Geçen hafta Philips, 165 Hz yenileme hızına ve WQHD çözünürlüğe sahip Evnia 34 inç kavisli oyun monitörünü piyasaya sürdü. Şimdi şirket, Philips “27B1U7903” adlı yeni bir üst düzey profesyonel monitör piyasaya sürdü.

Philips 27B1U7903 monitör, Mini LED arka ışıklara ve Thunderbolt 4 bağlantısına sahip 27 inçlik bir 4K panel ile birlikte geliyor. Philips 27B1U7903, üreticinin “27 inçlik bir monitördeki en yerel karartma bölgeleri” olduğunu iddia ettiği 2.304 karartma bölgesi içeriyor. IPS monitörlerinin çoğu 576 bölgeye sahip.

Philips 27B1U7903, HDR materyalini görüntülerken maksimum 1.400 cd/m2 parlaklığa ve 1.300:1 tipik kontrast oranına ulaşabiliyor. Ayrıca Philips 27B1U7903, DCI-P3 renk gamının en az %95.6’sının kapsanmasını sağlayan DisplayHDR 1400 sertifikasına sahip. Monitörün DCI-P3’ün %97.2’sini kaplayarak bu standardı aştığı ve ayrıca %99.2 Adobe RGB kapsamı sunması gerektiği söyleniyor.

Philips 27B1U7903 profesyonel bir monitördür, dolayısıyla yüksek yenileme hızlarını veya hızlı yanıt sürelerini desteklemez. Bunun yerine monitörün maksimum hızları 60 Hz ve 4 ms’dir (GtG). Benzer bir şekilde, Philips yalnızca DisplayPort 1.4 ve HDMI 2.0 konektörleri sunmuş ve tek bir Thunderbolt 4 bağlantı noktası, bağlı bir cihaza veri, yukarı akış ve video ile birlikte 90 W güç sağlayabilir. Ekranda ayrıca Gigabit Ethernet, 3,5 mm jak ve dört adet USB 3.2 Type-A bağlantı noktası bulunur. Philips 27B1U7903’ü şu anda KDV dahil 1.199 £ karşılığında alabilirsiniz.