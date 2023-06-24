Logitech, dünya genelinde bilgisayar çevre birimleri üretimi ve satışı yapan bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Ancak, Logitech’in adı, ABD’li OceanGate şirketine ait Titan denizaltısının Atlantik Okyanusu’ndaki Titanic enkazına dalmaya çalışırken infilak etmesiyle ilgili tartışmalara karıştı. Logitech’in efsane oyun kumandasını kullanan denizaltının batması Logitech hisselerini vurdu!

Logitech F710 Denizaltının Battığı Olaya Karıştı!

Denizaltı, sızdırılan bilgilere göre, bir Logitech F710 oyun kumandasıyla kontrol ediliyordu. Bu oyun kumandasının kullanıldığı denizaltının batması, Logitech’in hisse fiyatının yüzde 3,6 oranında düşmesine neden oldu ve şirketin itibarını zedeledi. Arama ekipleri, şu ana kadar enkazın bazı parçalarını buldu ve beş yolcunun hayatını kaybettiği doğrulandı.

ABD’de bir televizyon, Titan denizaltısını çalıştırmak için sadece 30 dolarlık bir Logitech F710 oyun kumandasının kullanıldığını bildirmişti. Bu tür olaylar, sadece OceanGate şirketine özel bir durum değil. Zira ABD Donanması dahil birçok büyük kuruluş karmaşık makinelerin kontrolünde bu tür basit ve sağlamlığıyla öne çıkan kontrolcüleri kullanıyor. Elon Musk’ın The Boring Company’si gibi yeraltı ulaşım tünelleri inşa eden şirketlerde de benzer kontrolcülerin kullanıldığı biliniyor.

Logitech, bu olayla ilgili herhangi bir sorumluluğunun olmadığını belirtmiş olsa da, haberin ortaya çıkması ve şirketin adının bu olayla ilişkilendirilmesi, geçici bir itibar kaybına neden olmuş durumda. Yıllardan beridir en kaliteli bilgisayar ekipmanı üreticilerinden biri olan Logitech’in bu olaya karışmazı talihsiz bir tesadüf olmuş.

Titan Denizaltısına Ne Oldu?

Titanik’in enkazını gezmek isteyen turistleri taşıyan deniz aracı Titan, Atlas Okyanusu’nda kaybolmuştu. Yerel saatle 12.00’de dalışa başlayan araçla yüzeyin irtibatı 1 saat 45 dakika sonra kesildi. Kayıp denizaltında oksijenin tamamen bittiği öğrenilirken, enkaza rastlandığı bilgisi paylaşıldı. Geçtiğimiz gün ise denizaltında seyahat eden 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Titanik’in enkazını görmek için 250.000 dolar öder miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!