Uzay - Bilim
NASA’nın Perseverance keşif aracı Mars’a güvenli bir şekilde indi
Perseverance, 7 aylık uzun yolculuğun ardından dün Doğu Amerika yerel saati ile 15.55‘ de Jezero Kraterine indi. Robotik araç, Mars atmosferini 12.000 mil (19.000 km/s) hızla delip gezegenin yüzeyine inme yaklaşımı başlattı. Aracın kameraları inişten hemen sonra kısa bir süre görüntüler paylaştı. NASA geçtiğimiz temmuz ayında Perseverance aracını Florida, Cape Canaveral‘dan fırlattı. Araç 570 milyon kilometre kat ettikten sonra Kızıl Gezegen’e ulaştı.
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Perseverance çok eski dönemlere ait mikrobiyal yaşamı araştıracak
Perseverance, Mars‘ın 45 kilometrelik tozlu ve tehlikeli bir bölümü olan Jezero Krateri‘ni keşfedecek. NASA burada çok eski dönemlere ait mikrobiyal yaşamın izlerini arayacak. Bunun yanında Mars’ın insanlar tarafından keşfi için gerekli olan teknolojiyi de test edecek. Araç, Mars‘taki toz fırtınalarını araştıracak ve Mars atmosferindeki karbondioksitten saf oksijen üretebilmek için testler yapacak. Araç geleneksel ve ultraviole kameralarla görüntüler alacak. Ayrıca Mars yüzeyinden numuneler toplayacak. 2026 yılında ise bu numuneler Dünya’ya getirilecek. Perseverance‘ın temel görevi erişilemeyen alanları keşfetmek olacak. Bu sayede Perseverance Mars’taki seyrini güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek.
Mühendisler, Perseverance’a Ingenuity adında bir drone benzeri bir araç eklediler. 1,8 kilogramlık Ingenuity başka bir gezegene gönderilen ilk uçan araç unvanını aldı.
İniş sonrasında NASA yetkilisi Steve Jurczyk, durumu inanılmaz bir başarı olarak tanımladı.
Yakın zamanda Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin uzay araçları Mars yörüngesine oturmayı başardı. Ek olarak Avrupa Uzay Ajansı da 2023 yılında Mars’a iniş gerçekleştirmeyi planlıyor. Çeşitli ülkeler uzay keşfinde yüzlerini Mars‘a çevirmiş durumdalar. Bu çalışmalar Kızıl Gezegen ile ilgili birçok bilinmeyeni ortaya çıkaracak.
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Haber
Milli Uzay Programı tanıtıldı: Ay’a gidiyoruz!
Türkiye Uzay Ajansı (TUA), ülkemizin 10 yıllık uzay çalışmalarına yön verecek Milli Uzay Programı’nı duyurdu. Milli Uzay Programı, uydumuz Ay’a ilk yerli uzay aracının gönderilmesi konusunda iddialı bir hedef belirledi!
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Türkiye Uzay Ajansı, Milli Uzay Programı’nı duyurdu!
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen tanıtım etkinliğinde Türkiye’nin uzay hedefleri açıklandı. 10 yıla yayılacağı belirtilen “Milli Uzay Programı” kapsamında uzay çalışmaları için önemli hedefler dikkat çekiyor. Bu kapsamda 10 ayrı hedef belirlenirken, 2023 yılına kadar ilk yerli uzay roketinin üretileceği belirtiliyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında fırlatılması planlanan roketin görevi Ay’a sert iniş gerçekleştirmek. Sonrasında ise 2028 yılında düzenlenmesi beklenen ikinci fırlatmada yumuşak iniş denemesi yer alıyor.
Basın toplantısında uzay bağımsızlığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belirlenen programın Türkiye’nin ihracatına da katkı sağlayacağını ifade etti. Bu amaçla kurulacağı belirtilen Uzay Teknolojileri Geliştirme Bölgesi, uzay teknolojilerinin üretim ve geliştirme üssü olacak. Ayrıca uzaya erişimin kolaylaşması adına roket fırlatma tesisi hazırlığı ve bağımsız uzay limanı çalışmaları da Milli Uzay Programı kapsamında değerlendiriliyor.
Milli Uzay Programı, son aşamada ise bir Türk astronotun uzaya çıkmasını hedefliyor. Bunun için öncelikli olarak kamuoyunda uzaya karşı farkındalık oluşturulmasına odaklanılıyor. Daha sonra ise astronot adayları uluslararası programlara dahil edilerek uzay görevlerine hazır hale gelecek. Son olarak uzay havası ve uzay nesnelerinin takibi konusunda da deneyimli bilim adamlarının yetiştirilmesinin planlandığını belirtelim.
Genel
SpaceX SN9 roketi iniş sırasında patladı
Elon Musk’ın başı dertten kurtulmuyor. Büyük uğraşlarla geliştirilen SpaceX SN9 roketi, iniş esnasında patladı. Başarılı şekilde kalkan roket, inişi gerçekleştiremedi. Şirketin diğer prototipinin, zarar görmüş olma ihtimali var.
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Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX, insanlığın en büyük hayallerinden biri olan uzaya giden yolda ufak bir gerileme yaşadı. Uzun süredir Mars ve Ay’a yolculuk için çeşitli roketler kullanan şirket, iniş esnasında yaşadığı bir sorun sebebiyle patlayan roketini kaybetti. ABD’li şirketin temel amacı, yeniden kullanılabilir roketlerle uzay yolculuğunu herkes için ulaşılabilir hale getirmek istiyor. Bu alanda oldukça başarılı olan şirket, Elon Musk’ın önderliğinde oldukça başarılı oldu. Son olarak Starship roketinin SN9 prototipini fırlatan SpaceX, Başarılı bir kalkışın ardından iniş esnasında sorun yaşadı.
SpaceX SN9 roketi iniş sırasında patladı
SpaceX SN9, şirketin Starship roketi için geliştirdiği bir prototip. Roket 2 Şubat 2021, Türkiye saati ile 23:26’da bulunduğu istasyondan kalkış yaptı. Kısa süre içerisinde beklenilen irtifaya çıkan roket, daha sonra iniş işlemine geçti. Özellikle iniş sırasında sorun yaşamaya başlayan roket, kritik bir dönüş manevrasını gerçekleştiremedi. Manevra kısmında yaşanan sorun nedeniyle doğru pozisyon alamayan SN9 roketi, yere çakılarak patladı. Her ne kadar roket patlamış olsa bile, şirketin yaptığı test başarılı kabul ediliyor. Mühendisler konuyu detaylı inceleyerek roketin çakılma sebebine neden olan hatayı bulacak ve sonraki test için giderecek. Gün içerisinde açıklama geliyor.
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SN10 için potansiyel tehlike
SpaceX SN9, şirketin geliştirdiği tek prototip değil. Hali hazırda uzay şirketinin elinde SN10 isimli hazır bir prototip daha duruyor. SN9 roketinin patlama alanı ise SN10 prototipinin saklandığı bölgeye oldukça yakın. Patlamadan sonucunda, SN10 roketinin zarar görüp görmediği ise bilinmiyor. Eğer roket zarar görmediyse, SN10’un yakın zaman içinde fırlatılacak. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Uzay - Bilim
bluShift Aerospace, ilk biyoyakıtlı ticari roketi fırlattı
bluShift Aerospace, Stardust 1.0 adı verilen ve biyoyakıtla çalışan ilk roketi Maine-ABD’de fırlatmayı başardı. Roket uzaya ulaşamadı ancak küçük uyduları sipariş üzerine fırlatma amacındaki bir start-up olan bluShift Aerospace firması için önemli bir adımdı.
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bluShift Aerospace fırlatmayı daha önce iki defa erteledi
bluShift, roketi ancak üçüncü denemeden sonra başarıyla fırlatabildi. Birinci denemede 14 Ocak’ta kötü hava koşulları nedeniyle fırlatma gerçekleşmedi. Sonrasında, fırlatmanın başarıyla gerçekleştiği 31 Ocak’ta ise basınç sorunu nedeniyle roketin katı yakıtı tutuşunca fırlatma yine gerçekleşmedi. Stardust 1.0, 4.000 fit’ten daha yükseğe çıktı ve ardından paraşütü ile güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirdi. Stardust 1.0, nano uyduları yörüngeye taşımak için tasarlanmış 6 metre uzunlukta ve 8 kilogram taşıyabilen küçük boyutlu bir uydu.
bluShift CEO‘su Sascha Deri, Maine‘deki Loring Commerce Center’da verdiği demeçte: “Her şey mükemmel gitti. Tam da umduğumuz ve planladığımız yere indi,” dedi. Sascha Deri, fırlatma öncesinde ise nano uydular için gerçek fırlatma hizmeti sağlayan “uzayın Uber’i” olmak istiyoruz şeklinde açıklamalar yaptı.
Rokette kullanılan biyoyakıtı bluShift üretmeyi başardı. Firma biyoyakıtın içeriği hakkında bilgi vermiyor. Ancak çiftliklerden rahatlıkla temin edilebileceğini vurguluyor. bluShift, yakıtın formülünü geliştirmek ve modüler bir hibrit motor tasarlamak için 6 yıldır çalışıyordu.
bluShift Aerospace, Stardust 2.0 ve Starless Rogue isimli, 300.000 Dolar maliyetli iki roket daha planlıyor. Frma, Stardust 2.0 ve sonraki projeleri için 650.000 Dolar’lık yatırım almayı umuyor. Firmanın kurucularının ise 500.000 Dolar’lık yatırımı mevcut.
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