Ödeme sistemlerinin lider teknoloji şirketi PayCore, ödeme işlemlerinde sunduğu yenilikçi çözümleriyle sektörde öncü konumunu koruyor. Temel ödeme çözümleri, processing hizmetleri ve güvenli donanım ürünleri alanlarında uluslararası düzeyde 30’dan fazla ödülün sahibi olan şirket, yurtdışındaki pazarlarda varlığını güçlendirmek adına önemli adımlar atarak Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’da da öncü olmayı hedefliyor.

PayCore, Avrupa’nın ödeme teknolojilerinde öncü olma yolunda

Ödeme sistemlerinin lider teknoloji şirketi PayCore, Avrupa’daki etkinliğini artırıyor. Şirket, Türkiye, Polonya, Dubai ve Chicago açılımlarının yanında yakın zaman önce Londra’da açtığı ofisiyle Avrupa penetrasyonu konusunda önemli bir adım attı. İngiltere başta olmak üzere Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerini odağına alan PayCore, gerçekleştireceği iş ortaklıkları ve stratejik anlaşmalar ile bölgedeki varlığını güçlendirecek. PayCore, Avrupa’da küçük ve orta ölçekli bankalar, neo bank ve e-para şirketlerinin “kart, üye işyeri yönetim paketlerinin lisans ve processing” ihtiyaçlarının yanısıra, e-ticaret alanında faaliyet gösteren firmaların alt yapılarını güvenli kılarak, ödemeleri kabul etmesini ve işlemleri sorunsuz yürütmesini sağlayan “ödeme geçidi” ihtiyaçlarına odaklanacak. Şirket, bölgedeki operasyonlarını genişletmek üzere Avrupa Genel Müdürlüğü’ne Gökhan Nazenin’i getirerek stratejik bir atama gerçekleştirdi.

PayCore’un Avrupa’daki büyüme sürecinden Gökhan Nazenin sorumlu olacak

Ödeme sistemlerinin lider teknoloji şirketi PayCore, Avrupa’daki genişlemesini hızlandıracak stratejik bir atama gerçekleştirerek şirketin Avrupa Genel Müdürlüğü’ne Gökhan Nazenin’i getirdi. Satış ve pazarlama, yatırım, birleşme ve satın alma alanlarında zengin bir deneyime sahip olan Nazenin, PayCore’un Avrupa’daki büyüme sürecinden sorumlu olacak.

Gökhan Nazenin daha önce, 3 yıldan fazla süreyle farklı rollerde çalıştığı, küresel alanda faaliyet gösteren, her ölçekten ve her sektörden finans kurumları ve işletmeler için teknoloji çözümleri sağlayan FIS’te Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı. Görev süresi boyunca, satış liderlerinden oluşan organizasyonun yönetimi, Avrupa pazarı için satış ve ürün stratejisi belirlenmesi, Almanya, Avusturya ve İsviçre’de (DACH) birleşme ve satın alma faaliyetlerinin yönetimi ve satış sözcülüğü, FIS’in Avrupa’daki sözcülüğünün üstlenmesi, 100’den fazla satıcıya satış koçluğu ve liderliği, temel bankacılık ve varlık yönetimi sistemlerinin sorumluluğunu üstlendi. Nazenin, öncesinde de CGI’de ödeme yöntemleri ve dijital dönüşüm alanlarında üst düzey firmalara ve yöneticilere yönetim danışmanlığı yapıyordu. Bununla birlikte Nazenin, alanında en büyük Alman ve belirli yabancı bankaların Ülke Müşteri Sorumlusu olarak görev almasıyla, yurt dışında Türkiye’yi etkili bir şekilde temsil etmişti. Kariyerinde görev aldığı bilgi teknolojileri danışmanlığı rolü sırasında sektör hakkında derinlemesine bilgi edinen Gökhan Nazenin, fintech dünyasında 15 yılı aşkın deneyime sahip.