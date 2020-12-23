Panasonic Otonom Teslimat robotunu test ediyor!

Panasonic , Fujisawa Şehrindeki altı yıllık kentsel gelişim girişimi olan Fujisawa Sustainable Smart Town’da otonom teslimat robotunu test ediyor .

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Otonom Teslimat robotları

Kamuya açık yollarda sürücüsüz bir robotun test edilmesinin ilk aşaması geçen ay başladı ve yıl sonuna kadar sürecek. Şubat 2021’de başlayacak ikinci aşama, robotun bölgedeki sakinlere eve teslimat sağladığı gözlemlenecek. Bu deneme yeni teslimat hizmeti deneyiminin kabul edilebilirliğinin test edilmesi amaçlamaktadır.

Robot kendi başına çalışacak ve engellerin ve sorunların çoğunu kendi aşıcak ancak gerektiğinde kontrolü devralabilecek bir kontrol merkezi operatörü tarafından uzaktan izlenecek. Saatte dört kilometreye hıza çıkabilen robot trafik kurallarınada uyacak .

Panasonic yaptığı açıklamada, “İnsanlarla yakın çalışan robotları kullanarak yeni bir teslimat hizmeti sunarak, insanlar ve robotların bir arada var olduğu canlı bir topluluk yaratmaya katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.

Şirket, daha fazla insanın teslimat için yiyecek ve çevrimiçi mal siparişi vermesi ve temassız seçeneklere ihtiyaç duyması nedeniyle salgının girişimi hızlandırdığını söyledi. Japonya’da otonom araçların ve dağıtım robotlarının halka açık yollarda test edilmesi için yerel polisten izin alınması gerekiyor.

Ulusal strateji olarak belirlenmişti

Japonya’nın Temmuz 2020’de yayınlanan büyüme stratejisi eylem planında göre robot teslimat pilotlarının gelişmesi için ulusal destek vereceğini bildirmişti.

Panasonic, Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanlığı sponsorluğunda otonom robotlarla yapılan teslimatların teşviki için bir kamu-özel konseyinde yer alıyor. Şirketin Ar-Ge ve saha testi faaliyetlerinin bir kısmı otonom teslimat teknolojilerinin dağıtımını hızlandırmak için bir devlet tarafından destekleniyor. Bu destek kapsamında ekim ayında Japan Post Co. da Tokyo’da sürücüsüz teslimat robotları için halka açık yol denemelerine başlamıştı

Pandemi sırasındaki diğer robot kullanımlarındaki gelişmelerde dikkat çekiyor Singapur, parklarda sosyal mesafeyi teşvik etmek için Spot adlı dört ayaklı, köpeğe benzeyen bir robotu olarak kullandı ve Seul’de ise yaşlı vatandaşlara dijital beceri eğitimi vermek için küçük insansı robotlar kullanılıyor.

Akıllı şehir Fujisawa Sustainable Smart Town

Panasonic, 2014 yılında açılan Fujisawa Sürdürülebilir Akıllı Kasabasında çalışmalarına devam ediyor. 2.000’den fazla kişiye ev sahipliği yapan geliştirme, Fujisawa’daki eski bir Panasonic fabrikasında bulunuyor. Panasonic ve Fujisawa City dahil olmak üzere 18 kamu ve özel kuruluşu bir araya getiriyor. Yapılan çalışmalar, insan merkezli sürdürülebilir kalkınma için bir model olarak hizmet etmeyi ve teknolojinin enerji, güvenlik, ulaştırma ve sağlıkla ilgili kentsel zorlukları ve sorunları nasıl çözülebileceğini gözlemlemeyi hedefliyor.