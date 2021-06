EDIFIER kulaklıklar konusunda kendisini kanıtlamış markaların başında geliyor. Özellikle TWS kulaklık denilince akıllara gelen ilk markalarda birisi. Uzun zamandır Banggood’dan beklediğimiz sipariş sonunda elimize ulaştı ve hemen sizin için incelemesini gerçekleştirdik.

EDIFIER TWS200 Plus ,EDIFIER TWS200 modelinin geliştirilmiş ve özellikleri güncellenmiş modeli olarak dikkat çekiyor. Kutu tasarımına bakacak olursak oldukça küçük yapıda olan bu kutu taşıma esnasında da kolaylık sağlıyor. Eğer kutuyu daha korunaklı bir şekilde taşımak isterseniz de satın aldığınız kutu içerisinden taşıma torbası çıkıyor. Güzel bir dokuya sahip olan bu torba ile diğer eşyalarınızı da (şarj kablosu vs) taşımak mümkün. Kulaklıkların tasarımından söz etmek gerekirse kulaklıklar Apple Airpods modeline oldukça benziyor. Yani silikonsuz bir model. Kulağa oturmasının rahat oluşu, kolay kolay kulaktan düşmemesi gibi tasarımsal avantajları mevcut. Her iki kulaklığın alt tarafından mikrofonlar bulunuyor.

EDIFIER TWS200 Plus’ın ses kalitesi nasıl?

İçerisinde 13mm sürücüler bulunduran kulaklık 16bit ve 24bit ses desteğine sahip. Bu sayede verdiği sesler gayet iyi. Bass, tiz ve midler konusunda da başarılı olan kulaklıklar silikonsuz yapısı olması sebebiyle diğer silikonsuz kulaklıklar gibi sesi dışarıya veriyor. Bu şekilde olunca da hava boşluğundan dolayı ister istemez ses kalitesinde bir kayıp yaşanıyor. Ek olarak belirtmekte fayda görüyorum; kulaklığın maksimum ses seviyesi gayet yüksek. Mikrofon ile konuşma kalitesi ise beklenenden daha iyi. Hem dış ortam hem de iç (ofis ortamı) ortamda sesleri karşı tarafa net bir şekilde iletiyor. Konuşma sırasında karşı taraftan herhangi bir ses kesikliği, ses azlığı gibi bir problem yaşamıyorsunuz. Her iki kulaklıkta da mikrofon olması sayesinde isterseniz tek kulaklık üzerinden de telefon görüşmeleri yapmak mümkün. Aynı zamanda 10 metre çekim gücü sayesinde ev veya ofis ortamında telefonunuzu yanınıza almadan da müzik dinleyebilir, telefon görüşmelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

EDIFIER TWS200 Plus’ın pili ne kadar gidiyor?

Kulaklığın en memnun eden yanlarından birisi de pili. İçerisinde 100mAh büyüklüğünde bir batarya mevcut. 6 saat kulaklıklar + 18 saat kutu şarjı ile toplamda 24 saat bir kullanım ömrü sunuyor. Günlük kullanımda herhangi bir bataryam bitti derdiyle uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz.

Ses gecikmesi konusunda EDIFIER TWS200 Plus nasıl?

Kulaklığın en dikkat çeken noktası gecikmesiz bir ses deneyimi sunması. Çünkü Bluetooth 5.2 teknolojisini barındırması, ek olarak Qualqomm aptX desteği ve(AAC) Advanced Audio Coding Gelişmiş Ses Kodlama’yı destekliyor. Bu sayede sesleri sıkıştırarak size daha az gecikme süresi sağlıyor. Yaptığımız testlerde PUBG’de neredeyse yok denebilecek kadar az bir ses gecikmesi yaşadık. Qualqomm aptX desteği 80ms-90ms lik bir gecikme aralığına sahip olması da bunu kanıtlar nitelikte.

Ayrıca kulaklıların IP54 su ve toza dayanıklılık sertifikasının olması da artı yönlerinden birisi. Belirli bir sıvı direncine sahip olması herhangi bir suya düşürme anında kulaklıkları da koruyacaktır. Banggood’da yaklaşık 55$ gibi bir fiyatla satılıyor. Eğer siz de bu kulaklığı satım almak isterseniz indirim kodumuzdan da yararlanabilirsiniz!

