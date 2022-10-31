İnternetin hayatın her alanında aktif olarak kullanıldığı ve her daim ihtiyaç duyulduğu, bilinen bir gerçektir. Bu denli yaygınlaşan platforumun kullanımında güvenlik kapsamında önemli çalışmalar yapılmış ve halen de yapılmaya devam eder. İnternette doyasıya dolaşıp bir şeyler indirirken güvenliğinizi sağlayan mekanizma “Firewall” ile kurulur. Bu mekanizma bir nevi dijital bir güvenlik duvarıdır. Firewall kullanılarak genel ve yerel ağlar arasındaki tehditler filtrelenip engellenebilir.

İnternet ortamında dolaşırken farkında olarak ya da olmadan güvenli olmayan web sitelerine girmeniz söz konusu olabilir. Bu sitelere girerken sizi uyaran ve bilgisayarınızın risk altında olduğunu söyleyen sistem, Firewall güvenlik duvarıdır. Çoğu kullanıcı, bu mekanizmayı önemsemese de Firewall hayat kurtarıcı niteliğe sahip bir sistemdir.

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Firewall, ağ üzerinden gelen ve ağdan giden verileri kontrol altına alarak, olası tehditlerin filtrelenmesini ve sonuçta engellenmesini sağlar. İnternet üzerinde aktif olarak kullanılan bu sistemin her geçen gün biraz daha geliştiğini söyleyebiliriz. Çünkü bazı kötü niyetli kaynakların bazı durumlarda kurulan filtre sisteminden geçebildiği görülür. Bu da Firewall sisteminin daha da güçlenmesi gerektiğini gösterir.

Firewall Ne İşe Yarar?

Firewall, donanım ya da yazılım tabanlı olarak çalışarak ağa gelen ve ağdan giden trafiğin güvenliğini sağlar. Sistem bu güvenliği sağlarken IP filtreleme, web filtreleme, port filtreleme ya da içerik filtreleme gibi kontrol adımlarını uygular.

Günümüzde kullanılan işletim sistemlerinin önemli bir bölümü kendi yazılım tabanlarına uygun Firewall sistemini kullanırlar. Bunun yanında kendi ağları arasında veri aktarımını yönlendiren kendi Firewall sistemleri de vardır. Her ne kadar bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaşması yeni bir teknoloji olsa da Firewall sisteminin kullanımı 1980’li yıllara dayanır.

Firewall, önceden belirlenmiş bir filtre ile ağdaki veri trafiğini inceler. Güvenli olmayan kaynaklardan gelen veri paketlerini bu filtreler yardımıyla engeller. Alınan bu tedbir ile internet üzerinden gelen zararlı yazılım ve tehlikelerin de önüne geçmek mümkün hale gelir. Firewall sistemi, ağ üzerinde veri paylaşımı sağlanan bağlantı noktalarında yer alır.