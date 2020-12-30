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OLED TV’ler YANIYOR MU? | Philips nasıl çözüm üretti?
OLED TV’ler yanıyor mu? sorusunun cevabını veriyoruz. Bu videomuzda OLED tabanlı televziyonlar için sıkça bahsedilen yanma sorununa değindik. OLED TV’de yanma sorunu var mı? Philips TV nasıl çözüm üretiyor? sorularının cevabını bu videoda görebilirsiniz.
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OLED TV’ler YANIYOR MU? | Philips nasıl çözüm üretti?
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OLED yanma sorunu Philips OLED TV’lerde nasıl engelleniyor?
Philips OLED televizyonlarda yanma konusunda bir çok önlem hali hazırda alınıyordu. Static Detection, durgun görüntüleri fark ederek piksellerin yer değiştirmesini sağlıyor. Ekran Koruyucu ise hereketli bir logo ve ibareyi ekranda döndürerek enerji tasarrfuru sağlıyor. Aynı zamanda pikselleri belli sürelerde çalışmasını sağlayarak yanmanın önüne geçiyor.
Ancak, OLED935+ ürünü ile beraber yeni bir özellik daha ekleniyor. “Grid Detection” adı verilen ve Philips mühendisleri tarafından gelitşirilen teknoloji, 4. jenerasyon Philips P5 AI görüntü motoru sayesinde yapılıyor. Çift çipin kullanıldığı bu motorda yapay zeka çipi ekranı 32,400 parçaya bölerek her bir bölgedeki statik görüntüyü belirliyor.
Belirlenen kanal logosu, skor tabelası gibi görüntülerde ise ekranın o bölümüne ait parlaklık ve kontrast değerleri izleyicinin fark etmeyeceği doğrultuda değiştirilerek piksel yanma sorunu da %95 oranında azalmş oluyor.
Filmmaker Modu
Philips’in bu yılki bazı televizyonlarında Filmmaker modu da eklendi. UHD Alliance tarafından tavsiye edilen ve birçok ünlü yönetmenin desteklediği bu modda P5 görüntü motoru görüntüyü geliştiren özellliklerini devre dışı bırakarak yönetmenin sunmak istediği gerçek görüntüyü izleyiciye aktarıyor. Bu sayede filmde görüntü yönetmeninin aktarmak istediği duygu direkt olarak karşıya iletilmiş olacak. Bu modu TV ayarlarından Film modunu seçerek yapabilirsiniz.
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TECNO CAMON 16 PREMIER | Kamera canavarı telefon!
Tecno Camon 16 Premier incelemesiyle karşınızdayız. Mart ayından bu yana ülkemizde farklı modelleri satışta olan Tecno Mobile’ın kamera odaklı telefonu Camon 16 Premier, şaşırtıcı derecede iyi fotoğraf ve video sonuçları vermeyi başardı.
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TECNO CAMON 16 PREMIER | Kamera canavarı telefon!
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Geniş ekran ve iyi kamera isteyenler için ideal bir telefon konumunda olan Camon 16 Premier, 6,9 inç boyutunda Full HD+ bir ekran ile geliyor. Bu ekranda 90 Hz tazeleme hızı sunan telefon, akıcı ve içerik tüketimi için geniş bir ekran kullanmış. HDR10+ desteği olması sayesinde Netflix, Prime Video, Blu TV, Puhu TV ve MUBI gibi platformlardan yapacağınız içerik tüketiminde keyif alacaksınız.
Gücünü MediaTek Helio G90T oyun odaklı işlemci, 8 GB bellek ve 128 GB artırılabilir bir depolama alanı ile sunan cihaz, 4500 mAh bataryasında da 33 Watt hızlı şarj desteği sağlıyor.
Kamera canavarı!
Tam bir kamera canavarı olan ve inovasyon ödülleri alan Camon 16 Premier, 64 MP ana kamerası, 8 MP geniş açılı kamera, 2 MP makro ve 2 MP dedike video lensi barındırıyor. Dörtlü flaşı ile geceleri de rahat çekim yapabilmek mümkün. Önde ise 48 MP değerinde bir lens kullanan cihaz, kendi rakiplerinin arka kamera performansını ön kamera ile rahat rahat yapabiliyor. 8 MP geniş açılı lens de ön kamerada yardımcı olan bir diğer etmen.
9.1 mm inceliğinde ve 203 gram ağırlığında olan cihaz, büyük yapısına rağmen incelik ve ağırlık konusunu güzel ayarlamış. Ağırlık dengesi de cihaz için oldukça yeterli.
Güvenlik de ön planda
Tecno Camon 16 Premier, güvenlik konusunda da hem parmak izi okuma hem de ön kamera ile yüz tanıma özelliğini kullanıyor. Pandemi sürecinde yüz tanıma pek işlevsel olmasa da güç tuşuna entegre bir parmak izi okuma olması önemli bir artı. Böylece cihazı saniye bile geçmeden açabiliyorsunuz.
Genel olarak baktığımızda cihazın, geniş ekran, performans ve fiyat/performans cihazları arasında çok iyi bir kamera deneyimi arayanlar için tercih edilebilecek bir model haline gelmiş. Camon 16 Premier ile çekilen fotoğraflara da aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
İyi seyirler…
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RGB OYUNCU HOPARLÖRÜ! | SOAIY SH39 incelemesi
Üzerinde 2+2 ses sistemi bulunan ve mekanik tuşlarıyla oyunculara yönelik bir ürün olan SOAIY SH39 incelemesi ile karşınızdayız.
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SOAIY SH39, alışılmışın dışında bir yapıya sahip
Dilşah’ın deneyimleyip anlattığı ürün, beyaz ve siyah renk seçeneğine sahip. Üzerindeki LED ekranından saat ve mod bilgilerini alabileceğiniz cihaz, Bluetooth 5.0 teknolojisi ile akıllı cihazlarınıza kablosuz hoparlör olarak bağlanabiliyor.
SD kart, USB ve aux gibi seçenekler ile bağlantı kurabileceğiniz üründe dahili FM radyo da bulunuyor. Aynı zamanda ürünün standart, oyun ve saat versiyonu da Bangggood’da bulunuyor. 1800R kavisli yapıda gelen SOAIY SH39, 6 Watt güç üreten hoparlörlere sahip. Aynı zamanda üzerindeki ekrandan saat bilgisini görebilir, iki farklı alarm kurulumu da yapabilirsiniz. Dahili 4000 mAh bataryası ise yaklaşık bir saatlik kablosuz olarak kullanım deneyimi sağlarken, 5V şarj girişi ile sürekli kullanmanız da mümkün.
Ürünün Çince geldiğini hatırlatalım. Çoğumuzun Çince bilmediğini de hesaba katarsak; birçok kişi ürünün uluslararası sürümüne geçmek isteyecektir diye tahmin ediyoruz. Uluslararası sürüme ise, aşağıdaki yönergeleri takip ederek geçebilirsiniz.
SOAIY SH39 versiyon değiştirme:
1) UPDATA.RAR klasörünü çıkartıp SD kartınızdaki ana klasöre atın.
2) SH39’u açtıktan sonra SD kartı takarsanız otomatik olarak güncellenmeye başlayacaktır.
3) Yaklaşık 3 dakika sonrasında üç bip sesi ve ışıkların yanıp söndüğünü gördüğünüzde versiyon güncellenmiş olacak.
4) Artık SD kartı çıkartabilirsiniz.
Dosyayı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Ürünü satın almak için ise, buraya tıklayabilirsiniz.
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Sadelik, şıklık ve güç bir arada | MSI Prestige 14 Evo inceleme
Intel’in 11. Nesil yeni i7 işlemcisini ve iRIS Xe grafik kartını taşıyan, MSI Prestige 14 Evo incelemesiyle karşınızdayız.
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MSI Prestige 14 Evo, kalbinde Intel’in 11. Nesil i7 işlemcisini barındırıyor
11’inci nesil Intel işlemcilerle tanışma vakti yavaş yavaş geldi. MSI Prestige 14 Evo’nun da kalbinde 11. Nesil Intel Core i7-1185G7 bulunuyor. Burada 11, 11. nesli, G7 de, Intel’in mobil taraftaki en yüksek performanslı dahili grafik serisini temsil ediyor. Gördüğünüz gibi burada Intel iris Xe dahili grafik kartı var. Bu dahili iris grafik kartı sayesinde de 8K HDR videolar izleyebiliyorsunuz. Hatta 4 monitöre kadar aynı anda HDR içerik oynatabilmeniz de mümkün.
Girişi işlemciyle yaptık ama bunun nedeni, 11. Nesil Intel işlemcileri mobil tarafta ilk kez görmemiz. Şimdi cihazın tasarımından bahsedelim; sonrasında tekrardan donanım özellikleriyle devam edelim. Burada çok ince ve ufak bir kasa kullanılmış. Gayet sadelikçi ve minimalist tasarım çizgilerine sahip olan Prestige 14 Evo’da; çerçeveler de minimal boyutlarda. Ayrıca, cihazı yanınızda taşımak çok kolay. Cihazın ağırlığı ise, 1.29 kg. Yani çok hafif bir cihaz. Şarj adaptörü de aynı şekilde çok ufak boyutlara sahip ve Prestige 14 Evo, günlük olarak yanınızda taşımak için olsun, uzun seyahatlere çıkmak için olsun ideal boyutlara ve ağırlığa sahip. Malzeme kalitesinin de üst düzey olduğunu ve sağlam hissettirdiğini belirtelim. Hatta Prestige 14 Evo, dayanıklılık yönünden MIL-STD-810G askeri dayanıklılık sertifikasına da sahip.
Cihazı açtığınızda, kasanın alt tarafı 5 derecelik bir açıyla yerden yükseliyor. Bu sayede cihaz hava sirkülasyonunu daha iyi sağladığı gibi klavyeye eğim verdiği için de ergonomiyi artırıyor. Hatta ekranı 180 dereceye kadar açabiliyorsunuz. Ekran tarafına baktığınızda da çok ince çerçeveler var burada. Bu da ince çerçeveli ekran deneyimi yaşamak isteyen kullanıcılar için iyi olacaktır. Pratiklik ve sağlamlığın yanında, tasarım yönünden de o Premium hissiyatını alıyorsunuz bu cihazda.
Cihazın diğer avantajları neler?
Cihazın kalbindeki işlemciden ve tasarımdan bahsettik. Peki Prestige 14 Evo’da MSI bize, başka neler sunmuş. 16 GB Ram ve depolama tarafında da 512 GB SSD mevcut burada. Burada bulunan SSD’nin de GEN 4 olduğunu ve bunun çok önemli bir detay olduğunu belirteyim. Yani alabileceğiniz en iyi SSD performanslarından birini sunuyor Prestige 14 Evo. Crystal DiskMark testini de gerçekleştirdim ve skorlar şu şekilde. Gördüğünüz gibi Gen 4 SSD bulunması da skorlara olumlu olarak yansımış durumda. 16 GB Ram de günümüz koşullarında fazlasıyla yeterli. Aynı şekilde 512 GB SSD bulunması da depolama tarafında elinizin rahat olmasını sağlayacaktır.
14 inç Full HD+ yani 1080p bir ekran var burada. Panel kalitesini ben ayrıca beğendim. Gerek parlaklığı olsun gerekse de SRGB renk gamutuna sahip olması olsun MSI burada kaliteli bir panel kullanmış. Bu noktada photoshop olsun, premiere olsun görsel işler yapıyorsanız, bu panelin özellikle de bu cihazın bir laptop düşünüldüğünde sizi memnun edeceğini söyleyebilirim. Hatta ben bu cihazda kurgu da yaptım ve gayet hızlı render ve export süreleri verdi bana. Kurgu yönünden cihazdan memnun kaldım. Merak edenler için yaptığım Cinebench R23 testinin skorlarını da belirteyim. Prestige 14 Evo çoklu çekirdekte 5840 puan aldı, tekli çekirdekteyse 1484 puan aldı. Onun dışında R20 testinden çoklu çekirdekte 2230 puan ve tekli çekirdekte de 574 puan aldı.
Ayrıca burada Windows 10 Home işletim sistemi hazır kurulu olarak geliyor ve Windows Hello üzerinden yüz tanıma var ve dilerseniz burada bir adet touch-pad üzeri parmak izi okuyucu da var ve şifre girmeden biyometrik seçeneklerle laptopunuza giriş yapabilirsiniz.
Fakat şuna değineyim; eğer usb üzerinden aynı anda hem işte harici bir SSD, fare, klavye, kulaklık, soğutucu vesaire kullanan yani fazlaca USB girişine ihtiyaç duyan bir kullanıcıysanız şunu belirteyim burada sol tarafta 2 adet Type-C sağ tarafta da 1 adet Type-A girişi var. Type-C girişlerinden birini de şarj için ayırdığınızı varsayarsak boşta yalnızca 2 adet girişiniz olacak. Bu noktada harici aksesuar seçiminizde biraz daha tasarruflu olmanız gerekebilir.
MSI Center for Business and Productivity üzerinden birçok ayar yapabilmeniz mümkün
MSI Center uygulamasından bahsedeyim. Bu cihazda, MSI Center for Business and Productivity versiyonu mevcut. MSI center üzerinden de cihazla ilgili birçok ayarı yapabiliyorsunuz. Bilmeyenler için tek tek değineyim; örneğin cihazınızın garanti kaydını bu uygulama üzerinden yapabilirsiniz. Burada ana sayfada 4 adet kullanım modu var. Bunlar yüksek performans modu, dengeli mod, sessiz mod ve süper batarya modu. 2. Kısımda da uygulama optimizasyonu yapmanız ve belirli uygulamalara öncelik verebilmeniz için ayrı bir mod sunuluyor. Burada Photoshop, Premiere gibi uygulamalara öncelik verip kaynaklarınızın büyük kısmını bu cihazlara ayırabilirsiniz. Bu da kurgu veya tasarım yapan kullanıcılar için kullanışlı bir özellik. Ayrıca driver güncellemelerini de kolaylıkla MSI Center üzerinden yapabiliyorsunuz. Bu da cihazınızı güncel tutabilmek adına size kolaylık sağlıyor. Yine MSI Center üzerinden kolaylıkla bir kurtarma diski oluşturabilmeniz de mümkün.
Tam şarjda 12 saate yakın batarya ömrü sunuyor bu cihaz. Ayrıca buradaki hızlı şarj desteğiyle de 15 dakikalık şarjla 1.5 saate varan kullanım elde edebiliyorsunuz. Bu da cihazın şarjını fulleyemeden aniden evden çıkmanızın gerektiği durumlarda sizin için önemli bir özellik olabilir.
MSI Prestige 14 Evo, çok yönlü bir iş bilgisayarı
Prestige 14 Evo’nun bir iş bilgisayarı olduğunu hesaba kattığımız zaman bilgisayarla toplantılara gireceğinizi de varsayıyorum. Bu noktada kamera ve mikrofon da önemli hale geliyor.
Bence kameranın ve mikrofonun kalitesi, toplantılara katılmak için yeterli düzeyde.
Gelelim hoparlörlere. Şimdi, sese değinmeden önce cihazın çok ufak ve hafif olduğunu hatırlatayım bu yüzden tabiki bangır bangır bassların olduğu ve çok yüksek ses şiddetine çıkabildiğiniz bir hoparlör performansı beklemeniz uygun olmaz. Ama ses konusundaki temel ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek hoparlörlere sahip Prestige 14 Evo.
Özetleyecek olursak; MSI Prestige 14 Evo’yu kimler satın almalı. Kreatif işler yapan ve mobil olarak sürekli hareket halinde çalışan kişiler, bence MSI Prestige 14 Evo’yu seçenekleri arasına ekleyebilirler. Prestige 14 Evo, kolay taşınabilmesinin yanında gayet güçlü, hızlı ve Premium hissettiren bir laptop.
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