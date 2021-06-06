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Sizin Yorumunuz

iPhone 12 Mini Kullanıcı Deneyimi (Ecem İrem Kılınç)

iPhone 12 mini modeliyle ofisimize gelen Ecem İrem Kılınç, mimarlık yapıyor. iPhone 7 modelinden iPhone 12 mini’ye geçen İrem, HWP ekranlarında Ersin’e ve izleyenlere iPhone 12 mini modeli kendi gözünden aktarıyor.

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iPhone 12 Mini Kullanıcı Deneyimi (Ecem İrem Kılınç)

iPhone 12 modellerine Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/e6275d02

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Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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Sizin Yorumunuz

Samsung Galaxy Z Flip Kullanıcı Deneyimi (Gökhan Yıldız)

Yazan:

Samsung Galaxy Z Flip Kullanıcı Deneyimi (Gökhan Yıldız)

Samsung Galaxy Z Flip kullanıcısı olan Gökhan, 1,5 aylık katlanan telefon deneyimini paylaşıyor.

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Samsung Galaxy Z Flip Kullanıcı Deneyimi (Gökhan Yıldız)

Samsung Galaxy Z Flip modeliyle ofisimize gelen Gökhan Yıldız, 25 yaşında ve Uluslararası Ticaret Danışmanlığı yapıyor. Samsung’un katlanabilir telefonlarından biri olan Galaxy Z Flip modelini kullanan Gökhan’ın cihazı nereden ve neden aldığı, aynı zamanda deneyimi hakkındaki tüm detayları bu videoda görebilirsiniz.

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Samsung Galaxy Z Flip modeline Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/c04c6f1a

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İnceleme

Bir aranjör ve bir müzisyenin gözünden Philips Fidelio X3 incelemesi

Yazan:

Bir aranjör ve bir müzisyenin gözünden Philips Fidelio X3 incelemesi

Philips Fidelio X3 kulaklığının incelemesi ile karşınızdayız. Bu videoda Music Ofistanbul’dan Aranjör Vehbi Can Uyaroğlu ve Müzisyen Mert Can Selçuk Fidelio X3 hakkındaki düşüncelerini aktarıyor.

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Bir aranjör ve bir müzisyenin gözünden Philips Fidelio X3 incelemesi

Detaylı bilgi için; https://www.philips.com.tr/c-p/X3_00/fidelio-fidelio-x3-kablolu-kulak-uestue-arkasi-acik-kulakliklar

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Müzik Ofistanbul
Müzik prodüksiyon (albüm, reklam, film, tiyatro, belgesel müzikleri), aranje, beste, mix, mastering, klip çekimi ve özel enstruman dersleri

Vehbi Can Uyaroğlu
Besteci, aranjör, ses tasarımcısı, prodüktör ve eğitmen
https://www.vehbicanuyaroglu.net/
https://www.youtube.com/elektropii

Mert Can Selçuk
Müzisyen (klarnet, saksafon)
https://www.youtube.com/klarmert83

Bir aranjör ve bir müzisyenin gözünden Philips Fidelio X3 incelemesi

Fidelio X3, müzisyenlerin ürettiği sesi en doğru şekilde dinlemenizi amaçlayan bir kulaklık konumunda. Açık tasarım ile gelen kulaklık, özellikle malzeme kalitesi ile rakipsiz. Gerçek İskoç Muirhead deri, Danimarkalı Kvadrat akustik kumaş ve metal ile kaplı gelen Fidelio X3, oldukça rahat ve şık bir deneyim sunuyor. Aynı zamanda 380 gramlık ağırlığı görüntüsü büyük olsa da hiç hissedilmiyor. Dinlerken kulaklık taktığınızı unutturacak şekilde rahat hafızalı köpük kulak pedleri de rahat bir deneyim sunuyor.

2020 yılında IF Dizayn Ödülleri ve Reddot Tasarım Ödülü almayı başaran Philips Fidelio X3, bunun hakkını de veriyor. 50 mm neodimyum sürücülerinde çift katman yapı ve 15 derece eğim sunan kulaklık, şarkıları dinlemenizi değil, hissetmenizi hatta yaşamanızı sağlıyor. Bu eğimli tasarım ise aynı zamanda sürücülerin direkt olarak kulağınıza doğru ses akışı sağlamasını amaçlıyor.

Özel sürücüler, özel deneyim

Akustik sürücüler, polimer katmanlardan oluşan durdurma jeli ile doldurulmuş diyaframlar ile fark yaratıyor. İster bir albüm kaydında stüdyoda, isterseniz evinizde rahat bir ortamda müzik dinliyor olun, Fidelio X3’ün rahatlığı size ayrı bir keyif verecek. Esnek ve pürüzsüz diyaframlar oldukça dengeli bir ses imkanı sunuyor. En önemli ise bastırmayan etkili bir bas sunması. Orta frekanslar dolgun ve net iken, yüksek frekanslar ise kusursuz detaylar sunuyor.

Normalde kulaklıklarda gördüğümüz bass ağırlığı bu kulaklıkta yer almıyor. Düşük ya da yüksek frekans fark etmekmiyor. Bas, tiz, mid ya da vokal gibi farklı ses kanallarını olduğu gibi aktaran kulaklık, sanatçının sunduğu toplam şarkıyı en doğru şekilde aktarabiliyor. Bu aynı zamanda film izlerken de geçerli.

Profesyonellerin gözünden Philips Fidelio X3

Bu videomuza konuk olan Müzik Ofistanbul ortakları Aranjör Vehbi Can Uyaroğlu ve Müzisyen Mert Can Selçuk, bu kulaklığın normal bir kullanıcıdan ziyade profesyonellerin gözünden nasıl bir deneyim sunduğunu detaylı bir şekilde aktarıyor.

Kutu içeriği;

  • Taşıma çantası
  • Kablo klipsi
  • 3,5 mm’den 6,3 mm dönüştürücü
  • 3,5 mm kablo (3m)
  • 2,5 mm kablo (3m)
Adventure İstanbul

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Sizin Yorumunuz

Kutusundan Bozuk Çıkan GM 9 Pro’nun İade Süreci | Kullanıcı Deneyimi (Ergün Çakmak)

Yazan:

Kutusundan Bozuk Çıkan GM 9 Pro'nun İade Süreci | Kullanıcı Deneyimi (Ergün Çakmak)

29 Mayıs 2020’de hepsiburada.com’dan bir General Mobile GM 9 Pro satın alan Ergün Çakmak, jelatinini kendisi açtığı kutudan çıkan bozuk telefonu iade etmek için sekiz ay uğraştı.

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Kutusundan Bozuk Çıkan GM 9 Pro’nun İade Süreci | Kullanıcı Deneyimi (Ergün Çakmak)

Sonunda Tüketici Hakem Heyeti kararı ile haklılığı tescillenen Ergün’e Hepsi Burada Ocak 2021’de para iadesi yaptı. Bu arada iki kere servise giden Ergün bu videoda yaşadığı süreci anlatıyor. Son kullanıcı olarak haklarımızı bilmemiz sonuca ulaşmamızı kolaylaştıracaktır.

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Tüketici haklarına saygı göstermeyen markalardan alışveriş yapmayı kesersek, piyasada temiz ticaret yapan markalara daha çok yer açılmasını sağlarız.
Paranızla rezil olmamak için haklarınızı korumalısınız.

Adventure İstanbul

Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!

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