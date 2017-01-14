Yayın sektörü giderek büyüyen bir sektör ve burada yer alan Pandora gibi şirketler banka hesaplarını endişeli gözlerle izlemeye devam ediyorlar.

İnternet radyosu servisi Pandora şu anda en riskli konumda yer alıyor ve kendisini kurtarmak için bir takım önlemler alıyor. Şirket son finansal raporunda 4.3 milyon ücretli üyeliğe sahip kullanıcının olduğu bilgisi yer aldı. Bu miktar her ne kadar iyi gibi gözükse de ücretli üyeliğe sahip kullanıcıların sayısında bir azalma var. Ayrıca şirket operasyon giderlerini azaltmak için çalışanların %7’sini işten çıkarma kararı aldı.

2016 yılı Spotify ve Apple Music gibi lider servislerin büyük kazanımlarıyla beraber diğer servislerin payı küçüldü. Şirketin kurucusu Tim Westergen CEO olarak şirkette yer alacak. Ayrıca bir de Rdio tarzı bir platform da geliyor. Şirket ayrıca 2015 yılında 450 milyon dolara satın aldığı Ticketfly ile birlikte çalışarak canlı konser yayını ve bilet sektöründe yer alacak.

Westergen hisse sahiplerine yaptığı açıklamada şirketin zengin ve büyük rakipleri de olsa kendi planlarını uygulamaya devam edeceklerini bildirdi. Ayrıca şu anda uyguladıkları günlük ücretsiz deneme sürümü ile daha çok kullanıcının ücretli üyeliğe geçtiğini belirtti. CEO ayrıca gelirini arttıran reklam bölümünü de özel olarak tebrik etti.