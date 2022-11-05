Peer To Peer, denk veya eş anlamlarına gelmektedir. Birden fazla sayılarda istemciler arasında verilerin sorunsuz şekilde aktarımına imkân tanımaktadır. Bir ağ protokolü olması yoluyla işlevsellik göstermektedir. Bu sistemin gücüyle bilgi alışverişlerinde üçüncü bir merkezin desteğine ihtiyaç olmamaktadır. Doğrudan bilgiyi gönderen ve alıcılar arasında bir etkileşim, irtibat gerçekleşmektedir. Merkeziyetsiz bir sistem gibi çalışmaktadır.

Peer To Peer, aracı bir kurum olmadan verilerin bir veya daha fazla tek adımda tüm verilerin kolaylıkla gönderilebilmesine olanak tanımaktadır.

Peer To Peer (P2P) Nedir?

Bu sistem, iki istemci arasında doğrudan veri alışverişine imkân sağlayan bir işlevsellikte çalışmaktadır. Aracı kuruma ihtiyaç duymadan çok sayıda bilgisayara sadece bir adımda birçok veriyi alabilmektedir. Eşler arasında direkt çeşitli veriler hızlıca paylaşılmakta ve aktarılmaktadır.

Ne İşe Yarar?

P2P, işlerin çok fazla bir prosedüre gerek kalmadan daha hızlı, sorunsuz ve pratik bir biçimde yerine getirilmesine olanak sağlamaktadır. Veriler normalden daha kısa sürelerde ve hiçbir ekstra zahmete ve detaya gerek kalmadan karşı tarafa, alıcılara ulaştırılmaktadır. Bir nevi gizlilik içerisinde tarafların irtibat kurmalarını sağlamaktadır.

P2P Ağı Nasıl Çalışır?

Bu sistemde merkezi bir sunucuya bağlanmaya gerek olmamaktadır. Özel bazı protokollerin desteğiyle veri gönderimi mümkün hale gelmektedir. İşlemler genellikle şifrelenmiş bir yapı üzerinden yerine getirilir. Bazı özel defterler tüm her şeyi kayıt altına alırlar.

P2P Güvenli mi?

Peer-to-Peer(Eşten Eşe) ağlarda bilgisayarlar merkezi sunucuya bağlanmazlar. Ağ üzerindeki bilgisayarlar, çeşitli protokoller aracılığıyla birbirleri ile doğrudan iletişim kurarlar. Birçok hizmet sağlayıcı merkezi sunucuya bağlı olarak çalışmayı tercih eder. Bu yöntem yöneticiler açısından kolaylık sağlar.

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Tüm veriler merkezde birikir ve bir sorunla karşılaşıldığında tek bir bilgisayardan çözüm sağlanmış olur. Ancak merkezi sistemin dezavantajları da vardır örneğin kalabalık bir gruba hizmet sağlanacaksa, aynı anda çok fazla insanın tek bir bilgisayara bağlanmaya çalışmasıyla çökme meydana gelir. Benzer bir mantıkla, Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDoS) olarak adlandırılan siber saldırı da web kaynaklarına çok fazla istek göndererek aşırı yüklenme ile beraber çökmesi ile gerçekleştirilir.

P2P gibi merkezi sunucuya bağlı olmayan ağlarda, herhangi bir bilgisayarın siber saldırıya uğraması veya teknik sorunlar yaşaması halinde ağın çoğunluğu tarafından veriler saklanmaya ve korunmaya devam eder.