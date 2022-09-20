Yeni bir rapora göre Sony, çıkarılabilir disk sürücüsüne sahip bir PlayStation 5 piyasaya sürebilir. Tom Henderson’ın özel web sitesi Insider Gaming’in haberine göre Sony, 2023 mali yılı için konsolu yeniden inşa edebilir ve revize edilmiş PlayStation 5 Eylül 2024’te piyasaya sürülebilir.

Rapora göre yeni yineleme A, B ve C kasalarının yerini alacak. D kasası olarak adlandırılan yeni versiyonun çıkarılabilir bir disk sürücüsüne ve USB-C bağlantısına sahip olacağı bildiriliyor. Ayrıca sistemin geri kalanı esasen aynı donanıma sahip olacak.

Sony, daha önceki A-C kasa versiyonlarından daha yükseltilmiş konsollar göndermeyi amaçlıyor. Insider Gaming’in kaynakları, şirketin 2023 mali yılında 12 milyon eski konsola kıyasla 18,5 milyon yeni konsol üretmeyi beklediğini söylüyor.

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PlayStation 5 şimdiye kadar 21,4 milyon satarak firmanın en hızlı satan platformu oldu. Sony, tatil ve tüketici talebini karşılamak için üretimi artırmayı planlıyor, çünkü birçok oyuncu piyasaya sürüldüğünden bu yana PlayStation 5 almakta zorlandı.

Sony son zamanlarda mevcut konsolunu güncelledi. Avustralya’da, 9,9 lb yerine 8,6 lb ağırlığında daha hafif bir PlayStation 5 modeli piyasaya sürüldü. İşletme, satışları kârsız hale getiren enflasyon ve döviz dalgalanmaları nedeniyle belirli bölgelerde PS5’in fiyatını artırmayı öneriyor.

Bu durum, son üç çeyrektir PlayStation 5’i ve bu alandaki diğer tüm ürünleri geride bırakan Microsoft’un Xbox konsollarının artan rekabetinin ardından geldi.

PlayStation 5 tek başına ya da çıkarılabilir disk sürücüsüyle birlikte sunulacak. Oyuncular, orijinal diskin bozulması halinde çıkarılabilir bir disk sürücüsü satın alabilecek. Kaynaklar, disk sürücüsünün taşınabilir olmasına rağmen harici görünmediğini iddia ediyor. Birçok kullanıcının sorduğu gibi bu daha hafif bir PlayStation 5 olabilir.