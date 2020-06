Panasonic Lumix G100, 749$ fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü!

Son aylarda dünya çapında ses getiren oyunları ücretsiz olarak oyunculara sağlayan Epic Games’in yeni hediyeleri belli oldu. Bu hafta AER Memories of Old ve Stranger Things 3: The Game adlı iki adet macera türü yapıma kalıcı olarak sahip olabileceğiz. Geçtiğimiz hafta The Escapists 2’nin dağıtımı konusunda problem yaşayan firmanın oyunu ne zaman hediye edeceği halen bilinmemekte.

GTA 5, Borderlands ve ARK: Survival Evolved gibi yapımları kalıcı olarak edindiğimiz platform, Steam ile ciddi bir rekabet içerisinde gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde de yüksek satış rakamlarına ulaşmış bazı yapımları Epic Games bünyesinde ücretsiz olarak edinebileceğimiz söyleniyor.

AER Memories of Old

Bir kuşa dönüş ve gökyüzünde süzülen adalardan oluşan canlı bir dünyayı uçarak keşfedip deneyimle. Her adımında dünyanın sonuna daha da yaklaşacağın kayıp antik harabelerin arasına dal. Açık dünya yapısıyla içerisinde kaybolacağımız yapım, bizlere uzun bir oynanış süresi sunuyor.

Stranger Things 3: The Game

Dizide olduğu gibi, Stranger Things 3: The Game’in merkezinde de takım çalışması var. Oyuncular, iki oyunculu yerel eşli oyunda takım kurup dizide çok sevilen on iki karakterden biri olarak Hawkins dünyasını keşfedebilir, bulmacaları çözebilir ve The Upside Down’da ortaya çıkan kötülüklerle mücadele edebilir.

Nasıl elde edilir?

AER Memories of Old ve Stranger Things 3: The Game’e ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan AER Memories of Old ve buradan Stranger Things 3: The Game için ayrılan bağlantılara giderek ayrı ayrı “Yükle” butonlarına tıklamanız gerekiyor.

Not: Oyun kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!

Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın

Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın



Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 02 Temmuz 18:00.