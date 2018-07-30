PES 2019’dan Türkiye Süper Ligi müjdesi!

PES 2019 demo sürümünün yayınlanmasına yaklaşık 1 hafta kala oyun hakkında sevindirici bir haber daha geldi! Konami, Türkiye Süper Ligi‘nin PES 2019’da resmi lisanslı olarak yer alacağını açıkladı. Böylece Türkiye Ligi PES serisinde ilk kez yer alacak.

Türkiye Süper Ligi PES 2019’da!

Konami, Şampiyonlar Ligi’ni rakibi FIFA’ya kaptırmasının ardından dünya futbolunun en büyük liglerini popüler futbol simülasyonuna katmaya çalıştı. Daha önce oyuna “Özgün Ligler” adı altında 7 ülkeden (Rusya, Portekiz, Arjantin, İskoçya, Belçika, Danimarka ve İsviçre) ligler katılmıştı ve Süper Lig‘le birlikte bu rakam sekize yükselmiş oldu.

Türkiye Süper Ligi‘nde yer alan 18 takımın her biri, ekipmanları ve kadrolarıyla eksiksiz olarak yer alacaklar. Ayrıca Konami kadroların ve istatistiklerin haftalık olarak güncelleneceğini de belirtti. Ülker Fenerbahçe stadyumunun oyuna eklenmesi ve oyunun Türkçe dil desteği ile sunulacak olmasının ardından PES 2019 Süper Lig’le birlikte, ülkemizde FIFA 19 karşısında daha dişli bir rakip olacak gibi görünüyor.

Oyunun Türkiye’ye özel kapağında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu milli takım formasıyla Coutinho ile birlikte yer alacak.

Konami Digital Entertainment BV’nin Marka ve İş Geliştirme Direktörü Jonas Lygaard: “Türk futbolu, fantastik bir destekle kutsanıyor ve uzun yıllar boyunca bu dinamik ligin PES serisine eklenmesi yönündeki taleplere cevap veriyoruz ve o an nihayet geldi. Süper Lig’i PES 2019’a dahil ederek garantiye almaktan memnunuz ve her oyunda parlayan tutku ve becerinin mükemmel bir şekilde yeniden yaratılmasını sağlayacağız. 18 takımın tamamı yer alacak ve önümüzdeki aylarda çabalarımızı göstermeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.” açıklamasını yaptı.

Kapak yıldızı milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ise; “PES serisi yetenek ve kontrolüyle tanınıyor, bu yüzden modern oyunun böyle güzel bir simülasyonunu yapmaktan dolayı çok mutluyum. Türk futbolu heyecan verici ve yetenekli, bu yüzden KONAMI’nin yetenekli takımlarını evdeki herkes için hayata geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.” diyerek projeden duyduğu heyecanı dile getirdi.

PES 2019’un demo, 8 Ağustos’ta yayınlanacak ve 30 Ağustos’ta PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarına tam sürüm olarak çıkacak. Oyunun demo sürümü hakkında ayrıntılı bilgiler sunduğumuz haberimize buradan erişebilirsiniz.