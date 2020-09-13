Google Duo, Android TV’ler için artık indirilebilir!

Son günlerde Velvet ve Wing gibi farklı telefon modelleriyle dikkat çeken LG, şimdi de 163 inçlik Magnit kod adlı televizyonunu tanıtmaya hazırlanıyor.

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LG Magnit adıyla anılan bu devasa televizyon sadece büyüklüğüyle değil, aynı zamanda şirketin tanıtacağı ilk microLED’li televizyon olma özelliğiyle öne çıkıyor. microLED teknolojisinin günümüzde birçok akıllı telefon ve televizyonlarda bulunan OLED ekranlardan farkı ise 100 kata kadar daha küçük piksellerle çalışması. Böylece microLED panelli televizyonlar daha net görüntüler, daha iyi renk üretimi ve farklı açılardan dahi daha iyi görme imkanı sunuyor. LG ise en çok “çığır açan resim kalitesi ve dayanıklılık” ilkesi üzerinde durarak satışlarını arttırmayı planlıyor.



Güney Koreli teknoloji devi ayrıca bu microLED panellerin üzerine uyguladğı “Siyah Kaplama” işlemini de vurguladı. Bu işlem ekrandaki yansımaları önlemeye yararken aynı zamanda dışarıdan gelebilecek hasarlardan ve tozdan da koruyacak. Magnit, LG’nin WebOS işletim sistemiyle çalışıyor. Bu işletim sisteminin de desteklediği Alpha AI görüntüleme işlemcisi sayesinde ekranda görüntülenen resimler daha iyi optimize edilmiş bir şekilde karşımıza çıkacak.

LG, açıkçası bu ürünle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmiyor. Devasa ekranı ve microLED panellerin pahalılığını hesaba katarsak oteller ve geniş lobiler gibi daha ticari mekanlarda kullanılacağını öngörebiliriz. Ancak bu ürünün satışa sunulmasının ilk adım olması aracılığıyla önümüzdeki yıllarda microLED panellerin yaygınlaşması ve ucuzlaması en büyük temennilerimizden.