Volkswagen yeni Touareg’in bazı yeni teaser fotoğraflarını yayınladı, araç kamuflajlı olmasına rağmen SUV’un tasarımı hakkında bazı detaylar ortaya çıktı. Yeni Tourag, yanan bir arka logo ve ayrıca 38.400 mikro LED’li yeni IQ.LIGHT HD matris farlarla gelecek.

Kamuflajlı yeni Touareg halen İsveç Lapland’da son test kilometrelerini tamamlıyor. Tasarım değişiklikleri hala büyük boy bir QR kod sargısının altında saklı olsa da gizlenmiş prototipin resimleri ilk teknik detayların somut bir ön izlemesini sağlıyor. Örneğin ön tarafta, yeni geliştirilen IQ.LIGHT HD matris farları ve bunların arasına entegre edilmiş yeni bir LED ışık şeridinin unsurlarını görmek mümkün.

Volkswagen, her zaman dört tekerlekten çekişli Touareg’in şasisini daha da geliştirdi. Diğer şeylerin yanı sıra, artık şasi elektroniği ile ağa bağlı bir tavan yük sensörü kullanılıyor.

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Daha önemli değişiklikler, tavan yük sensörünün dinamik sistemlere yukarıdaki yükler hakkında bilgi verdiği üst kısımda bulunabilir. Tavan bagajı olmadığında Touareg daha sportif olmakta özgür. Kargo olduğunda, ağa bağlı sensörler elektronik denge kontrolü gibi bebek bakıcılarına biraz daha dikkatli olmaları gerektiğini bildiriyor. Her iki süspansiyon seçeneği de (çelik yaylar veya havalı yaylar) “maksimum konfor ve optimum performans arasında daha geniş bir bant genişliği elde etmek” için ayarlandı.

İçeride, “Innovision Cockpit” yüksek çözünürlüklü harita verileri ve şerit hassasiyetli navigasyon gibi yükseltmeler alıyor ve Android Auto ve Apple CarPlay kablosuz olarak kullanılıyor. Yeni Touareg İsveç Lapland’da soğuk hava testlerini tamamlıyor. Bu yaz piyasaya sürülecek.