Video
Patronlara Babalar Günü hediyesi aldık! (En iyi hediyeyi siz seçin)
21 Haziran itibarıyla Babalar Günü olması dolayısıyla, ofisimizdeki babalar Ersin ve Yıldıray’a hediye aldık. MediaMarkt desteğiyle hazırladığımız videoda, Aslı ve Kerem 250’şer TL bütçesiyle en iyi hediyeyi seçmeye çalıştı.
Size göre en iyi hediyeyi kim aldı? Videonun kartlar bölümünde yer alan anket ile oy kullanmayı unutmayın 🙂
MediaMarkt Babalar Günü kampanyasına göz atmayı unutmayın
10-21 Haziran tarihleri arasında sürecek kampanya, hem MediaMarkt.com.tr‘de hem de mağazalarda geçerli olacak.
İndirime giren ürünler arasında SAMSUNG 55Q60RA TV ve CASELOGIC CA.WMBP115K çanta gibi pek çok ürün var. İndirimli tüm ürünler için: https://www.mediamarkt.com.tr/tr/shop/babalar-gunu-hediyesi.html
Dizüstü Bilgisayar
Bu laptopa Aslı bayıldı! Pembe renkli MSI Prestige 14 incelemesi
MSI Prestige 14 incelemesi ile karşınızdayız. Ekibimizin prodüksiyon sorumlusu olan Aslı ile bizzat kurgu yönetmeni ve kadın bakış açısı ile detaylarına değiniyoruz.
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Farklı ve şık: MSI Prestige 14
MSI’n en şık ve adında olduğu gibi en prestij sahibi dizüstü bilgisayar ailesi bulunuyor. Prestige adını alan bu seri hem taşınabilir, hem şık hem de içerik üreticilere yönelik bir model olarak dikkat çekiyor.
10. nesil Intel işlemcilerden gücünü alan cihazda siyah, beyaz ve pembe renk seçenekleri mevcut. Bize gelen A10RAS-072TR kodlu model pembe rengiyle göz alıcı bir durumda. 14 inç boyutunda FHD bir ekranda IPS panel tercih edilmiş. Kurgu ve profesyonel kullanımlar için Adobe RGB’de %100 destek sağlarken ekran fabrika kalibrasyonlu Delta-E < 2 renk doğruluğu sertifikasına da sahip. Bunu da CalMAN tarafından sağlanndığını da belirtelim.
Creator Center yaratıcı tüm işlemleriniz için yazılımsal olarak tam bir destek sağlıyor. Hem Premiere, Photoshop, Illustrator gibi programlar üzerinden otomatik performanms ayarı yapabilen MSI Prestige 14, aynı zamanda manuel olarak da ayarlamalar yapabilmenize olanak tanıyor.
Aslı’nın çok beğendiği bu cihazın teknik özelliklerini ve test sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.
MSI Prestige 14 A10RAS-072TR teknik özellikleri
- Ekran; 14 inç FHD (1920 x 1080 piksel), 60 Hz %72 NTSC %100 sRGB renk desteğ
- İşlemci; Intel Core i7 10510U
- Grafik Birimi; Nvidia GeForce MX330 ve Intel UHD Graphics 620
- Bellek; 16 GB DDR4 2666 Mhz
- Depolama; 512 GB M.2 NVMe SSD
- Bağlantı; 2x Type-A USB 2.0 / 1x Micro SD kart okuyucu/ 2x Type-C USB 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3
- Hoparlör; 2 x 2 Watt
- Batarya; 90 Watt
- Boyut; 319 x 215 x 15.9 mm
- Ağırlık; 1.29 kg
MSI Prestige 14 A10RAS-072TR test sonuçları;
- 3D Mark; 1272 (3740 CPU puanı)
- Geekbench 5; 1189 tek çekirdek, 3830 çoklu çekirdek
- Cinebench R20; 404 tek çekirdek, 1748 çoklu çekirdek
Video
TCL 10L inceleme | TCL Plex’ten ne farkı var?
TCL 10L inceleme videosu ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda, geçtiğimiz haftalarda ofisimize gönderilen modelin incelemesini gerçekleştiriyoruz.
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TCL 10L inceleme ve TCL Plex ile farkları?
Cihazımızın tasarımı aslında Plex modeliyle fazlasıyla özdeşleşiyor. Plex modelinde üst seviye hissiyat veren aliminyum ve cam kasanın harmanlanmasını görmüştük. 10L’de ise tamamıyla plastik malzemenin cihazda konumlandırıldığını görüyoruz. Kamera tarafında da yine varolan çizgi korunmuş. Fakat üç kameralı dizayna bir adet de makro kamera eklenmiş.
TCL 10L teknik özellikleri
10 ailesinin en küçük ferdi, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 665 işlemcisinden alıyor. Snapdragon 665 birçok orta seviye telefonda kullanılan ve artık yeterli performans gösteremeyen bir işlemci. Ekran kartımız ise Adreno 610 olarak karşımıza çıkıyor. 6 GB RAM ve 64GB depolama birimi sunuyor. Maalesef ki 128GB depolama desteğine sahip model satışı yok.
TCL 10L kamera özellikleri neler?
48 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/2.25″, 0.8µm, PDAF
8 MP, f/2.2, 13mm (ultra-geniş), 1/4.0″, 1.12µm
2 MP, f/2.4, (makro)
2 MP, f/2.4, (derinlik)
Video tarafında sadece 1080p 30fps desteğimiz bulunuyor. 4K ve 60 fps desteğimiz yok.
Plex modelinde olmasına rağmen 10L’ye eklenmemiş. Bunların dışında, gece modumuz da kamera yazılımında yer almıyor.
TCL 10L’nin ülkemizdeki çıkış fiyatı 3.000 TL idi. Açıkçası alınmaya değer olması için, en azından fiyatının Plex’e yakın veya daha düşük olması gerekiyor. (TCL 10L inceleme videosu çekimlerini 12.06.2020 tarihinde gerçekleştirmiştik. Videoyu yayına aldığımız, 16.06.2020 tarihi itibarıyla 2.500 TL seviyesine gerilediğini görüyoruz.)
All-in-one
Hazır oyun bilgisayarı – Technopc Quantum Gaming S60 inceleme
Ürün linki: https://hwp.to/3fnhem7
Technopc Quantum Gaming S60 inceleme videomuzda, hazır bir şekilde satılan oyuncu bilgisayarını inceliyoruz. Bakalım üründe hangi bileşenler var ve ürünün oyun performansı nasıl?
https://youtu.be/6swqbDubtBY
Technopc kimdir?
Ürün özelliklerine geçmeden önce Technopc, bugüne kadar daha çok kurumsal hizmet veren yerli bir üreticimizdi. Ancak son dönemde son kullanıcıya ve özellikle oyunculara yönelik de ürünler satmaya başladı. Daha önce şirketin Wind Tunnel X ve Wind Tunnel Z Gaming serisini görmüştük. Bugün inceleyeceğimiz Technopc Quantum Gaming S60 ise, an itibarıyla 5500 TL seviyesinde satılan ve şirketin ASUS işbirliği ile geliştirdiği bir model.
Technopc Quantum Gaming S60 inceleme – Üründe hangi parçalar yer alıyor?
Sistemin kalbinde AMD RYZEN 3 3100 işlemci yer alıyor. 7 nm üretim sürecinde üretilen, 4 çekirdek 8 izlek yapısına ve maksimum 3.9 GHz saat hızına ulaşabilen bu işlemci AMD’nin en yeni modellerinden bir tanesi. Ayrıca özellikle fiyat performans bilgisayarları için sunduğu özellikleriyle şu anda en çok dikkat çeken modellerden. Son olarak işlemcinin 65W TDP değerine sahip olduğunu da belirtelim.
Anakart tarafında ASUS B450M-K karşımıza çıkıyor. Bu modelde ileride M.2 formunda bir SSD ile sistem yükseltmesi yapmak isteyenler için bir adet M.2 yuvasıyla birlikte 4400 MHz’e kadar destek veren DDR4 RAM yuvası bulunduruyor. Ayrıca anakartta USB 3.1 Gen 1 ve Gen 2 yuvalarının da yer aldığını belirtelim.
Ekran kartına baktığımız zaman ASUS’un 1660 Super 6 GB modeli karşımıza çıkıyor. Bu ekran kartı, hemen hemen tüm oyunları 1080p Full HD’de yüksek grafik ayarlarında 60 FPS üzeri oynatabiliyor. Ayrıca yine bazı oyunları 2K grafikte de oynayabiliyorsunuz. Çift fanlı bir yapıda karşımıza çıkan modelin, yan tarafında ufak bir RGB aydınlatma bölümü bulunuyor. Sistemde 16 GB (2x 8GB) Neoforza RAM bulunuyor. Bu RAM’ler 3000 MHz hızında.
Technopc Quantum Gaming S60 modelinde depolama alanı 480 GB’lık Toshiba SATA SSD ile sağlanıyor. Dilerseniz M.2 yuvası veya SATA üzerinden bu depolamayı farklı bir SSD veya mekanik disk alarak yükseltme imkanına sahipsiniz. Güç kaynağı tarafında ise 80+ sertifikalı 600W FSP modeli kullanılmış. Son olarak Technopc kasasına baktığımız zaman ön tarafta 3 adet, arka tarafta da 1 adet RGB fan yer alırken, bu ışıkları kasa ile beraber gelen kumanda ile kontrol edebiliyorsunuz.