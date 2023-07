Geçtiğimiz günlerde yapılan KDV ve IMEI fiyatları düzenlemesiyle beraber iğneden ipliğe her şeye zam geldi. Vatandaşlar her şeyi en az zararla atlatmanın peşine düşmüşken, Resmi Gazete’de yayımlanan son karar ile bir kaleme daha zam geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 93) ile pasaport harç ücretlerine %50 zam geldi. Fırından taze taze zam çıktı!

İşte Yeni Pasaport Harçları!

Yeni tarifeye göre, pasaport süresine bağlı olarak farklı ücretler belirlendi. İşte yeni pasaport harç ücretleri:

6 aya kadar olan pasaportlar için 1.034,55 TL

1 yıllık pasaportlar için 1.512,45 TL

2 yıllık pasaportlar için 2.469,15 TL

3 yıllık pasaportlar için 3.507,75 TL

3 yıldan uzun süreli pasaportlar için 4.943,25 TL

Bu değişikliklerle birlikte, noter, gümrük, yargı, tapu ve kadastro, liman veya konsolosluklar gibi alanlarda yapılacak işlemler için ödenecek harç bedelleri de güncellendi. Yani tek zam pasaport ücretlerinde değil, yine zam gelmedik kalem kalmadı.

Yeni harç tarifeleriyle birlikte, vatandaşların yapacakları resmi işlemler için ödenecek harç miktarları da değişti. Bu nedenle, ilgili resmi kurumlara başvurmadan önce güncel harç tarifelerini kontrol etmek oldukça önemli.

Bu yeni zamlar vatandaş üzerinde büyük bir yük oluşturuyor. Bizler de ilerleyen dönemlerden bu ardı arkası gelmeyen zamların bitip bitmeyeceğini merak ediyoruz. Umuyoruz vatandaşın üzerindeki bu zam yükü bir an önce hafifler.

