NASA’nın Perseverance keşif aracı Mars’a güvenli bir şekilde indi

Perseverance, 7 aylık uzun yolculuğun ardından dün Doğu Amerika yerel saati ile 15.55‘ de Jezero Kraterine indi. Robotik araç, Mars atmosferini 12.000 mil (19.000 km/s) hızla delip gezegenin yüzeyine inme yaklaşımı başlattı. Aracın kameraları inişten hemen sonra kısa bir süre görüntüler paylaştı. NASA geçtiğimiz temmuz ayında Perseverance aracını Florida, Cape Canaveral‘dan fırlattı. Araç 570 milyon kilometre kat ettikten sonra Kızıl Gezegen’e ulaştı.

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Perseverance çok eski dönemlere ait mikrobiyal yaşamı araştıracak

Perseverance, Mars‘ın 45 kilometrelik tozlu ve tehlikeli bir bölümü olan Jezero Krateri‘ni keşfedecek. NASA burada çok eski dönemlere ait mikrobiyal yaşamın izlerini arayacak. Bunun yanında Mars’ın insanlar tarafından keşfi için gerekli olan teknolojiyi de test edecek. Araç, Mars‘taki toz fırtınalarını araştıracak ve Mars atmosferindeki karbondioksitten saf oksijen üretebilmek için testler yapacak. Araç geleneksel ve ultraviole kameralarla görüntüler alacak. Ayrıca Mars yüzeyinden numuneler toplayacak. 2026 yılında ise bu numuneler Dünya’ya getirilecek. Perseverance‘ın temel görevi erişilemeyen alanları keşfetmek olacak. Bu sayede Perseverance Mars’taki seyrini güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek.

Mühendisler, Perseverance’a Ingenuity adında bir drone benzeri bir araç eklediler. 1,8 kilogramlık Ingenuity başka bir gezegene gönderilen ilk uçan araç unvanını aldı.

İniş sonrasında NASA yetkilisi Steve Jurczyk, durumu inanılmaz bir başarı olarak tanımladı.

Yakın zamanda Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin uzay araçları Mars yörüngesine oturmayı başardı. Ek olarak Avrupa Uzay Ajansı da 2023 yılında Mars’a iniş gerçekleştirmeyi planlıyor. Çeşitli ülkeler uzay keşfinde yüzlerini Mars‘a çevirmiş durumdalar. Bu çalışmalar Kızıl Gezegen ile ilgili birçok bilinmeyeni ortaya çıkaracak.

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