizlikle dikkat edilerek dizayn edildi. Dinleyicisine benzersiz bir deneyim sunmak isteyen bu özellikler sayesinde X3, bir kulaklıktan çok daha fazlasını vadediyor.

Hi-Res Audio serfitikasına sahip Fidelio X3, ideal stereo ayrımı için isteğe bağlı olarak bağlantı kablosuyla da kullanılabiliyor.

Yüksek çözünürlüklü ses özelliği ile her detay daha da netleşiyor!

Yüksek çözünürlük ses özelliğine sahip kulaklıklar, dinlediğiniz müziğin türü ne olursa olsun her notanın hakkını vermek istiyor. Yüksek çözünürlük destekli bir kaynağa bağlandığında gerçekçi performans için CD’lerden daha yüksek örnekleme hızında kaydedilmiş kayıpsız sesin avantajını eksiksiksiz yaşatabiliyor.

Philips Fidelio X3 modeli ne zaman satışa çıkıyor?

Yüksek çözünürlüklü ses sunan Philips Fidelio X3 modeli, 24 Ağustos tarihinde tüm Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak.