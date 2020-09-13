Akıllı TV
Google Duo, Android TV’ler için artık indirilebilir!
Google Duo, artık Android TV için indirilebilir durumda. Firmanın görüntülü konuşma programını artık televizyonunuzda kullanabileceksiniz.
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Google Duo artık Android TV’ye indirilebilir!
Google‘ın bilgisayar, akıllı telefon ve bazı akıllı ekranlarda kullanıma sunduğu görüntülü konuşma uygulaması olan Google Duo, yeni platformlara gelmeye devam ediyor. Özellikle Corona virüs sebebiyle kullanımı artan programlar arasında yerini alan görüntülü konuşma uygulaması, artık Android TV‘ler için indirilebilir durumda. An itibariyle beta sürümünün indirmeye açık olduğu uygulama, bazı eksikliklere sahip. Eğer TV içerisinde kamera yoksa, uygulama görüntülü konuşma yapmanıza izin vermiyor. Bu durumu çözmek için de, Android TV ile uyumlu ilave kamera satın almanız gerekmekte. Öte yandan yükleme işleminin ardından ana ekranda gözükmeyen uygulamayı, ayarlardan açabilirsiniz. Ancak yakında bu sorunun ortadan kalkması bekleniyor.
Dünya genelini etkileyen salgın nedeniyle evden çalışma modelinin arttığı şu günlerde Google da diğer firmalar gibi bu konuda kullanıcılarına alternatifler sunmaya çalışıyor. Hali hazırda Zoom‘un ve Microsoft Team uygulamalarının başarılarından pay almak isteyen firma, Google Duo uygulamasını da daha fazla platforma çıkarmaya gayret gösteriyor. Android TV üzerinden Google Play Store mağazasına girerek yükleyebileceğiniz uygulama ile sizlerde görüntülü konuşmalarınızı televizyon üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bakalım Google, bu hamlesinin ardından kullanıcılara önemli bir alternatif olmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı TV
LG Magnit piyasaya sürülüyor!
Son günlerde Velvet ve Wing gibi farklı telefon modelleriyle dikkat çeken LG, şimdi de 163 inçlik Magnit kod adlı televizyonunu tanıtmaya hazırlanıyor.
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LG Magnit adıyla anılan bu devasa televizyon sadece büyüklüğüyle değil, aynı zamanda şirketin tanıtacağı ilk microLED’li televizyon olma özelliğiyle öne çıkıyor. microLED teknolojisinin günümüzde birçok akıllı telefon ve televizyonlarda bulunan OLED ekranlardan farkı ise 100 kata kadar daha küçük piksellerle çalışması. Böylece microLED panelli televizyonlar daha net görüntüler, daha iyi renk üretimi ve farklı açılardan dahi daha iyi görme imkanı sunuyor. LG ise en çok “çığır açan resim kalitesi ve dayanıklılık” ilkesi üzerinde durarak satışlarını arttırmayı planlıyor.
Güney Koreli teknoloji devi ayrıca bu microLED panellerin üzerine uyguladğı “Siyah Kaplama” işlemini de vurguladı. Bu işlem ekrandaki yansımaları önlemeye yararken aynı zamanda dışarıdan gelebilecek hasarlardan ve tozdan da koruyacak. Magnit, LG’nin WebOS işletim sistemiyle çalışıyor. Bu işletim sisteminin de desteklediği Alpha AI görüntüleme işlemcisi sayesinde ekranda görüntülenen resimler daha iyi optimize edilmiş bir şekilde karşımıza çıkacak.
LG, açıkçası bu ürünle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmiyor. Devasa ekranı ve microLED panellerin pahalılığını hesaba katarsak oteller ve geniş lobiler gibi daha ticari mekanlarda kullanılacağını öngörebiliriz. Ancak bu ürünün satışa sunulmasının ilk adım olması aracılığıyla önümüzdeki yıllarda microLED panellerin yaygınlaşması ve ucuzlaması en büyük temennilerimizden.
Akıllı TV
LG, 2018 TV modellerine AirPlay 2 ve HomeKit desteği verecek
LG, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 2018 model OLED ve UHD TV’leri için Apple TV uygulamasının kullanıma sunulduğunu söyledi. Şirket bunun yanı sıra, 2018 TV modelleri için AirPlay 2 ve HomeKit desteğinin de müjdesini verdi.
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Apple TV uygulaması, müşterilere TV+ servisine ek olarak iTunes Store’daki içerikleri satın alma veya kiralama olanağı sunuyor. Daha önce hem LG hem de Samsung’un 2019 – 2020 model televizyonlarında kullanıcılara sunduğu bu uygulama, şimdi LG tarafından yapılan açıklamaya göre şirketin 2018 OLED, UHD ve Süper UHD TV modellerinde de kullanılabilecek.
Ayrıca LG, yıl bitmeden yine 2018 model TV’leri için AirPlay 2 ve HomeKit desteği sunmaya başlayacağını da açıkladı. Aslında şirket, bugüne kadar yaptığı açıklamalarda hep 2018 model TV’leri için bu teknolojileri destekleme planları olmadığını söylüyordu. Ancak bu durumun kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılanmasından mıdır bilinmez, bu sefer yapılan açıklamada söz konusu servislerin yıl bitmeden şirketin 2018 TV modellerine getirileceği belirtildi.
Customers worldwide can now enjoy the Apple TV app on LG 2018 OLED and Super UHD TVs, with UHD TV models to follow. LG's 2018 TVs will add support for Apple AirPlay 2 and HomeKit later this year, and more details will be shared when these features become available
— LG UK (@LGUK) September 7, 2020
Hatırlatmak gerekirse AirPlay 2; iPhone, iPad ve Mac kullanıcılarının cihazlarındaki içerikleri uyumlu LG TV’lere kolayca aktarmalarına olanak sağlıyor. HomeKit ise yine uyumlu bir TV’yi Apple’ın akıllı ev ekosistemiyle entegre bir şekilde Siri veya Home uygulaması üzerinden kontrol edebilme imkanı sunuyor.
Bu bağlamda 2018 model LG TV kullanıcıları, tüm bu özellikler kullanıma sunulduktan sonra keyfini çıkarmaya başlayacak.
Akıllı TV
Philips OLED+935 TV, yapay zeka özellikleriyle satışa çıkıyor!
Philips TV, gelişmiş görüntü performansı (Picture Qaulity-PQ) sunmanın ilk adımı olarak kabul ettiği yapay zeka fonksiyonlarını, yeni OLED TV’leri için kullanıma sundu. Philips TV’nin OLED ürünleri, 2019 yılında Avrupa basınında 80 farklı yerden “En İyi TV” ödülünü aldı.
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Bir yandan 805/855/865 modelleriyle piyasadan olumlu tepkiler alan Philips, diğer yandan herhangi bir TV’nin en doğal ve gerçeğe yakın görüntüleri üretmesi için geliştirilen yapay zeka teknolojisini sunuyor. Philips TV’nin gelişmiş yapay zeka fonksiyonu ilk olarak firmanın yeni amiral gemisi ürünü OLED+ 935’te tanıtılacak.
Philips TV ekibi tarafından firma içinde geliştirilen yapay zeka, son 30 yılda ekip tarafından oluşturulan bir veritabanından milyonlarca PQ test klibini analiz etmek için makine öğrenme yöntemini kullanıyor. Yapay zekanın sahip olduğu yazılım; PQ işlevinin beş öğesi (kaynak, renk, kontrast, hareket ve keskinlik) arasından daha iyi bir denge oluşturmak için tasarlandı.
TP Vision ekibinin PQ uzmanları; yapay zekanın içeriği manzara/doğa, yüz/cilt tonu, hareket/spor, karanlık/kontrast ve diğerleri olmak üzere beş kategoriye ayırmak için kullandığı sistemin genel parametrelerini tanımlıyor.
Yapay zeka teknolojileri ile ekran yanıklarına son!
OLED + 935 OLED ekranları korumak için özel olarak tasarlanmış bir anti-burn-in sistemine sahip ilk TV olarak kullanıcı karşısına çıkıyor. Anti-burn-in çözümü, statik içeriği çok doğru bir şekilde algılamak için 32400 bölgelik bir şebekeyi izliyor. Yanmayı önlemek için diğer parçaların çıkışından ödün vermeden yerel ışık çıkışının yoğunluğunu kademeli olarak azaltıyor.
Görüntünün tamamına tek bir keskinlik ayarı uygulamak yerine ekranı bölgesel olarak tarayan yeni yapay zeka destekli keskinlik özelliği, görüntünün belirli bölgelerine farklı ayarlar uygulayarak bütün resim üzerinde optimum netlik sağlıyor.
Yapay Zeka Akıllı Bit Geliştirme 2.0, 4. nesil P5 işlemcinin yeni donanım ve yazılımlarını kullanıyor. Sistem, ek çipin ekstra işlem gücü uyguluyor. 8 bit videoyu neredeyse 14 bit hassasiyete kadar genişletebiliyor ve resmin diğer bölümlerinde ayrıntı kaybı olmadan daha yumuşak geçişler sağlıyor.
SDR kaynaklı içerikleri detaylandırın
Philips TV’nin Doğal Gerçeklik İşleme (Perfect Natural Reality – PNR) teknolojisinin yapay zeka tarafından geliştirilmiş bir sürümünü de içeriyor. Geliştirilmiş PNR sürümü, SDR kaynaklı içeriği yüzde 30 daha fazla doğal netlikle HDR benzeri bir resme dönüştürüyor.
Philips TV HLG, HDR10 ve HDR10 + kaynakları dahil olmak üzere iyileştirilmiş HDR performansı sunan Dolby Bright Modunu kullanıyor. Philips TV, Dolby Vision kodunu içeren bu mod sayesinde, HDR içeriğini iyileştiren P5 yapay zeka işlemcisiyle, tüm HDR formatlarını destekliyor.
Görüntüdeki kareleri yeniden sıralamayı etkin tutan Pure Cinema Mode, kare hızını dönüştürmeyi devre dışı bırakıyor. Bu sayede 3:2 kadans 60 Hz olarak kapsüllenmiş 24 kare bir film, 5: 5 kadans 120 Hz olarak yeniden sıralanıyor.