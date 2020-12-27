Son zamanlarda Oppo, pek çok farklı konsept ile ilgili çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaların ardından cihazların tasarımları patentleniyor. Bu sayede yeni konseptlerin sızdırılmış halleri görüntüleniyor. Şirketin geliştirdiği konseptlerin en popüler olanlarından kaydırılabilir akıllı telefon olarak çıkması beklenen Oppo X, tasarım detaylarıyla görüntülendi.

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Oppo X, nasıl bir akıllı telefon tasarımına sahip olacak?

Oppo‘nun yeni konsept tasarımı olan Oppo X, LetsGoDigital tarafından tasarımıyla birlikte sızdırıldı. Sızıntı kaynağına göre şirket gerçekten bu konseptte kaydırılabilir bir telefon piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu yeni nesil tasarımın Tom Ford ile birlikte geliştirildiği de söylentiler arasında. Cihazın tasarımına baktığımızda, katlandığında içinde ekran bulunan oldukça kompakt bir akıllı telefon olduğu görülüyor. Ekran eski haline getirildiğinde ise normal büyüklükte bir telefon haline geliyor. Cihazın arka kapağı deri malzemeden yapılmış ve arka tarafta üçlü yatay kamera dizilimi bulunuyor.

Oppo X‘in ön kamerası, ses açma kapatma tuşu ve güç düğmesi ortaya çıkan renderlarda mevcut değil. Bu yüzden cihazda ekran altı ön kamera bulunması muhtemel gözüküyor. Renderlarda sadece sağ tarafta bulunan SIM kart yuvası ve kaydırma kızağının çıkıntısı görülüyor. Akıllı telefon pazarının donanım tarafında doyum noktasına yaklaşması sebebiyle bu tarz konsept cihazları daha çok görmeye başladık. Şirketin bu telefonu prototip olarak bırakıp bırakmayacağı ise henüz bilinmiyor.