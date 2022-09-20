Mozilla Firefox 105 GNU/Linux, macOS ve Windows platformları için duyuruldu. İşte göze çarpan yenilikler. Yeni güncelleme bugun itibari ile dağtılacak.

Firefox 105, hem Linux hem de Windows için bellek iyileştirmeleri ile birlikte geliyor ve bu sayede daha güvenilir ve daha iyi performans gösteriyor.

Linux için yatay iki parmakla kaydırma hareketi beta sürümünde tanıtılmıştı ancak artık son sürümde yer alıyor.

Mozilla Firefox 105 web tarayıcısı, Global dağıtımı beklemek istemeyen kullanıcılar, Mozilla’nın FTP sunucularından GNU/Linux, macOS veya Windows sistemleri için en son sürümü indirebilirler.

İçindekiler Bellek iyileştirmeleri

Bellek iyileştirmeleri

Firefox 105’teki en önemli iyileştirmelerden biri, Firefox’un daha güvenilir olmasını ve daha iyi performans göstermesini sağlamaya odaklanan bellekle ilgili performans geliştirmeleridir. En son geliştirmelerle birlikte web tarayıcısının Linux’ta belleğinin tükenme olasılığı azalıyor ve bellek azaldığında sistemin geri kalanına göre daha iyi performans gösteriyor. Ayrıca Windows’ta, tek tek sekmeler çökse bile tarayıcının belleğin kısa süreliğine tükenmesini atlatma olasılığı daha yüksek olacak.

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Web sitelerinde geri ve ileri gitmek için Alt tuşunu basılı tutarken yatay iki parmakla kaydırma hareketi beta sürümlerinde yer almasına ve iyi çalışıyor gibi görünmesine rağmen, son sürümde yer almıyor. Ayrıca Baskı Önizleme’ye yalnızca geçerli sayfayı yazdırmak için yeni bir seçenek eklendi.