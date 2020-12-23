Genel
Panasonic Otonom Teslimat robotunu test ediyor!
Panasonic , Fujisawa Şehrindeki altı yıllık kentsel gelişim girişimi olan Fujisawa Sustainable Smart Town’da otonom teslimat robotunu test ediyor .
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Otonom Teslimat robotları
Kamuya açık yollarda sürücüsüz bir robotun test edilmesinin ilk aşaması geçen ay başladı ve yıl sonuna kadar sürecek. Şubat 2021’de başlayacak ikinci aşama, robotun bölgedeki sakinlere eve teslimat sağladığı gözlemlenecek. Bu deneme yeni teslimat hizmeti deneyiminin kabul edilebilirliğinin test edilmesi amaçlamaktadır.
Robot kendi başına çalışacak ve engellerin ve sorunların çoğunu kendi aşıcak ancak gerektiğinde kontrolü devralabilecek bir kontrol merkezi operatörü tarafından uzaktan izlenecek. Saatte dört kilometreye hıza çıkabilen robot trafik kurallarınada uyacak .
Panasonic yaptığı açıklamada, “İnsanlarla yakın çalışan robotları kullanarak yeni bir teslimat hizmeti sunarak, insanlar ve robotların bir arada var olduğu canlı bir topluluk yaratmaya katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.
Şirket, daha fazla insanın teslimat için yiyecek ve çevrimiçi mal siparişi vermesi ve temassız seçeneklere ihtiyaç duyması nedeniyle salgının girişimi hızlandırdığını söyledi. Japonya’da otonom araçların ve dağıtım robotlarının halka açık yollarda test edilmesi için yerel polisten izin alınması gerekiyor.
Ulusal strateji olarak belirlenmişti
Japonya’nın Temmuz 2020’de yayınlanan büyüme stratejisi eylem planında göre robot teslimat pilotlarının gelişmesi için ulusal destek vereceğini bildirmişti.
Panasonic, Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanlığı sponsorluğunda otonom robotlarla yapılan teslimatların teşviki için bir kamu-özel konseyinde yer alıyor. Şirketin Ar-Ge ve saha testi faaliyetlerinin bir kısmı otonom teslimat teknolojilerinin dağıtımını hızlandırmak için bir devlet tarafından destekleniyor. Bu destek kapsamında ekim ayında Japan Post Co. da Tokyo’da sürücüsüz teslimat robotları için halka açık yol denemelerine başlamıştı
Pandemi sırasındaki diğer robot kullanımlarındaki gelişmelerde dikkat çekiyor Singapur, parklarda sosyal mesafeyi teşvik etmek için Spot adlı dört ayaklı, köpeğe benzeyen bir robotu olarak kullandı ve Seul’de ise yaşlı vatandaşlara dijital beceri eğitimi vermek için küçük insansı robotlar kullanılıyor.
Akıllı şehir Fujisawa Sustainable Smart Town
Panasonic, 2014 yılında açılan Fujisawa Sürdürülebilir Akıllı Kasabasında çalışmalarına devam ediyor. 2.000’den fazla kişiye ev sahipliği yapan geliştirme, Fujisawa’daki eski bir Panasonic fabrikasında bulunuyor. Panasonic ve Fujisawa City dahil olmak üzere 18 kamu ve özel kuruluşu bir araya getiriyor. Yapılan çalışmalar, insan merkezli sürdürülebilir kalkınma için bir model olarak hizmet etmeyi ve teknolojinin enerji, güvenlik, ulaştırma ve sağlıkla ilgili kentsel zorlukları ve sorunları nasıl çözülebileceğini gözlemlemeyi hedefliyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10T Pro modelinin DxOMark puanı belli oldu
Xiaomi Mi 10T Pro modelinin merakla beklenen DxOMark puanı belli oldu. Ülkemizde de satışı bulunan Mi 10T Pro, sunduğu özelliklerin yanında kamera performansı ile de dikkat çekiyor.
Mi 10T Pro modeli; 6,67 inç FHD+ 144 Hz IPS LCD ekran, Snapdragon 865 işlemci, 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil, 8 GB RAM + 128/256 GB depolama alanı bizleri karşılıyor. Ön kamerası 20 megapiksel olan telefonun arkasında ise 108 megapiksel ana + 13 megapiksel ultra geniş açı + 5 megapiksel makro kameraları yer alıyor.
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DxOMark’ın detaylı incelemesinde Xiaomi Mi 10T Pro modeli; fotoğraf alanında 121, zoomda 61 ve video kısmında ise 110 puan aldı. Söz konusu akıllı telefonun ortalama skoru 118 puan olarak belirlendi. Cihazın hem iç hem dış çekimlerde doğru pozlama ve dinamik aralık ile başarılı bir performans gösterdiği belirtiliyor.
Mi 10T Pro peki neden düşük puan aldı?
Mi 10T Pro modeli için özellikle ana kameranın başarılı olduğu ve renkleri koruduğu vurgulanırken, düşük ışıklı senaryolarda kalite biraz düşüyor. Ayrıca ultra geniş açılı kamerayı kullanarak gece çekimleri yapıldığında fotoğraflardaki ayrıntıların oldukça azaldığı ve gürültü seviyesinin arttığı gözlemlendi.
Xiaomi Mi 10T Pro modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.67 inç büyüklüğünde LCD, FHD+ çözünürlük, 144 Hz’ye kadar tazeleme oranı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865
- RAM: 8 GB (LPDDR5)
- Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)
- Ön Kamera: 20 MP (f/2.2)
- Arka Kamera: 108 MP (f/1.69) + 13 MP (f/2.4) + 5 MP (f/2.4)
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 12
- Batarya: 33 watt hızlı şarj destekli, 5.000 mAh
- Bağlantı: 5G, LTE, Wi-Fi 6, USB Type-C, NFC
- Boyutlar: 65.1 mm x 76.4 mm x 9.33 mm
- Ağırlık: 218 gram
Genel
Among Us, yarım milyar kullanıcıya ulaştı
Among Us, özellikle pandemi döneminde popülaritesini arttırdı. Kasım ayında yarım milyar kullanıcıyı aşan oyun, birçok oyuncu için eğlence ve grup olarak birleşme olanağı sundu.
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Among Us, Kasım ayına damgasını vurdu
Amerikan oyun stüdyosu tarafından tasarlanan oyun, 2018‘den beri oyuncularla birlikte. Fakat bulunduğumuz süreç içerisinde çoklu ve çevrimiçi oyunların çeşitliliği arttı. Bununla birlikte oyunların önemi de arttı çünkü insanlar, çevrimiçi oyunlar sayesinde sosyalleşebildiler. Oyun, en az 1 en fazla 3 oyuncu olmak üzere ipmoster yani sahtekar seçer. Oyun başladığında, kalan diğer oyuncular uzay temalı ortamda verilen görevleri yapar aynı zamanda belirli aralıklarla imposter’ı oylayarak bulmaya çalışırlar. Imposter’ın görevi ise oyuncuların bu görevleri yapmasını engellemek ve onları öldürmektir. Yapım şirketi oyunun ikinci serisini geleceğini duyurmuştu fakat daha sonra bunun yerine oyunu geliştirme kararı aldıklarını açıkladı
Kasım ayında yarım milyar kişiyi aşkın oyuncuya sahip oyun, şu ana kadarki mobil oyunlar arasında en çok oyuncuya sahip oldu. SuperData‘ya göre bu yıl içerisinde aylık en çok oyuncuya ulaşan oyun, diğer oyunları alt sıraya itti.
Yapım şirketi olan InnerSloth, ilgi çekici diğer özelliğiyle de oyuncularını şaşırttı. Şirket milyonlara ulaşmayı sadece dört çalışanla başardı. Toplama baktığımızda, bu da kişi başına 125 milyon oyuncu demek oluyor. Hatta Twitch‘te 400 binden fazla izleyiciye ulaşan bir izleyici kitlesine sahip Alexandria Ocasio-Cortez’in dikkatini çekti ve insanları oy vermeye teşvik etmek için oynayarak canlı yayın yaptı.
Kullanıcıların çoğu oyunun, Nintendo Switch için serbest bırakılmasını istiyor. Fakat Nielsen, analizinde, oyunun toplamda olan sayılar üzerinde etkili olmadığını ve bunun mümkün olamayacağını söylüyor. Bunun yanında SuperData’ın baş analisti Carter Rogers, “Aylık aktif kullanıcıya sahip ikinci popüler oyun, sadece 300 milyon kullanıcıya ulaşabildi. Ayrıca Nielsen rakamları, yayıncılar, geliştiriciler ve ödeme hizmeti sağlayıcılarından gelen satış noktası ve etkinlik verilerinin karışımı aracılığıyla oyuncuya ulaşabiliyor.” dedi.
Oyunun bünyesinde bulundurduğu 500 milyon oyuncu, ücretsiz bir oyunun maksimum başarıyı nasıl elde ettiğini gösteren büyük bir örnek. Bunun yanında oyun, mobille kısıtlı kalmadı. Bilgisayarlarınızdan da erişebileceğiniz oyun, 500 milyon kişinin sadece yüzde üçünü kapsıyor. Bu sayıya baktığımızda Cyberpunk 2077, en heyecan verici AAA oyun lansmanlarından biri ve bu ay sadece 13 milyon koya satabildi.
Diğer oyunlarla kıyasladığımızda elbette büyük bir fark var fakat Among Us‘ın mobilde ücretsiz olması ve PC’de 10.5 TL olmasının da büyük etkisi var. Sadece mobil bazlı bakarsak, oyunun ulaştığı kitle takdir edilesi. InnerSloth, gelecek sene getireceği yeni güncellemelerle oyunu daha güçlü kılmayı hedefliyor.
Genel
Realme Watch S Pro ile Master Edition saat ve kulaklığı duyuruldu
Realme, merakla beklenen Watch S Pro, Watch S Master Edition ve Buds Air Pro Master Edition modellerini duyurdu. Yeni akıllı saatler ve yeni kablosuz kulaklık, fiyatlarıyla oldukça dikkat çekiyor.
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Realme’nin ilk akıllı saati Realme Watch geçtiğimiz mayıs ayında tanıtılmıştı. Şirket, bugün de Watch S Pro ve Watch S Master Edition adını taşıyan akıllı saatler ile Buds Air Pro’nun Master Edition isimli kablosuz kulaklığını tanıttı.
Realme Watch S Pro, pek çok açıdan standart Watch S modeline benziyor olsa da daha iyi bir ekran deneyimi vadediyor. Yuvarlak bir tasarıma sahip olan saat; 1,39 inç büyüklüğünde 454×454 piksel çözünürlükte AMOLED bir ekran ile geliyor. Ayrıca saat kullanıcılara 100’den fazla ekran arayüzü sunarken; akıllı telefon uygulamasından kendi arayüzünüzü yüklemenize de izin veriyor.
Sadece 2 saatlik bir şarj ile 14 günlük kullanım imkanı sunduğu duyurulan Realme Watch S Pro, çift GPS desteğinin bünyesinde barındırıyor ve resmi açıklamaya göre su geçirmiyor. SUS316L paslanmaz çelik kasaya sahip olan akıllı saat; yeşil, kahverengi, mavi ve siyah renklerinin yanında vegan deri kayış seçenekleri ile karşımıza çıkıyor.
Realme Watch S Master Edition ise Güney Koreli sanatçı Grafflex’in imzasını taşıyor. Saatin bileşenleri Watch S ile aynı olsa da; kayışında, kadranında ve kutusunda farklı desenler bulunuyor. Saatin kutusundan özel çıkartmalar da çıkıyor.
Realme’nin etkinliğindeki tanıtılan son ürün olan Realme Buds Air Pro Master Edition, Jose Levy tarafından özel olarak tasarlandı. Orijinal Buds Air Pro ile tamamen aynı özelliklere sahip olan kulaklığı “Master Edition” hale getiren şey, özel metalik gümüş tasarımı.
Çinli şirketin yeni tanıtmış olduğu giyilebilir teknoloji ürünleri için açıkladığı fiyat etiketleri şu şekilde:
- Realme Watch S Pro – 135 dolar
- Realme Watch S Master Edition – 80 dolar
- Realme Buds Air Pro Master Edition – 67 dolar
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