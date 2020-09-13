Petal Search hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar!

Huawei, Petal Search adlı mücevherinde yaptığı yenilikleri bu yılki HDC etkinliğinde açıkladı. Petal, sıradan bir arama motorundan daha öte, tam teşekküllü bir yardımcı olarak kullanıcıların hayatında kendine yer edinecek.

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Aslında Petal Search’ü yeni görmüyoruz. Huawei, Google ile arasındaki soğuk savaş gölgesinde, mayıs ayında bu arama motorunu duyurmuştu. Petal Search, evet bu zamana kadar bir arama motoruydu; ama artık kullanıcıların uygulama bulmalarını kolaylaştırmak başta olmak üzere çok daha fazlasını yapabiliyor. Peki çok daha fazlası derken neyi kastediyoruz? Şimdi bu arkadaşla alakalı bilmeniz gerekenlerden bahsedelim.

Petal Search: ‘Akıllı’ kelimesinin son altı harfi!

İlk olarak Petal Search’ün sadece Huawei telefonlar için değil, tüm Android cihazlarda kullanılabilen bir servis olduğunu belirtmemizde fayda var. Bu servisin en dikkat çekici özellikleri arasında; haber, görsel, video, müzik, rezervasyon, bilet satın alma vb. işlemleri kullanıcıların bulunduğu konuma ve kişisel tercihlerine göre yapabilmesi yer alıyor.

Petal Search aynı zamanda haberler, işletmeler, seyahat ve alışveriş olmak üzere kullanıcıya 4 ana kategori sunarken; geliştiricilere ise verilerini özel bir API ile kendi bünyesine entegre edebilme imkanı da tanıyor.

Bunlar, en nihayetinde bir arama motorunun olmazsa olmazı denebilecek sıradan özellikler. Ancak Huawei’nin Petal Search ile temel amacının aslında Google eksikliğini doldurmak olmasından dolayı, kullanıcılara Google’ı da aratmaması gerekiyor. Bu noktada Petal, Google’da da var olan görsel arama özelliğine de sahip. Kullanıcılar Petal Search sayesinde telefonunun galerisinden veya direkt kamerasından çekerek istedikleri görseli internet ortamında aratabiliyor.

Diğer taraftan Huawei, İspanya ve Türkiye’de Petal Search için kendi bağımsız indeksleme sistemini kullanıyor. Bu bağlamda şirketin, en azından bir noktada Bing ve Google’a tam manada rakip olabileceğini söyleyebiliriz. Diğer ülkelerde hala çeşitli ortaklarıyla Petal Search’ü kullanıcılara sunan Huawei, çok yakında kademeli olarak bu ülkelerde de kendi indeksleme sistemini kullanıma sunmayı planlıyor.

Arama motoru görünümlü uygulama merkezi

Huawei, Petal Search arama motorunun doğrudan AppGallery ile entegre bir şekilde farklı kaynaklardan uygulama bulabildiğini söyledi. Bunu yaparken Petal; Aptoide, APKPure ve APKCenter gibi APK sitelerinden kullanıcıların istediği uygulamayı bulabiliyor.

Yalnız APK’ların – özellikle de bankacılık uygulamalarının – her zaman güvenli olmadığı ve potansiyel riskler barındırabileceği tartışılmaz bir gerçek. Ancak bu APK sağlayıcıları, Huawei’ye göre kullanıcıların istedikleri uygulamayı bulabilme noktasında güvenli uygulamalar barındırıyor. Şirket bu iddiasını ise uygulamaları kendi güvenlik testlerinden de geçireceğini söyleyerek destekliyor.

Güvenlik ve gizlilik konusunda Petal Search’ün, GDPR uyumluluğu için European Privacy Seal tarafından onaylandığını da belirtmemizde fayda var. Bu durum, servisi kullanan kişilere ait kişisel bilgilerin ve çerezlerin Huawei tarafından izlenmediği anlamına geliyor. Ayrıca veriler de her kullanıcının kendi bölgesinde saklanıyor.

Diğer Petal Search özellikleri

◾ Uygunsuz içerikleri filtreleme

◾ Telif hakkıyla korunan içeriklerin güvenliğini sağlama

◾ Karanlık mod

◾ Telefon genelinde arama (Rehber, mesajlar vb.)

◾ Müzik, video ve uygulamaları arayabilme

Anlaşıldığı üzere Huawei’nin arama motoru Petal Search, bir akıllı telefon kullanıcısının telefonunda yapmak isteyebileceği her şeyi yapmasına yardımcı oluyor. Böylelikle Huawei, hem Google’a dişli bir rakip olacak hem de kullanıcıları yepyeni bir deneyim yaşatacak.