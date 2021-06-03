Konu dışı
“PARDUS’un Yaygınlaştırılması” Projesi kapsamında “Çevrim İçi Pardus Yarışması”nda kazananlar belli oldu
Türkiye Açık Kaynak Platformu tarafından yürütülen “PARDUS’un Yaygınlaştırılması” Projesi kapsamında 12-23 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Çevrim İçi Pardus Yarışması”nda ilk üçe giren ekipler ödüllerini aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK TÜSSİDE ortaklığında kamu ve özel sektör şirketleri, STK’lar, üniversiteler, eğitim kurumları ve topluluklardan oluşan paydaşları ile açık kaynak ekosistemini geliştirme amacıyla kurulan Türkiye Açık Kaynak Platformu’nun ‘Çevrim İçi Pardus Yarışması’nda kazananlar belli oldu.
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Pardus’un yaygınlaştırılması
“Çevrim İçi Pardus Yarışması” ile PARDUS ve açık kaynak yazılım teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının yanı sıra geliştiricilere destek verilmesi amaçlandı. Yarışma süresince yoğun eğitim ve mentorluk desteği verilen ekipler, 5 günlük eğitimin ardından 5 gün süren çevrim içi yarışmada projelerini geliştirdi. Katılımcılar, “Kullanıcı deneyimini iyileştirmek”, “Etkileşimli tahta uygulamaları”, “Temel formasyon uygulamaları”, “Antivirüs yönetim arayüzleri”, GTK tabanlı uygulama mağazaları”, “Elektron tabanlı sistem altyapısı”, “QEMU için arayüz yazılımı”, “Qt, Electron, GTK uygulamaları” gibi geniş bir yelpaze içinden seçtikleri projeleri geliştirme şansı buldu. Hem deneyim kazanan hem de açık kaynak yazılım teknolojilerine katkıda bulunan yarışmacılar, alanında uzman Pardus geliştiricileri ve jüri üyelerinden geri bildirimler aldı.
Yarışmanın kazananları
Yarışmada Emincan Özcan “Kataliz” projesiyle birinci, Mert Çelen “Zabit” projesiyle ikinci ve Eda Altuntaş, Hakkı Dizdar, Recep Tayip Aksakal ekibi “Oyun Parkı” projesiyle üçüncülüğe layık görüldü. Pardus Özel Ödülü ise Mangala projesiyle Abdülkerim Aksak, Muaz Dervent, Tuğba Fıçıcı ekibine verildi. HAVELSAN’ın ödül sponsoru olduğu “Çevrim İçi Pardus Yarışması”nda birinci ekibe Monster bilgisayar, ikinci ekibe 3B yazıcı ve üçüncü ekibe de Raspberry Pi hediye edildi. Pardus Özel Ödülü’nü alan Mangala projesinin geliştiricileri ise teknoloji mağazalarında kullanabilecekleri birer hediye çeki kazandı. Mangala oyunu tanıtım videosuna ise buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde Pardus Laboratuvar Sorumlusu olarak görev alan ve yarışmada mentorluk da yapan Orkun Balcı, projenin Pardus için anlamı ve kapsamı hakkında, “Sanal ortamda gerçekleştirilen yarışma, 24 saat boyunca hiç durmayan bir tempoyla devam etti. Diğer mentorlarla beraber gece saatlerinde dahi yarışmacıların sorularına cevap vermeyi sürdürdük. Gün içerisinde kısa toplantılar, gün sonu değerlendirmeleri, yarışmanın akışı içinde yapılması gereken kontroller, Covid-19 tedbirleri sebebiyle hepsi sanal ortamda Discord sunucuları üzerinde gerçekleşti. Bu durum yarışmaya her zamankinden farklı bir hava kattı. Sürekli yazışılan, kısa online toplantılar yapılan, birçok kanalda aynı anda birçok konunun görüşüldüğü, diğer bir tarafta ise kodlamanın devam ettiği, aksiyon filmlerini artmayan bir süreç oldu. Kazananların yaratıcı fikirlere, ekip çalışmasına ve kaliteli kod geliştirmeye önem veren kişiler olması bizleri sevindirdi. Dereceye girenleri kutlar, yarışmaya katılanlara teşekkür ederiz” dedi.
Pardus nedir?
Adını Anadolu parsından alan PARDUS, Debian GNU/Linux temelli, özgür ve Açık Kaynak kodlu bir işletim sistemidir. İnternet üzerinden ücretsiz olarak indirilebilmekte ve kurulabilmektedir. Pardus’un,bireysel kullanımın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile KOBİ’lerde kolay yaygınlaştırılabilmesi için kurumsal ihtiyaçları karşılayan alt projeleri bulunmaktadır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (TÜBİTAK ULAKBİM) bünyesinde geliştirilmeye devam eden bu sistemlerden başlıcaları; ‘Lider Ahenk’ Merkezi Yönetim Sistemi, ‘Engerek’ Kimlik Yönetim Sistemi, ‘Ahtapot’ Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi ve ‘ETAP’ Etkileşimli Tahta Arayüz Projesidir.
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Donanım
HP, Kingston bünyesinde bulunan HyperX’i resmi olarak satın aldı!
HP Inc., bugünden itibaren Kingston Technology Company’nin oyun birimi olan HyperX’in resmi olarak yeni sahibi oldu. Şirket yetkilileri tarafından yapılan duyuruya göre HyperX’i satın alma işlemleri tamamlandı. Peki HP tarafından yapılan bu satın alma, hem HyperX açısından hem de HP açısından ne anlama geliyor?
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HP, oyun birimlerinde ciddi bir atılım yapabilir
HP’nin HyperX’i satın alacağı 3 ay önceden duyurulmuştu
Omen serisinde ne gibi değişiklikler göreceğiz
Bilindiği üzere HP’nin bünyesinde oyunculara yönelik OMEN serisi de yer alıyor. Dolayısıyla OMEN ve HyperX arasında yakın zamanda bir iş birliği görebiliriz. Bununla beraber oyuncu donanımı alanında ASUS, Steelseries, Logitech, Corsair ve Razer gibi markaların yer aldığı bir rekabet mevcut. Bakalım bu rekabette HyperX, HP’nin de desteğini arkasına alarak rakiplerine üstünlük sağlamayı başarabilecek mi? Aynı şekilde HP’nin de kendi rakipleri karşısında nasıl bir performans sergileyebileceğini merakla bekliyoruz.
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Konu dışı
Ticaret Bakanlığı, Influencerlar İçin Yeni Düzenleme Getirdi
Sosyal medya platformlarının toplum içinde yaygınlaşması, “influencer” denilen yepyeni bir mesleği de ortaya çıkardı. Hatta şuanda farklı mecralarda o kadar çok influencer var ki, konuyla ilgili düzenlemeye gidilmesi kaçınılmaz bir hale geldi. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni düzenlemeyle, artık influencerlar, yeni düzenlemelere tabi olacak.
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İçindekiler
Influencer nedir? Nasıl influencer olunur?
Influencerlık, yani sosyal medya etkileyiciliği, belli konularda (bilirkişi olduğu varsayılan veya varsayılmayan!) kişilerin toplum ve hedef müşteri kitlesi üstündeki yönlendirme potansiyelinin reklam amaçlı kullanılması diyebiliriz. Sosyal medya kullanımının toplum içinde yaygınlaşması da, influencerlık mesleğinin daha da göz önünde olmasına sebep oldu.
Influencer nasıl olunur sorusuna gelirsek de; aslında bunun kesin bir yolu veya yöntemi yok. Bazen ne kadar saçmaladığınız bazen de ne kadar saçmalamadığınıza göre, toplum tarafından takip edilen biri olmanız size influencerlığın kapısını açacaktır. Örneğin bir influencer olmak için milyonlarca kişi tarafından takip edilen biri olmanıza da gerek yok. Diyelim teknoloji alanında bilgili ve yetkin olduğuna inanılan birisiniz. Bu durumda, teknolojiyle ilgilenen ve tüketici elektroniği sektöründe bir satın alma gerçekleştirmek isteyen binlerce insan muhtemelen sizi takip ediyor olacaktır. Bu da, hedef kitlelerine hitap ettiğiniz için teknoloji firmalarının gözünde sizi bir influencer yapacaktır. Tabi ki teknoloji sektöründe bir influencer olmanız örneğin bir yoğurt markasının veya t-shirt mağazasının size sponsor olmasına engel değil. Öte yandan, teknolojiden hiç anlamayan biri olmanız da bir teknoloji şirketinin sizi influencer kategorisine dahil etmesine engel değil. Yani teknolojiden anlamayan bir insan olmanız, bir markanın yeni piyasaya sunduğu akıllı saatinin tanıtımında sizi reklam yüzü olarak kullanmayacağı anlamına gelmez.
Influencerların hayatımızdaki etkisi ne?
Influencerlarla ilgili yayınlanan yeni yönetmeliğe geçmeden önce, influencerlığın hayatımıza etkisini de konuşmamız gerek diye düşünüyorum. Sonuçta insanların tüketim alışkanlıkları ve satın alma kararlarını verirken yaşadıkları süreçler de değişiyor. Artık televizyonlarda görülen reklamlardan ziyade, sosyal medyada görülen reklamlar daha etkili olmaya başladı. Bu gibi reklamların birincil unsuru da influencerlar. Örneğin bir kulaklık satın almayı düşündüğünüzü hayal edin ve vakit geçirdiğiniz bütün sosyal medya mecralarında takip ettiğiniz insanların tam da o Çinli markanın yeni satışa çıkardığı kulaklığı kullanmaya başladığını hayal edin. Etkilenirdiniz değil mi? Sonuçta bu yeni çıkan kulaklık gerçekten güzel bir kulaklık olmasa bu kadar çok popüler insan bu kulaklığı kullanıyor olmazdı değil mi? Evet belki de bu durum size Çiftlik Bank veya Thodex gibi platformlara dahil olan insanları hatırlatmış olabilir; fakat konumuz bu değil tabi ki. Sonuç olarak bu kadar çok insanın, ekonomik olarak güçlü olan bu markanın ürünlerini sürekli olarak övdüğünü ve satın almanız gerektiğini telkin ettiğini düşünün. Bu durum, gerçekten kaliteli ürünün öne çıkmasını değil de, daha çok reklam yapan markanın ürününün öne çıkmasını sağlayacaktır. Belki de satın aldığınız o kulaklığın yarı fiyatına, çok daha iyi bir seçenek mevcuttur. Bütün bu olasılıklar her zaman için mevcut fakat bu sadece iyimser bir yaklaşım.
Negatif yaklaşacak olursak, influencerların toplum sağlığını tehdit ettiğini bile gördük. Örneğin influencer bir doktorun, “Türklere koronavirüs bulaşmıyor!” dediği günleri hatırlayın. Veya bazı ünlü isimlerin, Covid-19’a karşı geliştirilmiş sözde etkili olan bir ilacı topluma pazarlamaya çalıştıklarını da unutmamışsınızdır diye tahmin ediyoruz. İşte bütün bunların da önüne geçilmesi gerekiyor. Yeni düzenlemeyle, umarız artık bu gibi durumların önüne geçilebilir.
Sosyal medya influencerları için hazırlanan yeni düzenleme neler içeriyor?
Sosyal medya etkileyicisinin yükümlülüğü
MADDE 6 – (1) Sosyal medya etkileyicisi:
- a) Henüz deneyiminin bulunmadığı bir mal veya hizmete ilişkin, tüketiciler nezdinde o mal veya hizmeti onaylayacak ya da deneyimlediği algısı yaratacak şekilde ticari reklam amacıyla paylaşımda bulunamaz.
- b) İlgili mevzuatına aykırı olacak şekilde bir mal veya hizmete ilişkin sağlık beyanında bulunamaz.
- c) Bir mal veya hizmete ilişkin nesnel, ölçülebilir, sayısal verilere dayanmayan ve ispatı mümkün olmayan bilimsel araştırma ve test sonuçları hakkında iddialarda bulunamaz.
ç) Doktor, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılar ile sağlık kuruluşları tarafından sunulan mal veya hizmetlere yönlendirmede bulunamaz, bu mal veya hizmetlerin tanıtımını yapamaz.
- d) Kendisine reklam veren tarafından hediye edilmiş bir mal veya hizmeti kendisinin satın aldığı izlenimi oluşturamaz.
- e) Bir mal veya hizmetin ticari reklamına ilişkin herhangi bir reklam verenden maddi kazanç ve/veya ücretsiz ya da indirimli mal veya hizmet gibi faydalar sağladığı süre boyunca kendisinin sadece bir tüketici olduğu izlenimi oluşturamaz.
- f) Herhangi bir malın ticari reklamında, efekt veya filtreleme uygulamalarını kullanması durumunda görüntünün filtrelendiğini açıkça belirtir.
- g) Sosyal medya aracılığıyla bir mal ve/veya hizmet hakkında iletişim kurmak için sistematik olarak sahte veya var olmayan kimlikleri toplu olarak oluşturamaz ve/veya kullanamaz.
Bu gördüğünüz maddeler, bütün sosyal medya platformları için genel anlamda geçerlidir.
Peki yeni düzenleme, Youtube gibi mecralardaki influencerlar için neleri kapsıyor
YouTube ve Instagram TV gibi video paylaşım mecralarında yapılan reklamlar ile canlı yayın niteliğinde olan paylaşımlarda, video içinde sürekli olarak veya videonun başlığında ya da açıklama kısmında veya ilgili reklamın geçeceği bölümün başında tüketicileri “daha fazla oku” gibi bir alanı tıklamak zorunda bırakmadan yazılı ve sözlü olarak aşağıda belirtilen açıklamalardan en az birine yer verilir:
- “Bu video [reklam veren] reklamlarını içermektedir.”
- “Bu video, [reklam veren] ile ücretli işbirliğini içermektedir.”
- “[Reklam veren]’in destekleri ile.”
- “Bu ürünleri [reklam verenden] hediye olarak aldım.
- “Ürünleri bana gönderdiği için [reklam verene] teşekkürler.”
Podcast influencerları da unutulmamış
Podcast mecrasında yapılan reklamlar
Podcast aracılığıyla yapılan reklamlarda yayının başında, ortasında ve sonunda, yazılı ve sözlü olarak aşağıda belirtilen açıklamalardan en az birine yer verilir:
- “Bu podcast, [reklam veren] hakkında reklam içerir.”
- “Bu podcast, [reklam veren] ile ücretli bir işbirliğinden oluşmaktadır.”
- “[Reklam veren]’in destekleri ile.”
- “Ürünleri (podcastimde bahsettiğim) [reklam verenden] hediye olarak aldım.”
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Konu dışı
Tivibu,17 Mayıs’a kadar herkese açık olacak!
Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu’da tüm kanallar ve ‘Evden de Güzel’ klasöründeki filmler, 17 Mayıs’a kadar hiçbir ücret ödenmeden, bütün kullanıcılar tarafından izlenebilecek.
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İçindekiler
Tivibu’dan, evde kalmayı eğlenceli hale getirebilecek hamle!
Aramızda hala online dizi, film veya TV izleme platformlarına üye olmayan veya üye olmayı düşünenler vardır diye tahmin ediyoruz. Bu platformlar arasında öne çıkan Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu da, bünyesinde yer alan, sinema, spor, belgesel, çocuk, yaşam, eğlence ve müzik içerikli 140’tan fazla yerli-yabancı TV kanalını 17 Mayıs gün sonuna kadar tüm kullanıcılara bedelsiz olarak açıyor. Tivibu’nun ‘Evden de Güzel’ klasöründeki maceradan bilim kurguya, çocuk filmlerinden yerli yapımlara kadar 170’ten fazla film de aynı dönemde ek ücret ödenmeden izlenebiliyor. Ayrıca “Kırmızı Halı” klasöründeki kampanyalı sekiz film de, sembolik bir rakam olarak sadece 99 kuruşa seyredilebilecek.
‘Evden de Güzel’de, aksiyon, komedi ve çocuk filmleri yer alıyor
Aksiyon ve bilim kurgu sevenler için “Bad Boys: Her Zaman Çılgın”, “Bloodshot: Durdurulamaz Güç”, “Başlangıç”, “Charlie’nin Melekleri”, “Avatar” gibi yapımlar Mayıs ayında öne çıkıyor. “Harry Potter Serisi”, “Oyuncak Hikayesi 4” ve “Ejderhanı Nasıl Eğitirsin” filmleri de çocuk izleyicileri için Tivibu’da yerini almış durumda. Yerli sinemada ise “Eyvah Eyvah” ve “Çakallarla Dans” gibi komedi serilerine ek olarak; “Atla Gel Şaban” ve “Kapıcılar Kralı” gibi Kemal Sunal klasikleri de Evden De Güzel seçkisinde yer alıyor. Fakat tam kapanma dönemi için Tivibu platformunu herkesin kullanımına açan Türk Telekom, bununla da sınırlı kalmamış. Oscar ödüllü, izleyicilerin belleğinde yer etmiş filmleri izleyebilmek için de Tivibu’da “Kırmızı Halı”da 2020’nin en çok konuşulan filmlerinden 4 Oscar’lı “Parazit” ile bu yıl En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi Özgün Şarkı Oscar’ını kazanan “Judas and the Black Messiah” ve En İyi Görsel Efekt Oscar’ını alan “Tenet” öne çıkıyor.
Çocuklar için 48 farklı seri
Pandemi sürecini en zorlu şekilde geçirenler de çocuklar oldu. Evde kapalı kaldıkları için canları sıkılan çocuklar için tam kapanma sürecinde bu gidişatı değiştirmek isteyen Türk Telekom, Tivibu üzerinden Seç İzle Çocuk’ta 48 farklı seriyi ücretsiz olarak çocuklar için sunuyor. Çocukları da unutmayan Türk Telekom, Seç İzle Çocuk’ta “Oscar Çöllerde”, “Hızlı Ayaklar”, “Luna’nın Bilim Dünyası”, “Olly The Little White Van”, “Neşeli Dünyam”, “Maceracı Yüzgeçler” ve “Peter Pan’ın Yeni Maceraları” gibi 48 farklı seride 1500’den fazla bölümü izleyebiliyor.
Türk Telekom’a, Tivibu platformunu hem yetişkinlere hem çocuklara bu tam kapanma döneminde ücretsiz olarak sunduğu için teşekkür ederiz. Bize kalırsa bu hamle, tam kapanma sürecinde canı sıkılan ve ne yapsam diye düşünen birçok kişinin Tivibu’yla tanışmasını sağlamanın yanı sıra; insanların eğlenceli vakit geçirmesine de katkıda bulunacaktır.
Ne izlesem diye düşünenlere tavsiye, 4 Oscar ödülü almış bir yapım: “Parazit”
Güney Kore sinemasının son dönemde en çok dikkat çeken filmlerinden biri olan Parazit; 4 Oscar ödülü alarak ülkesine büyük bir başarı ve prestij kazandırmıştı. 2019 yılında vizyona giren film, Koreli fakir bir ailenin, zengin bir ailenin yanında iş bulmasıyla başlıyor. Zamanla bu zenginliğin büyüsüne kapılan aile, aç gözlülük ile ister istemez hatalı seçimler yapmaya başlıyor ve işler çok karmaşık bir hal alıyor. Mizah ve gerilim filmde bir arada başarılı bir şekilde sunulurken; toplum arasındaki sınıflaşma da çok başarılı bir şekilde gözler önüne serilmiş. Film Güney Kore’de geçmesine rağmen, her toplumda ayrı sınıflar arasında yaşanan ortak sıkıntılara da dikkat çektiği için, sizler de gerek ülkemizden, gerekse başka kültürlerden birçok ortak paydayı yakalayacaksınızdır diye tahmin ediyoruz.
Bize kalırsa, Tivibu’nun ücretsiz olduğu süre boyunca izlemek için güzel bir seçim olan Parazit, orijinal adıyla “Parasite”; eğer hala izlemediyseniz bize kalırsa tam kapanma döneminde Tivibu üzerinde göz atmanız gereken yapımlardan biri. Bizler de, bu gibi değerli filmleri ve birçok TV kanalını tam kapanma döneminde insanlara ücretsiz sundukları için Türk Telekom’a ve Tivibu’ya teşekkür ediyoruz. Umarız daha çok markadan ve platformdan yapılacak benzer hamleleri de yakın zamanda görme şansına sahip oluruz.
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