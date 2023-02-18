Peugeot, Peugeot 3008 ve Peugeot 5008‘in iki yeni 48V hibrit modellerini duyurdu. Yeni modellerde 6 ileri çift kavramalı elektrikli şanzıman ile 136 beygir gücünde benzinli motor bulunuyor.

Vites kutusu aynı zamanda tüketimi yaklaşık yüzde 15 oranında azaltacak olan entegre bir elektrik motoruna da sahip.

Teknik detaylara bakacak olursak, günlük sürüş sırasında yanmalı ve elektrikli motorlar verimliliği en üst düzeye çıkarmak için aynı anda veya ayrı ayrı çalışabilir ve sürücüler PEUGEOT i-Cockpit® aracılığıyla hangi güç kaynağının kullanımda olduğu konusunda bilgilendirme sistemine sahip.

Akü şarjı izin verdiğinde, HYBRID sistemi yoğun trafikte yüzde 100 elektrik modunda çalıştırmayı, manevra yapmayı ve düşük hızda sürmeyi mümkün kılıyor. PEUGEOT 3008 ve 5008 HYBRID, şehir içi sürüşlerde zamanın yarısından fazlasını yüzde 100 sıfır emisyonlu elektrik modunda kullanabilecek.

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Yeni 48V HYBRID güç aktarma sistemi yakıt tüketiminde yüzde 15’lik bir düşüş sağlarken, bu tasarruf çoğunlukla şehir içi sürüş sırasında elde edilirken, otoyol verimliliği değişmeden kalır. Otomobil yavaşlarken benzinli motor tamamen kapanarak elektrikli motorun aküyü şarj etmek için enerji üretmesini sağlıyor.

Daha yüksek hızlarda, sürücü sabit bir hızda gaz pedalını bıraktığında ve yavaşlarken içten yanmalı motor kendini durdurma özelliğine sahip. Motor yüksek yük altındayken, örneğin sollama sırasında, elektrik motoru turbonun tepki süresini telafi eden tek seferlik bir takviye ile ek tork sağlar. Bu sayede vites küçültmeler önlenir ve daha fazla sürüş konforu ve dinamizm sağlanır. Sürücü gaza tam olarak bastığında, elektrikli motor 9 kW (yaklaşık 12 hp) ek güç sağlıyor.