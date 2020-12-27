Pentax K-3 Mark III, canlı olarak görüntülendi!

Ricoh markasının en üst düzey APS-C formatlı kamerası olan Pentax K-3 Mark III, canlı fotoğraf ve videolarla görüntülendi. Ekim ayında duyurulan kamera, profesyoneller için geliştirilen 25.73 MP sensörün yanı sıra 1.6 milyonluk maksimum ISO değeriyle ilgileri üzerine çekmişti. Cihaz, yeni bir görüntüleme motoru ve hızlandırıcı ile birlikte daha güçlü bir görüntü sensörüne sahip. Bu özellikleri ile oldukça güçlü bir kamera donanımına sahip olduğunu söyleyebiliriz.

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Pentax K-3 Mark III, nasıl bir tasarıma sahip olacak?

DC Watch, Pentax K-3 Mark III ile ilgili bazı yeni video ve fotoğraflar yayınladı. Bu görüntülerde cihazın kamera gövdesi ve canlı olarak çalışır halde yapılan çekimler bulunuyor.

Yayınlanan video, Pentax serisi kamera kullanan kullanıcıların yeni kameraya çabuk adapte olabileceğini de gösteriyor. Bunun haricinde Mark III‘ün, AF noktalarını ve benzer çekim işlevlerini seçmek için özel bir joystick ile donatıldığı da doğrulandı. Bu, Mark II ile kıyaslandığında oldukça önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Mark III, kompakt bir gövdeye sahip ancak Pentax DSLR‘larda olduğu gibi tutma yeri normalden daha derin. Ayrıca Mark II‘nin çift kart yuvası ve üst tarafta bulunan LCD plaka yerini koruyor. Buna ek olarak yeni bir çekim modu kadranı cihazda bulunuyor. Buradan kullanıcılar fotoğraf, video ve canlı görünüm arasında geçiş yapabilecekler.

Pentax serisinin yeni amiral gemisi Mark III, Şubat 2021’de resmi olarak piyasaya sürülecek.