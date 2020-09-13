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Petal Search hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar!
Huawei, Petal Search adlı mücevherinde yaptığı yenilikleri bu yılki HDC etkinliğinde açıkladı. Petal, sıradan bir arama motorundan daha öte, tam teşekküllü bir yardımcı olarak kullanıcıların hayatında kendine yer edinecek.
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Aslında Petal Search’ü yeni görmüyoruz. Huawei, Google ile arasındaki soğuk savaş gölgesinde, mayıs ayında bu arama motorunu duyurmuştu. Petal Search, evet bu zamana kadar bir arama motoruydu; ama artık kullanıcıların uygulama bulmalarını kolaylaştırmak başta olmak üzere çok daha fazlasını yapabiliyor. Peki çok daha fazlası derken neyi kastediyoruz? Şimdi bu arkadaşla alakalı bilmeniz gerekenlerden bahsedelim.
Petal Search: ‘Akıllı’ kelimesinin son altı harfi!
İlk olarak Petal Search’ün sadece Huawei telefonlar için değil, tüm Android cihazlarda kullanılabilen bir servis olduğunu belirtmemizde fayda var. Bu servisin en dikkat çekici özellikleri arasında; haber, görsel, video, müzik, rezervasyon, bilet satın alma vb. işlemleri kullanıcıların bulunduğu konuma ve kişisel tercihlerine göre yapabilmesi yer alıyor.
Petal Search aynı zamanda haberler, işletmeler, seyahat ve alışveriş olmak üzere kullanıcıya 4 ana kategori sunarken; geliştiricilere ise verilerini özel bir API ile kendi bünyesine entegre edebilme imkanı da tanıyor.
Bunlar, en nihayetinde bir arama motorunun olmazsa olmazı denebilecek sıradan özellikler. Ancak Huawei’nin Petal Search ile temel amacının aslında Google eksikliğini doldurmak olmasından dolayı, kullanıcılara Google’ı da aratmaması gerekiyor. Bu noktada Petal, Google’da da var olan görsel arama özelliğine de sahip. Kullanıcılar Petal Search sayesinde telefonunun galerisinden veya direkt kamerasından çekerek istedikleri görseli internet ortamında aratabiliyor.
Diğer taraftan Huawei, İspanya ve Türkiye’de Petal Search için kendi bağımsız indeksleme sistemini kullanıyor. Bu bağlamda şirketin, en azından bir noktada Bing ve Google’a tam manada rakip olabileceğini söyleyebiliriz. Diğer ülkelerde hala çeşitli ortaklarıyla Petal Search’ü kullanıcılara sunan Huawei, çok yakında kademeli olarak bu ülkelerde de kendi indeksleme sistemini kullanıma sunmayı planlıyor.
Arama motoru görünümlü uygulama merkezi
Huawei, Petal Search arama motorunun doğrudan AppGallery ile entegre bir şekilde farklı kaynaklardan uygulama bulabildiğini söyledi. Bunu yaparken Petal; Aptoide, APKPure ve APKCenter gibi APK sitelerinden kullanıcıların istediği uygulamayı bulabiliyor.
Yalnız APK’ların – özellikle de bankacılık uygulamalarının – her zaman güvenli olmadığı ve potansiyel riskler barındırabileceği tartışılmaz bir gerçek. Ancak bu APK sağlayıcıları, Huawei’ye göre kullanıcıların istedikleri uygulamayı bulabilme noktasında güvenli uygulamalar barındırıyor. Şirket bu iddiasını ise uygulamaları kendi güvenlik testlerinden de geçireceğini söyleyerek destekliyor.
Güvenlik ve gizlilik konusunda Petal Search’ün, GDPR uyumluluğu için European Privacy Seal tarafından onaylandığını da belirtmemizde fayda var. Bu durum, servisi kullanan kişilere ait kişisel bilgilerin ve çerezlerin Huawei tarafından izlenmediği anlamına geliyor. Ayrıca veriler de her kullanıcının kendi bölgesinde saklanıyor.
Diğer Petal Search özellikleri
◾ Uygunsuz içerikleri filtreleme
◾ Telif hakkıyla korunan içeriklerin güvenliğini sağlama
◾ Karanlık mod
◾ Telefon genelinde arama (Rehber, mesajlar vb.)
◾ Müzik, video ve uygulamaları arayabilme
Anlaşıldığı üzere Huawei’nin arama motoru Petal Search, bir akıllı telefon kullanıcısının telefonunda yapmak isteyebileceği her şeyi yapmasına yardımcı oluyor. Böylelikle Huawei, hem Google’a dişli bir rakip olacak hem de kullanıcıları yepyeni bir deneyim yaşatacak.
İşletim Sistemleri
EMUI 11 çalıştıran telefonlar, HarmonyOS’e yükseltilebilecek
Huawei, çiçeği burnunda kullanıcı arayüzü olan EMUI 11 tabanlı akıllı telefonlarının HarmonyOS işletim sistemine yükseltilebileceğini doğruladı.
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10 Eylül’de düzenlediği tanıtım etkinliğinde mobil işletim sistemi HarmonyOS 2.0 ve Android tabanlı EMUI 11 arayüzünü görücüye çıkan Huawei’den bu hususta çarpıcı bir müjde geldi. Huawei, Android Authority ekibine yaptığı açıklamada EMUI 11 güncellemesini alacak olan cihazların, aynı zamanda HarmonyOS işletim sistemine de yükseltilebileceğini söyledi.
EMUI 11 çalıştıran telefonlar için HarmonyOS müjdesi!
Esasında HarmonyOS işletim sisteminin 2021 yılında ilk kez Huawei akıllı telefonlarda görülmesi bekleniyor. Ancak Huawei’nin kendi mobil işletim sistemine sahip telefonlarını tüm dünyada yaygınlaştırması, oldukça zorlu bir süreç olacak. Bu bağlamda şirketin EMUI 11′li telefonlar için HarmonyOS’e yükseltme imkanı sunması durumunda, bu hem HarmonyOS’in yaygınlığını artıracak hem de kullanıcıları, bu işletim sistemini deneyimlemek için yeni bir akıllı telefon satın almaktan kurtaracak.
Yalnız Huawei’nin söz konusu yükseltmeyi tam olarak hangi telefonları için sunacağına dair herhangi bir bilgi veya söylenti bulunmuyor. Aslına bakacak olursanız bunu tahmin etmek çok da zor değil. EMUI 11′in ağırlıklı olarak Huawei Mate 30 / Mate 20 serisi ve P40 / P30 serisini ilgilendirdiğini düşünürsek, muhtemelen HarmonyOS’in de ilk olarak bu cihazlara sunulacağını ifade edebiliriz.
Diğer taraftan, EMUI 11′li cihazlara sunulacak HarmonyOS’in ise, Huawei’nin yeni göz ağrı HarmonyOS 2.0 olacağı söyleniyor. Her şeye rağmen 2021, Huawei için büyük bir dönüm noktasına gebe bir yıl olacak.
Google, Play Store’a uygulama paylaşımı desteği getiriyor
Google, Play Store için telefonlar arası uygulama paylaşımı desteği eklemeye hazırlanıyor. Bu yeniliğin hayata geçmesiyle beraber uygulamaları Android cihazlar arası paylaşmak, hiç olmadığı kadar kolaylaşacak.
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9to5Google, Android’in uygulama mağazası Play Store için yapılmakta olan bir tasarım değişikliğini sızdırdı. Bu tasarım değişikliğinin, ayrıca beraberinde kullanıcıları memnun edecek bir özelliği de getireceği ortaya çıkmış durumda. Söz konusu özellikle beraber Android kullanıcıları, direkt olarak Google Play Store üzerinden birbirleriyle uygulama paylaşımı yapabilecek. Üstelik uygulama paylaşmak için sadece telefonların birbirine yakın olması yetiyor, başka hiçbir şeye gerek yok.
Google Play Store, uygulama paylaşımı desteğine kavuşuyor!
9to5Google ekibinin yeni değişiklikle alakalı paylaştığı ekran görüntüsüne baktığımızda, Google Play Store’un ‘Uygulamalarım ve oyunlarım’ bölümünün yeniden tasarlandığını görüyoruz. İşte Google, kablosuz uygulama paylaşımı özelliğini tam olarak buraya eklemeyi tercih ediyor. Yeni ‘Uygulamalarım’ bölümünde, her uygulamanın yanında bir onay kutucuğu yer alıyor. Onay kutucuğuna dokunulduğunda da Güncelle, Kaldır ve Paylaş gibi ek özelliklerin yer aldığı bir menü çıkıyor.
Telefonundaki bir uygulamayı paylaşmak isteyen kullanıcı, bu menüdeki ‘Paylaş’ seçeneğine bastığında karşısına ‘Gönder’ ve ‘Al’ olmak üzere iki adet seçenek çıkacak. Paylaş seçeneğine bastığında ise Google Play Store ilgili telefonu o an paylaşma moduna sokacak; akabinde cihazlar arası kablosuz uygulama paylaşımı başarıyla gerçekleşecek.
Elbette ki uygulamanın gönderileceği cihazın da aynı şekilde Google Play Store’u açması ve bu sayede cihazların birbirini bulması gerekiyor. Ayrıca uygulama paylaşımı özelliği, çalışabilmek için her iki telefonun da Bluetooth, NFC veya Wi-Fi özelliğinden birine ihtiyaç duyuyor.
Aslına bakacak olursak, Google Play Store’daki yeni uygulama paylaşımı özelliği Google’ın ilk olarak 2018 yılında Files Go gibi üçüncü taraf dosya yöneticileri için kullanıma sunduğu çevrim dışı uygulama paylaşımı konusundaki çalışmalarının bir meyvesi diyebiliriz. Ama tabii ki böylesine bir imkanın doğrudan Play Store’a gelmesi, kullanıcıları ek bir yazılıma ihtiyaç duyma derdinden kurtaracağı için ayrı bir önem taşıyor.
Mobil
Huawei: Android yasağı bize zarardan çok fayda sağlıyor
Huawei, kendi işletim sistemi HarmonyOS’in 2.0 sürümüyle alakalı oldukça iddialı açıklamalar yaptı. Şirket, aynı zamanda Android yasağının kendilerine zarar vermeyeceğini, aksine daha iyi yol katetmelerini sağlayacağını düşünüyor.
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Huawei, 10 Eylül’de düzenlediği HDC kapsamında kendi işletim sistemi HarmonyOS 2.0 ve beraberinde EMUI 11 kullanıcı arayüzünü duyurdu. Bu etkinlik kapsamında şirketin Yazılım Departmanı Başkanı Wang Chenglu, oldukça iddialı demeçler verdi.
Wang’a göre ABD’nin Huawei’ye uyguladığı Android yasağı, kendilerine zarar vermek yerine fayda sağlıyor. Wang Chenglu, bu iddiasını ise Android’in Huawei telefonlarda olmamasından dolayı HarmonyOS’in yaygınlaşmasını kolaylaştırmakla bağdaştırıyor.
Huawei: Android yasağı bize zarar vermedi
Wang Chenglu, HarmonyOS’in kolaylığını Windows işletim sisteminden örnek vererek açıkladı. Örneğin evimizde kullandığımız yazıcıların Windows üzerinde ne kadar kolay bir şekilde çalışabildiğini biliyoruz, yazıcının ilgili sürücüsünü kurmak ve Windows’a tanıtmak bu noktada oldukça yeterli ve rahat bir süreç.
Bu kolaylığın arka planına baktığımızda ise yazıcıların Windows işletim sisteminin yapısını temel alarak geliştirilmesi olduğunu ifade eden Wang Chenglu, işte HarmonyOS’in de aynı buna benzer modüler bir yapıda olacağını söyledi. Chenglu, ayrıca HarmonyOS 2.0′la beraber bu işletim sisteminin modüler yapısının daha da güçlendirildiğinin de altını çizdi.
“EMUI 11 ile HarmonyOS 2.0, sorunsuz bir entegrasyona sahip”
HarmonyOS’in EMUI 11 ile arasındaki bağdan da bahseden Huawei Yazılım Departmanı Başkanı Wang Chenglu, bu açıklamasında Huawei’nin Android ile bağlantısının kesilmesinin kendilerine zarardan çok fayda sağlayacağını vurguladı. Chenglu’ya göre Huawei’nin şu anda Google ile devam eden mevcut bir anlaşması var; ancak anlaşma bittikten sonra HarmonyOS, artık akıllı saatten telefonlara kadar kendisine çok daha fazla yer edinecek.
“EMUI 11’in uç noktalarının HarmonyOS 2.0 ile tamamen yükseltilmesi sadece bir zaman meselesi. Huawei, alt katmandan başlayarak Google’ın bile beklemediği soyut katmanlara kadar Android’deki her şeyi değiştirdi.”
Ek olarak şirket, hemen aniden olmasa bile uzun vadede HarmonyOS’in yüz milyonlarca cihaza hayat vermesini de amaçlıyor. Bu bağlamda işletim sistemini tıpkı Windows gibi rahat inşa ederek, geleceğe dönük bir strateji belirlediklerini de anlayabiliyoruz.
Tüm bu açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla Huawei, o kadar yazılım ve donanım yasağına rağmen teknoloji dünyasından koparılamayan bir oyuncu olarak ayakta kalmaya devam etmekte kararlı.