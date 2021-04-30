Genel
Paradox Interactive bazı kullanıcı yorumlarından oldukça rahatsız!
Paradox Interactive ile oyuncuların arası biraz açılıyor gibi. Firma resmi forum sayfalarında bazı kullanıcılardan gelen “toksik” yorumlardan artık usanmış. İlk gelen bilgilere göre yapılan toksik yorumlar nedeniyle geliştiricilerin forum sayfalarına artık uğramak istemedikleri ortaya çıktı. Strateji oyunları piyasasının güçlü isimlerinden olan firma bu durumu düzelmek istiyor. Ancak en sonunda insan doğasına kalan bu durum karşısında ne yapacakları da henüz belli değil.
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Geliştiriciler durumdan memnun değil!
Oyun dünyasında oyuncuların yeri tabi ki de tartışılabilir bir konu değil. Her çıkan ürünün bizzat sebebi olan oyuncular, geri dönüşleri ile de oyun dünyasına yön vermekteler. Özellikle son dönemlerde teknolojinin de gelişmesi ile müşteri olan oyuncular artık rollerinin dışına da çıkabilmekteler. Kimi zaman bir yapımı göğe çıkaran oyuncular, kimi zaman da beğenmedikleri yapımları yerin dibine sokmaktalar. Hal böyleyken firmalarda artık attıkları adımlara daha da dikkat ediyorlar. Ancak oyuncular arasında bir kitle var ki, hemen hemen her kesim bu taraftan oldukça şikayetçi. Oyun dünyasındaki toksik oyuncu kitlesi, firmalara oldukça çektiriyor. Genellikle negatif yorumları ile kendilerinden söz ettiren bu kişilere, oyun dünyası dışında da rastlamak oldukça mümkün. Yapıcı eleştiriden uzak tavırları ve sürekli negatiflik pompalayan özellikleri nedeniyle firmalar, bu oyuncular ile çok muhatap olmak istemiyor. Bu firmalar arasına geçtiğimiz günlerde bir oyun devi daha katıldı.
Strateji oyunları denilince akla ilk gelen firmalardan biri olan Paradox Interactive, toksik oyuncu yorumlarından oldukça bıkmış. Eurpoa Universalis, Crusader Kings ve Hearts of Iron serileri ile adından söz ettiren firma, son dönemlerde kendi forum sayfasında yaşanan gelişmelerden pek memnun değil. Firma geçtiğimiz günlerde resmi forum sayfasında Hearts of Iron 4 için gündelik geliştirici raporu yayımladı. Oyun ile alakalı geliştirme süreçlerinden bahsedilen yazıda bazı noktalar dikkatlerden kaçmadı. Genel geçer güncellemelerin yer aldığı yazının sonunda bir geliştirici birkaç aydır gerçekleşen olaylardan memnun olmadığını forum üyelerine aktardı. Archangel85 kullanıcı isimli geliştirici, içerisine dahil olmak istemedikleri bir kültürün ortaya çıktığını duyurdu. Geliştirici, oyunda çalışan kişilerin tembellikle ve yeteneksizlikle suçlanmalarının haksızlık olduğunu açıkladı. Bununla birlikte Archangel85 kötü yorumlarla hususi olarak ilgilenmeleri için para almadıklarını da belirtti. Oluşan bu durum karşısında geliştiricilerin forum sayfalarında daha az vakit geçirmek istedikleri de ortaya çıktı.
Paradox Interactive her şeye rağmen geri dönüşlerinin öneminin farkında!
Archangel85 şikayetlerde bulunduğu yazısını iyi bir örnekle noktaladı. Geliştirici geçtiğimiz günlerde bir oyuncudan gelen geri dönüş ile Hearts of Iron 4‘teki bazı bilgileri güncellediğini açıkladı. Bir oyuncu, 1936 yılında Türk demiryolları ile alakalı bir kitabı Archangel85 ile paylaşmış. Geliştirici de bu eski kitap sayesinde oyunda yer alan ülkemizdeki demiryollarını o döneme uygun olarak güncellemeyi başarmış. Bu tip örneklerin artmasını bekleyen geliştiriciler, her şeye rağmen oyunculardan gelen geri dönüşlere önem veriyorlar. Geliştiricilerin tek istekleri toksik kitlenin giderek azalması. Ayrıca geliştiriciler forum sayfasının kapanması yönünde de bir adım atmayacaklarını duyurdular. Saygı çerçevesinde her yorum ile ilgileneceklerini açıklayan geliştiriciler, biraz daha seçici olacaklarını açıkladılar. Keza firmanın başkanı da bu konu ile alakalı Twitter üzerinden benzer bir açıklama yaptı.
Our forum has always been an important way for us to communicate directly with our fans and I would not be a supporter of closing it down, however there are certain things I'd like to point out, hang on: https://t.co/9mmZyg3ufY
— Fredrik Wester (@TheWesterFront) April 29, 2021
Bilindiği üzere Europa Universalis 4 için çıkan Leviathan ek paketi, Steam tarihinin en düşük oy alan yapımı oldu. “Çoğunlukla olumsuz” derecelendirmesine sahip oyuna olumlu geri dönüş sağlayan kullanıcı yüzdesi sadece %12. Birçok kötü yapımı geride bırakan ek paketin toksik yorumları da arttırdığı iddia ediliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Frederik Wester, geliştirmelerin sürdüğünü açıkladı. Ayrıca bu haliyle ek paketten memnun olmadıklarını açıklayan başkan Wester, çalışanlarına da sahip çıktı. Geri dönüşlere önem verdiklerini açıklayan Frederik Wester, konu çalışanlar ile alakalı eleştirilere geldiğinde, söylenenleri umursamadıklarını açıkladı. Bununla birlikte Wester, firmadan çıkan işlerin beklenti altında kalmasının ne kadar üzücü bir şey olduğunun da farkında olduklarını belirtti. Son dönemlerde artan bir nevi haksız eleştirilere firmanın ilerleyen zamanlardaki tepkisi ne olacak bekleyip göreceğiz. Umuyoruz ki strateji oyunlarının öncü firmalarından olan Paradox Interactive, sağlıklı çalışma ortamına sahip olur.
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Finans
Microsoft oyun geliştiricilerinden aldığı payı düşürdü!
Microsoft oyun dünyasında etkisini katlamak istiyor. Firma son ortaya çıkan haberlere göre oyun geliştiricilerine daha fazla destek verecek. Firma yapımcıların masraflarını düşürmek için aldığı payı azaltmaya karar verdi. Artık oyun yapımcıları, Microsoft mağazalarında yaptıkları satışlardan daha fazla pay alacak. Özellikle Epic Games‘in yaptığı ve oldukça övülen bu gelişmeyi Microsoft’un da yapması, ileride oyun dünyasındaki rekabeti arttıracak gibi gözüküyor.
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Microsoft oyun geliştiricilerine daha fazla kazandıracak!
Oyun dünyasının en önemli konularından biri de bildiğiniz üzere maliyetler. Oyun yapan geliştiricilerin, yapım sırasında harcadıkları emek ve maddi yük, oyunculara da oldukça yansıyor. Özellikle dijital oyunların artık normal olarak piyasada büyük bir yer kapladığı şu günlerde mağazalarda önemli bir alternatif oluşturuyor. Steam, Epic Games Store ve Microsoft Store‘un başı çektiği bu alternatifler oyun geliştiricileri için de oyuncular kadar önemli bir konumda. Artan yapım maliyetleri nedeniyle fiyatları arttırarak oyuncu kaybetmek istemeyen birçok firma, en uygun kazanç sağlama imkanı olduğu platformlara yöneliyor. Mağazalara belli oranlarda pay veren geliştiriciler, bazı platformlara daha yakın oluyor. Oyun dünyasında mağaza olarak uzun zamandır etkin olmayan Microsoft, rekabeti arttırmak için yeni adımlar atma kararı aldı. Firma yaptığı duyuru ile birlikte geliştiriciler ile olan fiyat politikasını değiştirecek.
From Xbox Game Studios to DirectX to Xbox Game Pass for PC, we’ve never been in a better position to deliver for PC gamers with our “player-first” approach. Read more: https://t.co/AevFPaFtrm
— Xbox Wire (@XboxWire) April 29, 2021
Açıklamaya göre Microsoft kendi payını %12‘ye düşürme kararı aldı. Böylece oyun geliştiricileri artık birim satış bazında %88’lik bir gelir elde edecekler. Eskiden Microsoft bu rakamı %30‘a sabitlemişti. Her ne kadar geliştiriciler için önemli bir konu olsa da, firmanın asıl motivasyonu oyuncular. Blog yazısıyla duyuruyu yapan firma, önceliklerinin oyuncular olduğunu açıkladı. Xbox Game Studio yetkilisi Matt Booty tarafından kaleme alınan yazı ile firmanın PC oyun dünyasına 2021 ve sonrası için neler katabileceği açıklandı. Firma öncelik olarak daha fazla oyuncunun beğenisini toplamak istiyor. Bu yüzden de geliştiricilere de daha fazla para kazandırarak oyuncuların karşısına gelecek kaliteli içerik sayısının artması hedefleniyor. Firma Microsoft Store içerisinde yer alan şartları böylelikle değiştiriyor. Yazılım devi yeni oranlarla birlikte Epic Games Store‘un sunduğu avantajları da yakaladı. Yeni fiyat politikası 1 Ağustos 2021 tarihinde yürürlüğe girecek. Belki de ilerleyen dönemlerde oyun fiyatlarında da belli başlı azalmalar ortaya çıkabilir.
Değişen fiyat politikalarına karşın Steam sessizliğini koruyor!
Epic Games Store ve Microsoft‘un geliştirici dostu olarak oyun dünyasını bir nevi kızıştırdığı şu günlerde Steam sessizliğini koruyor. Dijital oyun dünyasının bir numaralı markası olan platform, ne yazık ki eski usul sistemine devam ediyor. Geliştiricilerden %30 pay alan firma bu konuda en pahalı platform olmayı başardı. Steam paydaki azaltmaları satış rakamları üzerinden gerçekleştiriyor. Şöyle ki bir oyun 10 milyon dolarlık gelir barajını geçerse geliştiricinin payı %75‘e çıkıyor. Aynı şekilde 50 milyon barajını geçen oyunlarda ise firma pay talebini %20‘ye çekiyor. Ancak bu durum geliştiricilerin oldukça canını sıkıyor. Oyun Geliştiricileri Konferansı’nda gerçekleştirilen bir ankete göre, Steam‘in sistemi pek de adaletli gözükmüyor. 3 binden fazla katılımcının görüş bildirdiği ankette sadece %3‘lük bir kesim Steam‘in fiyat politikasından memnun. Katılımcılar gelişen teknoloji ile birlikte Steam‘in tek alternatif olmadığının farkındalar. Hal böyle olunca Steam‘in popülaritesi ile alakalı da soru işaretleri artmaya devam ediyor.
Oyuncuların ve geliştiricilerin işine gelen bu gelişme ile birlikte, Epic Games Store ve Microsoft Store PC oyunları bakımından oldukça avantajlı bir konuma geçecek gibi gözüküyor. Zira iki mağazada pastadan aldığı payı büyütmek yerine, tercih edilen platform olmayı amaçlıyor. Oyun fiyatlarına yansıma ihtimali bulunan gelişme ile birlikte, piyasadaki dengeler alt üst olabilir. Zira üç önemli mağazanın iki tanesi artık daha oyuncu ve geliştirici dostu olmak istiyor. Bununla birlikte oyun konsolu piyasasında önemli bir ağırlığa sahip olan Microsoft cephesi ise, her türlü fırsatı değerlendirmek istiyor. Firma Game Pass sistemi ile de daha önceden piyasanın ayarları ile oynamıştı. Son gelişmeler ile birlikte artık gözler Steam cephesinde. Platformun bir sonraki hamlesi merak uyandırıyor. Bakalım Steam fiyat politikasında değişikliğe gidecek mi bekleyip göreceğiz.
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Genel
Volkswagen ID.4 yılın otomobili seçildi!
World Car of the Year (WCOTY) yani “Dünyada Yılın Otomobili” ödülü her yılın başlarında açıklanan bir ödül. Birçok farklı ülkeden otomotiv alanında tecrübeli 90’dan fazla jürinin oylamasıyla aylar süren bir sürecin sonunda belirlenen bu ödül, genel kazanana ek olarak birkaç farklı kategoride de kazanan otomobilleri belirliyor. 2021 yılının dünyadaki en iyi otomobili ise Volkswagen ID.4 olarak belirlendi.
Volkswagen ID.4’ü bilmeyenler için kısaca anlatmak gerekirse de bu aracın bir elektrikli SUV olduğunu söyleyebiliriz. Bu model an itibariyle, Volkswagen’in ID serisi elektrikli araçları arasında ID.3 adlı elektrikli hatchback’in bir üst modeli niteliğinde bulunuyor.
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Volkswagen, ID.4 adlı bu başarılı elektrikli SUV’sinin üretimine de çoktan başladı ve hatta birçok ID.4 bayilerdeki yerini almış durumda. Buna ek olarak ABD gibi ülkelerde basın mensuplarına test araçları da verildi. ID.4’ün 2 farklı batarya seçeneği ile sunulduğunu da biliyoruz. Bunlar 55 kWh ve 77 kWh kapasite şeklinde. Sundukları menzil değerleri de 346 ve 522 km oluyor. Bu menzil değerlerinin en güncel ve tutarlı WLTP standartlarına göre hesaplandığını da belirtmiş olalım.
Arkadan itişli ID.4’ün 204 beygir güç ve 310 Nm tork üreten 1 adet elektrik motoruna sahip olduğunu da biliyoruz. Volkswagen, aracın bu motor ile 0-100 km/s hızlanma değerini 8.5 saniye, maksimum hız değerini de 160 km/s olarak açıklıyor.
Ayrıca tüm bunlara ek olarak Volkswagen ID.4’ün ilerleyen zamanlarda GTX isim ekine sahip 4 tekerden çekişli performanslı bir versiyonunun geleceğini de biliyoruz. Çünkü Volkswagen, yakın zaman önce bu konuda bazı ipucu paylaşımları gerçekleştirmişti.
Volkswagen ID.4’ü bir kenara bırakarak World Car of the Year ödülünün 2021’de diğer kategorilerdeki kazananlarına bakacak olursak, lüks otomobil kategorisinde yeni nesil Mercedes-Benz S Serisi’ni, performans otomobili kategorisinde yeni Porsche 911’i, şehir otomobili kategorisinde bir diğer elektrikli otomobil olan Honda e’yi, tasarım kategorisinde de yeniden canlanan ikonik bir otomobil olan Land Rover Defender’ı görüyoruz.
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Genel
Oyun geliştiricileri oyun ertelemelerini Covid-19’a bağlıyor!
Oyun geliştiricileri, Coivd-19 salgınından oldukça şikayetçi. Küresel salgın nedeniyle ertelenen oyunların sayısının gitgide artmaya devam ediyor. 2020 Oyun Geliştiricileri Konferansı‘nda yapılan bir ankette bazı geliştiricilere göre, son iki yılda artan oyun ertelemelerinin asıl sebebi Covid-19 salgını. Öte yandan bazı oyun geliştiricileri de denklemin tam karşısında yer alıyor. Kimi firma ve çalışana göre pandemi sayesinde oyun dünyasına olan ilgi katbekat arttı.
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Oyun geliştiricileri Covid-19 yüzünden ertelemelerin artacağını düşünüyor!
Covid-19 salgının etkileri hemen hemen her alanda kendini gösteriyor. Özellikle kapanma süreçleri boyunca bazı sektörlerin çalışamaması nedeniyle büyük ekonomik sıkıntılar baş göstermişti. Bu sektörler arasında da oyun dünyasının yeri oldukça büyük. Zira salgın nedeniyle birçok firma, oyun çıkarma konusunda zorluklar yaşadı. Evden çalışma modeli veyahut şirket merkezlerinin kapanması gibi durumlar nedeniyle firmalar, yeni yapımlar çıkarma konusunda geri kaldılar. Bununla birlikte donanım piyasası da durumdan oldukça etkilendi. Birçok üretici, stok konusunda Covid-19 salgınının negatif etkilerine maruz kaldı. Etkinliklerin ve gösterilerin dahi olumsuz etkilendiği bu dönem içerisinde, oyun geliştiricilerinin büyük bir kısmı da durumdan pek memnun değil. Zira bazı geliştiricilere göre pandemi oyun çıkartma şartlarını oldukça zorlaştırdı. 2020 Oyun Geliştiricileri Konferans‘ında yapılan bir ankete göre çalışanların %44‘ü Covid-19 salgınının ertelemelerdeki birinci etken olduğunu düşünüyor. Bu yıl gerçekleştirilecek sanal etkinlik öncesi paylaşılan verilere göre bazı geliştiriciler endüstrinin olumsuz etkilendiği kanaatinde. Bu oran geçen sene %38 idi.
3 binden fazla çalışanın katıldığı anket ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Covid-19 yüzünden çoğu firmanın evden çalışma modeline geçtiği ortaya çıktı. Ayrıca çalışanların salgın yüzünden başka ülkelere de yayılması bu konudaki tezleri destekledi. Bazı çalışanlar test süreçlerinin ofiste olmadıkları gerekçesiyle aksadığını açıkladı. Bununla birlikte bazı çalışanlar ise, kullandıkları gereçlerin düzgün çalışmamasından şikayetçi oldu. Geliştiricilerin evlerine hatta ülkelerine döndükleri andan itibaren çoğu zaman VPN ile oyun geliştirdikleri araçlara ulaşabildikleri ortaya çıktı. Bununla birlikte başka firmaların oyun motorunu kullanan geliştiriciler ise, istedikleri verimi alamadıklarını açıkladılar. Hatta bazı geliştiricilerin düzgün bir internet bağlantısı olmadan iş yapamadıklarını açıklaması ise sürpriz verici bir gelişme olarak kayıtlara geçti. Tüm bu teknik sorunların yanı sıra çalışanların yaşadığı psikolojik travmalar da ertelenmelerin en büyük sebepleri arasında yer aldı. Kolaylıktan ziyade zorlukla karşılaşan bu %44‘lük kesim ileride ertelenme sayısının da artacağını iddia ediyor.
Oyun geliştiricilerin odağındaki konsol PlayStation 5!
Her ne kadar ertelemeler ankette öne çıksa da oyun dünyasına, oyuncudan gelen, ilgi artmışa benziyor. Başka bir ankette yer alan sonuçlara göre, stüdyolar büyümeye devam ediyor. Birçok geliştirici, oyun dünyasındaki bu büyümeden de oldukça memnun gözüküyor. Ankette firmaların %47‘lik kısmının çalışan sayısını arttırdığı ortaya çıktı. Kalan kısmın %34‘ü ise çalışan sayısında değişikliğe gitmedi. Özellikle evlerinde kapanan birçok insanın oyun dünyasına daha da ilgi gösterdiği anketler ile ortaya çıktı. PlayStation 5 ve PC cephesi popülaritelerini arttırmaya devam etti. Bunun dışında geliştiriciler için de en popüler cihazın PlayStation 5 olduğu ortaya çıktı. Çalışanlar konsollar için yapılan bu ankete büyük ilgi gösterdi. Geliştiricilerin %44‘ü en çok PlayStation 5 için oyun geliştirmek istiyor. Onu %38 ile Nintendo Switch, %30 ile de Xbox Series X/S takip ediyor. Anket yapılırken, çalışanların birden fazla seçenek seçebildiklerini de hatırlatmak isteriz.
Ertelemeler dışında yapılan bir diğer anket ise biraz kafa karıştırıcı. Zira evden çalışma modeli ile alakalı sorulan bir soruya katılımcıların %66’sı olumlu cevap verdi. Geliştiricilerin %66‘sı evden çalıştıkları için daha üretken olduklarını açıkladı. Çalışanlara göre evden çalışmak zaman yönetimi konusunda önemli bir etken. Zira yapımcılar artık daha esnek ve verimli çalıştıklarını düşünüyorlar. Öte yandan bu ankette yer alan %32‘lik kısım ise tam tersini düşünüyor. Salgının psikolojik yıpratmaları en azından bu kesimi çok etkilemişe benziyor. Anket sonuçlarına tamamen ücretsiz bir şekilde ulaşmak için buradan etkinliğin sitesine kaydolabilirsiniz. Endüstrinin en büyük etkinliği olan Oyun Geliştiricileri Konferansı, bu yıl sanal olarak gerçekleşecek. Etkinliği tarihi ise 19-23 Temmuz tarihleri. Umuyoruz ki 2022 yılında yayımlanacak anket sonuçlarının baş aktörü Covid-19 olmaz.
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