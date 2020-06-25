Panasonic Lumix G100, 749$ fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü!

Panasonic, vlog için tasarlanmış kompakt, değiştirilebilir lense sahip olan yeni Panasonic Lumix G100 isimli kamerasını piyasaya sürdü. Lumix G100, genel anlamda vloggerların ilgilisini çekmeyi planlayan bir kamera olacak gibi görünüyor.

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Panasonic Lumix G100 hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Lumix G100, düşük geçiş filtresi bulunmayan ve 5 eksenli hibrit görüntü sabitleyicisi mevcut 20.3 MP çözünürlüklü MFT lense sahip olacak. Kamera, 4K videoları 24 fps veya 30 fps olarak, 1080p videoları ise 60 fps olarak kaydedebiliyor. Cihaz genel anlamda “Instagram dostu” olarak geçiyor ve 4:5 , 5:4, 9:16 olmak üzere pek çok en boy oranında kayıt yapabiliyor. Kameranın arka tarafında 3 inçlik dokunmatik LCD bir ekran bulunuyor. Ekran ileri doğru döndürülebildiği için kendinizi çekerken pozlama ve odağı kontrol edebiliyorsunuz.

Lumix G100, mekansal sesler için Nokia‘nın OZO Audio‘sunu kullanıyor. Cihaz ön, arka ve surround ses kaydetmek için üç mikrofona sahip. Ön taraftaki mikrofonlar yüz izleme modunda yüzünüzü izleyebiliyor ve çerçeve etrafında hareket etsenizde ses kaymaları yaşanmıyor. Kamera, akıllı telefonlara bağlanabilmek için Bluetooth ve Wi-Fi özelliklerini de barındırıyor. Daha iyi bir ses kaydı için cihazın mikrofon girişi de mevcut. Kamerayı microUSB üzerinden şarj edebiliyorsunuz ancak kullanım esnasında cihaz şarj edilemiyor.

Lumix G100, Micro Four Thirds montaj sistemi ile uyumlu olarak çalışıyor. Kamera, dahili OIS özellikli Lumix G VARIO 12-32mm F3.5-5.6 ASPH ile birlikte geliyor. Fakat istediğiniz zaman bunu değiştirebiliyorsunuz. Panasonic Lumix G100′ün fiyatı 749$ olacak ve yukarıda belirtilen lens kitiyle birlikte Temmuz ayı sonunda satışa sunulacak.