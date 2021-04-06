Genel
Pardus ETA, 100 Binin Üzerinde Etkileşimli Tahtada Kullanılacak
TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen Pardus Etkileşimli Tahta Arayüzü, MEB’e bağlı okullardaki 100 binin üzerinde etkileşimli tahtada kullanılacak. TÜBİTAK ULAKBİM tarafından etkileşimli tahtalar için geliştirilen Pardus ETA işletim sistemi; MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından temin edilen 28 bin Arçelik etkileşimli tahtada daha kullanıma sunuluyor.
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MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Arçelik ile 19 Mart 2021 tarihinde etkileşimli tahta alımı sözleşmesi imzaladı. Sözleşme ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullardaki derslik, laboratuvar ve atölyelerde öğrenci, öğretmen ile idarecilerin Pardus ETA yüklü etkileşimli tahtalardan faydalanmaları mümkün olacak. Fatih Projesi kapsamında, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında hizmete sunulacak 28.000 adet etkileşimli tahta daha Pardus ETA kullanılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında 24 Ekim 2019 tarihinde imzalanan Yazılım geliştirme ve Danışmanlık Sözleşmesi kapsamında, aralarında Pardus ETA’nın de bulunduğu çeşitli yazılım geliştirmeleri yapılmaya devam ediliyor. TÜBİTAK ULAKBİM ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün işbirliği neticesinde geliştirilen Pardus ETA 19 sürümü, yeni temin edilen etkileşimli tahtalarla birlikte, ülke genelindeki 100 bin etkileşimli tahtada kullanılıyor olacak.
Pardus ETA ile sınıf içinde etkileşimli eğitim
Pardus Etkileşimli Tahta Arayüzü Projesi (ETAP), TÜBİTAK ULAKBİM bünyesindeki Pardus ekibi tarafından tamamen yerli kaynaklarla geliştirilerek, Pardus İşletim Sistemi üzerine inşa edildi. ETAP, gönüllü MEB öğretmenlerinin geri bildirimleriyle iyileştirilmeye ve sınıf içi etkileşimi artırarak eğitime katkı sağlamaya devam ediyor.
Pardus ETA üzerinde uygulamalar, Pardus Mağaza kullanılarak kolaylıkla kuruluyor. Pardus ETA, USB anahtar ile EBA’da parolasız oturum açmayı olanaklı kılıyor. Pardus ETA Panel üzerinden erişilen Ekran Karartma özelliği sayesinde ekranın belirli bir kısmı veya tamamı karartılarak tüm dikkat istenilen bilgiye ya da öğretmen üzerine çekilebiliyor. Pardus ETA için geliştirilmiş dokunma eylemleri sayesinde kullanıcılar etkileşimli tahtaların dokunmatik yüzeylerinden en etkin şekilde faydalanabiliyor. Pardus ETA, aynı anda birden fazla tahtada çalışma olanağı sunarak, öğretmenlerin etkileşimli tahtalardan en verimli şekilde faydalanabilmelerini sağlıyor.
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ASUS
ASUS, anakart ve RTX 30 serisi GPU’larını Resizable BAR için güncelledi
ASUS, 180’den fazla masaüstü anakartı için aygıt yazılımı güncellemelerinin yanı sıra NVIDIA® GeForce RTX™ 30 serisi GPU’ları için BIOS (VBIOS) güncellemeleri yayınladı. Yeni güncellemeler uyumlu sistemlerde Resizable BAR teknolojisinin kullanımına olanak veriyor. Modern bilgisayarlarda sıkça kullanılan PCI Express® genişleme yuvasının bir özelliği olan Resizable BAR, işlemci ile grafik işlemcinin daha verimli iletişim kurmasını sağlayarak belirli oyunlarda performansı artırıyor.
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ASUS, kendi özel NVIDIA GeForce RTX 30 serisi ürünlerinde bu heyecan verici özelliği kullanıma sunmak için iş ortaklarıyla birlikte bir çalışma yürütüyordu. Forza Horizon 4 gibi AAA sınıfı yapımlarda %12’den fazla performans artışı elde edildiğini gösteren testlerin ardından ASUS bu özelliği mümkün olduğunca fazla müşterisine ulaştırmayı hedefliyor. ASUS, uygun fiyatlı AMD® A520 ve Intel® H410 platformlarından üst seviye AMD TRX40 ve Intel X299 platformlarına kadar geniş bir ölçekte güncelleme yayınlayarak bu teknolojiyi tüm kullanıcılarına sunmaya kararlı olduğunu gösteriyor.
Resizable BAR desteğini tüm RTX 30 serisi GPU kullanıcılarına ulaştırmak isteyen ASUS; GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080 ve GeForce RTX 3090 modelleri için de BIOS (VBIOS) güncellemeleri yayınladı. Bugünden itibaren, bu ürünlere sahip olanlar kullanışlı destek sayfalarından ve birlikte gelen güncelleme aracından birkaç tıklamayla en son VBIOS sürümünü indirebilirler. ASUS GeForce RTX 3060 ekran kartı modelleri piyasaya çıktıklarında Resizable BAR desteği verdiklerinden bu özelliğin avantajlarından yararlanmak için VBIOS güncellemesine ihtiyaç duymuyor.
ASUS anakart yazılımını güncelleyip ayarlamayı son derece sade hale getiren bir arayüz sunuyor. Bu kullanımı kolay arayüz sayesinde, güncelleme kurulduktan sonra Resizable BAR ayarını kolayca yapmak mümkün. Müşteriler gerektiğinde ASUS İndirme Merkezi’ni ziyaret ederek anakartları ve ekran kartları için ihtiyaç duydukları güncellemeyi bulabilirler.
ASUS anakartların yazılımı üzerinden Resizable BAR özelliğini etkinleştirmek, ekran kartının VBIOS’unu güncellemek ve Resizable BAR işlevinin olup olmadığını doğrulamak için ASUS Edge Up sayfasındaki ayrıntılı kılavuza göz atabilirler. Ayrıca Resizable BAR için sistem gereksinimleri ve uyumlu donanımlar hakkında daha fazla bilgi için NVIDIA GeForce blog sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Fan Festivali 2021 başlıyor
Google ve Qualcomm’un da katıldığı Mi Fan Festivali’nde Xiaomi, Mi fanlarına teşekkür etmek için dünya genelinde 147 milyon doları geçecek şekilde özel teklifler sunuyor. Bu temanın ruhuna uygun olarak çok çeşitli çevrimiçi kampanyalar tasarlayan Xiaomi, Mi Fanlarını Xiaomi ürünlerinin hem kendi hayatlarını hem de ailelerinin ve arkadaşlarının hayatlarını nasıl kolaylaştırdığına dair deneyimlerini paylaşmaya davet ediyor.
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Xiaomi, resmi yetkili kanallar üzerinden 147 milyon doları aşan özel tekliflerle başlayacak olan festivalde, en yenilikçi ürünlerini indirimli fiyatlarla dünya çapındaki Mi Fanlarına sunmak için 59 pazarda 70’ten fazla çevrimiçi platform ve 300 çevrimdışı iş ortağıyla iş birliği yapıyor.
Türkiye’de de Mi Fan Festivali kapsamında 6 Nisan ve 9 Nisan tarihleri arasında resmi internet satış kanalı mishoptr.com’da ve Türkiye’deki resmi anlaşmalı e-ticaret platformlarında Mi 10T Pro alan kullanıcılara Mi Smart Band 5 hediye edilecek. Ayrıca aynı tarihlerde e-ticaret platformlarında çeşitli akıllı telefonlarda ve aksesuarlarda değişen oranlarda indirim kampanyaları gerçekleştirilecek. Online satışlara ek olarak, Türkiye genelinde 26 şehirde yer alan 50’den fazla Mi mağazasında Mi 10T ve Mi 10T Pro alımlarında Mi Smart Band 5 hediye edilecek. Satış kampanyalarına ek olarak satış sonrası için ise garanti harici olan Xiaomi Türkiye Garantisi altındaki akıllı telefonlar için Ayrıcalıklı Servis Merkezlerinde 16 Nisan gün sonuna kadar işçilik ücretlerinde %50 indirim uygulanacak ve sürpriz bir hediye verilecek.
Xiaomi sözcüsü: “Xiaomi olarak her zaman Mi Fanlarını ve kullanıcılarını yaptığımız her şeyin merkezine koyduk, bu yüzden Mi Fan Festivali (MFF), Mi Fan kültürümüzün de ikonik bir temsilidir. Bu yıl festivalin 10. Yılı, Xiaomi’nin kuruluşunun ise 11. yılı. Her yıl bu festivali dünyanın dört bir yanındaki Mi Fanları, kullanıcıları ve ortaklarımızla birlikte, desteklerinden dolayı onlara minnettarlığımızı göstermek için kutluyoruz. Onların desteği bizim keşfetmeye ve yenilikler yapmaya devam etmeye yönelik en önemli tetikleyicimiz. Redmi Note 10 Pro MFF Special Edition’ın duyurulması ve bir dizi MFF etkinliğinin başlatılmasıyla, herkese yenilik ve akıllı yaşam tarzları sağlama konusundaki marka konumumuzu, Mi Fanlarımız ve kullanıcılarımız için her zaman orada olma taahhüdümüzü iletmeyi umuyoruz” dedi.
Xiaomi Mi Fanlarıyla Birlikte Daha İyi Bir Dünya İnşa Etmek
Kurulduğu günden beri, kullanıcılarla gerçek ilişkiler kurmak ve onları Xiaomi’nin geleceğinin bir parçası haline getirmek Xiaomi şirket kültürünün merkezinde yer alıyor. Mi Fanları, Xiaomi’nin büyümesine yardımcı olmak için önerilerde bulunarak, hatta fikir ve buluşlara katkı sağlayarak Mi Topluluğuna katılıyor. Bu yüzden Mi Fan kültürü her zaman Xiaomi markasının ayrılmaz bir parçası konumunu akmış durumda.
Xiaomi Global Mi Topluluğu, MFF 2021’i kutlamak için 15 ülkeden Mi Fanlar tarafından çevrimiçi bir Mi Community’de ortaklaşa yaratılan tema şarkısı “A Melody for Mi”yi resmen duyurdu. Bu şarkı yazma projesine yaklaşık 1000 Mi Fanı katıldı. Şarkının müziğini ve sözlerini yazmak için 30 Mi Fanının çalışmaları seçilip kullanıldı. Şarkı, Mi Fanlarının aşkı, tutkuyu, yeniliği, canlılığı ve herkes için daha akıllı yaşamı merkeze alan daha iyi bir yaşam arayışını ifade ediyor ki bu da, Xiaomi’nin on yıldan fazla bir süredir Mi Fanlarına aktardığı değerleri yansıtıyor.
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Genel
OPPO A74 ve A74 5G modelleri tanıtıldı
Çin merkezli teknoloji üreticisi OPPO, orta segment yeni telefonları OPPO A74 ve A74 5G modellerini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonları tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
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Çinli akıllı telefon üreticisi, yeni akıllı telefonları olan A74 ve A74 5G modellerini duyurdu. Pek çok ortak özelliğe sahip cihazlar; işlemci, kamera ve batarya gibi konularda birbirlerinden ayrılıyorlar.
OPPO A74 modeli; 6.43 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlük sunan AMOLED bir ekran ile geliyor. Ayrıca 60 Hz yenileme hızı vadeden bu telefon dokunmatik örnekleme hızı için 135 Hz’den 180 Hz’ye yükselen bir oyun modu sunuyor.
Gücünü Qualcomm Snapdragon 662 işlemciden alan OPPO A74; 6 GB RAM’e ek olarak 128 GB’lık depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca parmak izi okuyucusunu ekranın altında tutan telefon 5000 mAh değerinde bir pil ile birlikte geliyor.
Telefonun arka kısmında ise üçlü kamera kurulumu yer alıyor. 48 MP ana kameranın yer aldığı bu kamera kurulumunda; 2 MP makro kamera ve 2 MP de derinlik kamerası bulunuyor. Ayrıca A74 modelinin ön kısmında 16 MP çözünürlük sunan bir selfie kamerası yer alıyor.
OPPO A74 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.43 inç – AMOLED – 60 Hz – Full HD+
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662 (11 nm)
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Ön Kamera: 16 Megapiksel
- Arka Kamera: 48 Megapiksel geniş açılı – 2 Megapiksel makro – 2 Megapiksel derinlik sensörü
- İşletim Sistemi: Android 11 – ColorOS 11.1
- Batarya: 5,000 mAh – 33W hızlı şarj
- Fiyat: 255 dolar
OPPO A74 5G modeli; 6.43 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlük sunan IPS LCD bir ekran ile geliyor. Ayrıca 90 Hz yenileme hızı vadeden bu telefon, 1080 x 2400 piksel çözünürlük kalitesi ve 405 ppi vaat ediyor.
Gücünü Qualcomm Snapdragon 480 işlemciden alan OPPO A74 5G; 6 GB RAM’e ek olarak 128 GB’lık bir depolama alanı var. Ayrıca parmak izi okuyucusunu cihazın yanında tutan telefon 5000 mAh değerinde bir pil ile birlikte geliyor.
Telefonun arka kısmında ise dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. 48 MP ana kameranın yer aldığı bu kamera kurulumunda; 8 MP’lik ultra geniş açılı kamera, 2 MP’lik makro kamera ve 2 MP’lik de derinlik kamerası bulunuyor. Ayrıca A74 modelinin ön kısmında 16 MP çözünürlük sunan bir selfie kamerası yer alıyor.
OPPO A74 5G modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.43 inç – IPS LCD – 90 Hz – 1080 x 2400 piksel
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 480 5G (8 nm)
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Ön Kamera: 16 Megapiksel
- Arka Kamera: 48 Megapiksel geniş açılı – 8 Megapiksel ultra geniş açılı – 2 Megapiksel makro – 2 Megapiksel derinlik sensörü
- İşletim Sistemi: Android 11 – ColorOS 11.1
- Batarya: 5,000 mAh – 18W hızlı şarj
- Fiyat: 285 dolar
Son olarak Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 arayüzüyle çalışan akıllı telefonlardan A74 modeli yaklaşık 287 dolar, A74 5G modeli ise yaklaşık 285 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip. Bununla birlikte söz konusu cihazların ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.
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