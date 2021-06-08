İnceleme
HEDİYE ETTİĞİMİZ TELEVİZYON! | Philips The One 58PUS8505 inceleme
Philips The One 58PUS8505 modelini anlattığımız bu videomuzda, geçtiğimiz yıl güzel bir başarı yakalayan serinin yeni modeline yakından bakıyoruz. Bakalım Philips 58PUS8505 modeli bizlere neler sunuyor?
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HEDİYE ETTİĞİMİZ TELEVİZYON! | Philips The One 58PUS8505 inceleme
*Videodaki ürün TP Vision Türkiye tarafından gönderilmiştir.
Ürünle ilgili detaylı bilgi almak için: https://www.philips.com.tr/c-p/58PUS8505_62/8500-series-ambilight-3-tarafli-4k-uhd-led-android-tv
Philips The One Tasarımı
Videomuzdaki model 58 inçlik varyasyon. Ancak ülkemizde serinin 50, 65, 70 ve 75 inç boyutlu modelleri de yer alıyor.
Tasarımda ilk bakışta nispeten ince çerçeveler ve TV’nin orta alt bölümünde yer alan metal ayak göze çarpıyor. Bu versiyonda aynı zamanda stand döndürülebiliyor. Ancak daha büyük modellerde bu işlev yer almıyor. Philips’in imzası haline gelen Ambilight 3 teknolojisi üçlü bir şekilde bu modelde de yer alıyor. Arka tarafta yer alan aydınlatmalar, ekranın yanlarından ve üstünden sağladığı LED ışıklandırma ile izlediğiniz görüntüdeki renklerle uyum sağlayan bir ışık yayıyor ve böylece çok daha göz alıcı bir görüntü elde ediliyor.
Ses noktasında bu yıl yenilik olarak DTS Play-Fi desteği öne çıkıyor. Evinizdeki diğer uyumlu ses ürünlerini senkronize etmenizi sağlayan bu özelliği, akıllı telefon uygulaması ile kulaklık gibi ürünler için de faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca 10 x 2 W olmak üzere toplamda 20W’lık bir ses çıkış gücüne sahip modelde Dolby Atmos teknolojisi de yer alıyor.
Görüntü kalitesi, teknik özellikler ve Android TV
Geçen yıl olduğu gibi yine LED bir panelle karşı karşıyayız. Philips The One 58PUS8505’de 4K UHD çözünürlük yer alıyor ve Dolby Vision ile birlikte HDR10+ desteği de televizyonda yer alıyor. Bunu HLG, ve HDR10 desteğiyle beraber piyasadaki en çok HDR içeriği destekleyen televizyon serisi olması avantajı da mevcut. Günümüz TV’lerinde en önemli olan konulardan biri de görüntü motoru. Cihazda daha önce de incelediğimiz modellerde gördüğümüz Philips P5 Perfect görüntü motoru yer alıyor.
Geçen yılki TV modellerine benzer olarak modelde Android 9.0 Pie işletim sistemi yer alıyor. Bu sayede Google Play Store’da TV tarafında uyumlu olan pek çok uygulamayı ve oyunu indirerek kullanabiliyoruz. Ayrıca cihazda Alexa desteğiyle birlikte Google Asistan da bulunuyor. Direkt olarak kumanda üzerindeki mikrofonla birlikte Google Asistan’a sorular sorabiliyoruz. Ayrıca televizyonun sesini açma veya kısma ile bir uygulamanın açılması için de sesli komut kullanılabiliyor.
Türkçe komutları da destekleyen Google Asistan ile kolay ve rahat kullanım avantajı da Philips The One 58PUS8505 modelinde mevcut.
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Aksesuar
NFC İLE İNTERNETE BAĞLANIN! | Huawei WiFi AX3 incelemesi
Huawei WiFi AX3 incelemesiyle karşınızdayız. Huawei’nin Wi-Fi 6+ destekli router modeli, hem sunduğu fiyat hem de avantajlarıyla favorilerimiz arasına girmeyi başardı.
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İçindekiler
Huawei WiFi AX3 özellikleri
Geçtiğimiz gün Harmony OS ile tam bir ekosisteme geçiş yapacağını duyuran Huawei, telefon, tablet, TV, laptop, ses ürünleri gibi grupların ardından router modelleriyle de Türkiye pazarına giriş yaptı. Her ürün grubunda olduğu gibi oldukça iyi iş başardıklarını da baştan söyleyelim.
İnceleme konuğumuz olan Huawei WiFi AX3 ise gerçekten ufak dokunuşlar ile şahane bir iş ortaya koyuyor. Tasarımsal olarak çok sade ve beyaz rengi ile gerçekten şık olan ürün, koyduğunuz yerde aynı zamanda şık bir aksesuar görevi de görmesi için tasarlanmış gibi hissettiriyor.
Teknik özellikler
225 x 159.2 x 39.7 mm boyutlarında olan WiFi AX3 modeli, oldukça kompakt yapıda tasarlanmış. Günümüzde devasa router modelleri görürken bu modelin bu zarifliği de gerçekten dikkat çekici. Bir diğer yandan 403 gram ağırlığında. Hatta elinize aldığınızda çok daha hafif hissettirdiğini belirtmek gerek. Tasarımdaki tek eksisi ise duvara asmak için bir yer ayarlanmamış olması. Daha yüksekde durma devri geçmiş olsa da sonuçta bunu tercih edenler de mevcut.
Güç tarafında dört çekirdekli Gigahome bir işlemci kullanan üründe 1 güç girişinin yanı sıra 1 adet WAN ve 3 adet de LAN yuvası yer alıyor. Üst tarafında yer alan H düğmesi ise Huawei ekosistemi cihazlar ile anında eşleme ve WPS sıfırlama görevi görüyor.
6 dB sinyal gücüne sahip olan 4 adet antene sahip olan WiFi AX3, çok daha uzak alanlara WiFi 6 Plus avantajını götürmeyi de başarıyor. Tasarımında dikkat çekici nokta ise sağ alttaki NFC etiket bölümü.
NFC ile internet paylaşın
“Neden başka bir marka bunu düşünmemiş” diye düşündüren en önemli detayı ise NFC etiketi. Bu etiket bölümüne Android ve HarmonyOS işletim sistemini destekleyen herhangi bir telefonu yaklaştırırsanız NFC üzerinden anında ağa bağlanabilirsiniz. Böylece uzun uzun Wi-Fi şifrenizi söylemek, bir türlü doğru girilememesi gibi sorunlar da ortadan kalkmış oluyor. Hatta güvenliğinizi de söz konusu şifreyi söylemeyerek de sağlayabiliyorsunuz.
Kolay Kurulum
Kurulum ise fazlasıyla basit. Tek yapmanız gereken router’ı fişe takıp kutu içerisinden çıkan LAN kablosunu modeminizdeki bir LAN bağlantısına takip, Huawei WiFi AX3’deki WAN girişine takmak. Ardından NFC etiketine telefonunuzu yaklaştırarak ağ adı ve şifre belirlediğiniz anda Wi-Fi 6 hızına geçmiş olacaksınız.
Huawei AI Life uygulaması üzerinden tüm kontrolleri de kolaylıkla yapabilirsiniz. Ya da bilgisayarınızdan 192.168.3.1 adresine girerek buradaki PC arayüzünden de oldukça kolay detayları ayarlayabilirsiniz. İşin uzmanları için de birçok sekme mevcut.
WiFi 6 kolaylığı
Daha önce bahsetmiş olsak da Wi-Fi 6 teknolojisinin kolaylığından da bahsetmek gerek. Söz konusu teknoloji temelde daha çok hızı destekliyor olsa da aslında konu hız değil. Huawei WiFi AX3 hız basında 3 Gbps hıza çıkabiliyor. Ancak baz istasyonlarında gördüğümüz OFDMA teknolojisi ile artık 100’den fazla kullanıcı sorunsuz bir şekilde aynı router modeline bağlanmasını sağlıyor. Hele ki şu pandemi döneminde evdeki tüm ahali farklı cihazlar ile bağlanırken internet kopmasının da önüne geçiyor.
Güvenlik de önemli
Güvenlik kanadında sırasıyla TrustZone Güvenliği, Anti-brute güç algoritması, WPA3, Firewall, DMZ, PAP / CHAP ve DMZ / DoS saldırı koruması gibi uzun uzun yazılacak önemli avantajları var. Yani bu router kullanımdaki performansının yanı sıra güvenlikte de ön planda. Ebeveyn denetimi kanadında ise dilediğiniz cihaza internet ve bağlantı saati kısıtlamaları da getirebiliyorsunuz. Bu da evdeki çocukların internet alemindeki güvenlik etmeni için önemli bir detay sunuyor.
Dört dörtlük performans, kampanyalı fiyat
Genel olarak baktığımızda Huawei WiFi AX3 modeli günümüzde bulabileceğiniz en yenilikçi teknolojiler ile donatılmasına rağmen kampanyalı fiyatı olan 750 TL ile oldukça iyi bir fiyat/performans cihazı konumunda. Hatta bizim incelediğimiz dört çekirdekli versiyonunun yanı sıra çift çekirdekli işlemciye sahip modeli tercih ederseniz 550 TL’ye sahip olabilirsiniz. Çoklu kullanımda desteklenen popüler mesh teknolojisine ise böylece 1100 TL’ye ulaşmanız mümkün.
Şahsen tasarımı, kullanım kolaylığı ve performansı ile göz dolduran bu router’ı gönül rahatlığıyla herkese önerebilirim. Router tercihi yaparken mutlaka bu modele de göz atmanızı öneriyorum.
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İnceleme
FORD PUMA: Gençlerin Gözünden Neler Sunuyor?
Ford Puma geri döndü! Farklı bir yapıda ve Fiesta’nın platformundan doğan kompakt SUV Puma’yı sırasyıla Aydoğan, Eren ve Dilşah test etti ve görüşlerini aktarıyor. Peki Puma gençler için neler vadediyor?
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FORD PUMA: Gençlerin Gözünden Neler Sunuyor?
*Bu videodaki otomobil Ford Otosan Türkiye tarafından temin edilmiştir.
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İnceleme
EDIFIER TWS200 Plus İnceleme | Ah 100₺ daha ucuz olsaydı!!
EDIFIER kulaklıklar konusunda kendisini kanıtlamış markaların başında geliyor. Özellikle TWS kulaklık denilince akıllara gelen ilk markalarda birisi. Uzun zamandır Banggood’dan beklediğimiz sipariş sonunda elimize ulaştı ve hemen sizin için incelemesini gerçekleştirdik.
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EDIFIER TWS200 Plus ,EDIFIER TWS200 modelinin geliştirilmiş ve özellikleri güncellenmiş modeli olarak dikkat çekiyor. Kutu tasarımına bakacak olursak oldukça küçük yapıda olan bu kutu taşıma esnasında da kolaylık sağlıyor. Eğer kutuyu daha korunaklı bir şekilde taşımak isterseniz de satın aldığınız kutu içerisinden taşıma torbası çıkıyor. Güzel bir dokuya sahip olan bu torba ile diğer eşyalarınızı da (şarj kablosu vs) taşımak mümkün. Kulaklıkların tasarımından söz etmek gerekirse kulaklıklar Apple Airpods modeline oldukça benziyor. Yani silikonsuz bir model. Kulağa oturmasının rahat oluşu, kolay kolay kulaktan düşmemesi gibi tasarımsal avantajları mevcut. Her iki kulaklığın alt tarafından mikrofonlar bulunuyor.
EDIFIER TWS200 Plus’ın ses kalitesi nasıl?
İçerisinde 13mm sürücüler bulunduran kulaklık 16bit ve 24bit ses desteğine sahip. Bu sayede verdiği sesler gayet iyi. Bass, tiz ve midler konusunda da başarılı olan kulaklıklar silikonsuz yapısı olması sebebiyle diğer silikonsuz kulaklıklar gibi sesi dışarıya veriyor. Bu şekilde olunca da hava boşluğundan dolayı ister istemez ses kalitesinde bir kayıp yaşanıyor. Ek olarak belirtmekte fayda görüyorum; kulaklığın maksimum ses seviyesi gayet yüksek. Mikrofon ile konuşma kalitesi ise beklenenden daha iyi. Hem dış ortam hem de iç (ofis ortamı) ortamda sesleri karşı tarafa net bir şekilde iletiyor. Konuşma sırasında karşı taraftan herhangi bir ses kesikliği, ses azlığı gibi bir problem yaşamıyorsunuz. Her iki kulaklıkta da mikrofon olması sayesinde isterseniz tek kulaklık üzerinden de telefon görüşmeleri yapmak mümkün. Aynı zamanda 10 metre çekim gücü sayesinde ev veya ofis ortamında telefonunuzu yanınıza almadan da müzik dinleyebilir, telefon görüşmelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
EDIFIER TWS200 Plus’ın pili ne kadar gidiyor?
Kulaklığın en memnun eden yanlarından birisi de pili. İçerisinde 100mAh büyüklüğünde bir batarya mevcut. 6 saat kulaklıklar + 18 saat kutu şarjı ile toplamda 24 saat bir kullanım ömrü sunuyor. Günlük kullanımda herhangi bir bataryam bitti derdiyle uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz.
Ses gecikmesi konusunda EDIFIER TWS200 Plus nasıl?
Kulaklığın en dikkat çeken noktası gecikmesiz bir ses deneyimi sunması. Çünkü Bluetooth 5.2 teknolojisini barındırması, ek olarak Qualqomm aptX desteği ve(AAC) Advanced Audio Coding Gelişmiş Ses Kodlama’yı destekliyor. Bu sayede sesleri sıkıştırarak size daha az gecikme süresi sağlıyor. Yaptığımız testlerde PUBG’de neredeyse yok denebilecek kadar az bir ses gecikmesi yaşadık. Qualqomm aptX desteği 80ms-90ms lik bir gecikme aralığına sahip olması da bunu kanıtlar nitelikte.
Ayrıca kulaklıların IP54 su ve toza dayanıklılık sertifikasının olması da artı yönlerinden birisi. Belirli bir sıvı direncine sahip olması herhangi bir suya düşürme anında kulaklıkları da koruyacaktır. Banggood’da yaklaşık 55$ gibi bir fiyatla satılıyor. Eğer siz de bu kulaklığı satım almak isterseniz indirim kodumuzdan da yararlanabilirsiniz!
Satın alma linki: https://ban.ggood.vip/YuET İndirim kodu
Bu içerik Banggood katkılarıyla hazırlanmıştır.
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