Paradox Interactive bazı kullanıcı yorumlarından oldukça rahatsız!

Paradox Interactive ile oyuncuların arası biraz açılıyor gibi. Firma resmi forum sayfalarında bazı kullanıcılardan gelen “toksik” yorumlardan artık usanmış. İlk gelen bilgilere göre yapılan toksik yorumlar nedeniyle geliştiricilerin forum sayfalarına artık uğramak istemedikleri ortaya çıktı. Strateji oyunları piyasasının güçlü isimlerinden olan firma bu durumu düzelmek istiyor. Ancak en sonunda insan doğasına kalan bu durum karşısında ne yapacakları da henüz belli değil.

Oyun dünyasında oyuncuların yeri tabi ki de tartışılabilir bir konu değil. Her çıkan ürünün bizzat sebebi olan oyuncular, geri dönüşleri ile de oyun dünyasına yön vermekteler. Özellikle son dönemlerde teknolojinin de gelişmesi ile müşteri olan oyuncular artık rollerinin dışına da çıkabilmekteler. Kimi zaman bir yapımı göğe çıkaran oyuncular, kimi zaman da beğenmedikleri yapımları yerin dibine sokmaktalar. Hal böyleyken firmalarda artık attıkları adımlara daha da dikkat ediyorlar. Ancak oyuncular arasında bir kitle var ki, hemen hemen her kesim bu taraftan oldukça şikayetçi. Oyun dünyasındaki toksik oyuncu kitlesi, firmalara oldukça çektiriyor. Genellikle negatif yorumları ile kendilerinden söz ettiren bu kişilere, oyun dünyası dışında da rastlamak oldukça mümkün. Yapıcı eleştiriden uzak tavırları ve sürekli negatiflik pompalayan özellikleri nedeniyle firmalar, bu oyuncular ile çok muhatap olmak istemiyor. Bu firmalar arasına geçtiğimiz günlerde bir oyun devi daha katıldı.

Strateji oyunları denilince akla ilk gelen firmalardan biri olan Paradox Interactive, toksik oyuncu yorumlarından oldukça bıkmış. Eurpoa Universalis, Crusader Kings ve Hearts of Iron serileri ile adından söz ettiren firma, son dönemlerde kendi forum sayfasında yaşanan gelişmelerden pek memnun değil. Firma geçtiğimiz günlerde resmi forum sayfasında Hearts of Iron 4 için gündelik geliştirici raporu yayımladı. Oyun ile alakalı geliştirme süreçlerinden bahsedilen yazıda bazı noktalar dikkatlerden kaçmadı. Genel geçer güncellemelerin yer aldığı yazının sonunda bir geliştirici birkaç aydır gerçekleşen olaylardan memnun olmadığını forum üyelerine aktardı. Archangel85 kullanıcı isimli geliştirici, içerisine dahil olmak istemedikleri bir kültürün ortaya çıktığını duyurdu. Geliştirici, oyunda çalışan kişilerin tembellikle ve yeteneksizlikle suçlanmalarının haksızlık olduğunu açıkladı. Bununla birlikte Archangel85 kötü yorumlarla hususi olarak ilgilenmeleri için para almadıklarını da belirtti. Oluşan bu durum karşısında geliştiricilerin forum sayfalarında daha az vakit geçirmek istedikleri de ortaya çıktı.

Archangel85 şikayetlerde bulunduğu yazısını iyi bir örnekle noktaladı. Geliştirici geçtiğimiz günlerde bir oyuncudan gelen geri dönüş ile Hearts of Iron 4‘teki bazı bilgileri güncellediğini açıkladı. Bir oyuncu, 1936 yılında Türk demiryolları ile alakalı bir kitabı Archangel85 ile paylaşmış. Geliştirici de bu eski kitap sayesinde oyunda yer alan ülkemizdeki demiryollarını o döneme uygun olarak güncellemeyi başarmış. Bu tip örneklerin artmasını bekleyen geliştiriciler, her şeye rağmen oyunculardan gelen geri dönüşlere önem veriyorlar. Geliştiricilerin tek istekleri toksik kitlenin giderek azalması. Ayrıca geliştiriciler forum sayfasının kapanması yönünde de bir adım atmayacaklarını duyurdular. Saygı çerçevesinde her yorum ile ilgileneceklerini açıklayan geliştiriciler, biraz daha seçici olacaklarını açıkladılar. Keza firmanın başkanı da bu konu ile alakalı Twitter üzerinden benzer bir açıklama yaptı.

Our forum has always been an important way for us to communicate directly with our fans and I would not be a supporter of closing it down, however there are certain things I'd like to point out, hang on: https://t.co/9mmZyg3ufY

— Fredrik Wester (@TheWesterFront) April 29, 2021