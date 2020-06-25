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Panasonic Lumix G100, 749$ fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü!
Panasonic, vlog için tasarlanmış kompakt, değiştirilebilir lense sahip olan yeni Panasonic Lumix G100 isimli kamerasını piyasaya sürdü. Lumix G100, genel anlamda vloggerların ilgilisini çekmeyi planlayan bir kamera olacak gibi görünüyor.
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Panasonic Lumix G100 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Lumix G100, düşük geçiş filtresi bulunmayan ve 5 eksenli hibrit görüntü sabitleyicisi mevcut 20.3 MP çözünürlüklü MFT lense sahip olacak. Kamera, 4K videoları 24 fps veya 30 fps olarak, 1080p videoları ise 60 fps olarak kaydedebiliyor. Cihaz genel anlamda “Instagram dostu” olarak geçiyor ve 4:5 , 5:4, 9:16 olmak üzere pek çok en boy oranında kayıt yapabiliyor. Kameranın arka tarafında 3 inçlik dokunmatik LCD bir ekran bulunuyor. Ekran ileri doğru döndürülebildiği için kendinizi çekerken pozlama ve odağı kontrol edebiliyorsunuz.
Lumix G100, mekansal sesler için Nokia‘nın OZO Audio‘sunu kullanıyor. Cihaz ön, arka ve surround ses kaydetmek için üç mikrofona sahip. Ön taraftaki mikrofonlar yüz izleme modunda yüzünüzü izleyebiliyor ve çerçeve etrafında hareket etsenizde ses kaymaları yaşanmıyor. Kamera, akıllı telefonlara bağlanabilmek için Bluetooth ve Wi-Fi özelliklerini de barındırıyor. Daha iyi bir ses kaydı için cihazın mikrofon girişi de mevcut. Kamerayı microUSB üzerinden şarj edebiliyorsunuz ancak kullanım esnasında cihaz şarj edilemiyor.
Lumix G100, Micro Four Thirds montaj sistemi ile uyumlu olarak çalışıyor. Kamera, dahili OIS özellikli Lumix G VARIO 12-32mm F3.5-5.6 ASPH ile birlikte geliyor. Fakat istediğiniz zaman bunu değiştirebiliyorsunuz. Panasonic Lumix G100′ün fiyatı 749$ olacak ve yukarıda belirtilen lens kitiyle birlikte Temmuz ayı sonunda satışa sunulacak.
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Haftanın Epic Games ücretsiz oyunları-2
Son aylarda dünya çapında ses getiren oyunları ücretsiz olarak oyunculara sağlayan Epic Games’in yeni hediyeleri belli oldu. Bu hafta AER Memories of Old ve Stranger Things 3: The Game adlı iki adet macera türü yapıma kalıcı olarak sahip olabileceğiz. Geçtiğimiz hafta The Escapists 2’nin dağıtımı konusunda problem yaşayan firmanın oyunu ne zaman hediye edeceği halen bilinmemekte.
GTA 5, Borderlands ve ARK: Survival Evolved gibi yapımları kalıcı olarak edindiğimiz platform, Steam ile ciddi bir rekabet içerisinde gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde de yüksek satış rakamlarına ulaşmış bazı yapımları Epic Games bünyesinde ücretsiz olarak edinebileceğimiz söyleniyor.
AER Memories of Old
Bir kuşa dönüş ve gökyüzünde süzülen adalardan oluşan canlı bir dünyayı uçarak keşfedip deneyimle. Her adımında dünyanın sonuna daha da yaklaşacağın kayıp antik harabelerin arasına dal. Açık dünya yapısıyla içerisinde kaybolacağımız yapım, bizlere uzun bir oynanış süresi sunuyor.
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Stranger Things 3: The Game
Dizide olduğu gibi, Stranger Things 3: The Game’in merkezinde de takım çalışması var. Oyuncular, iki oyunculu yerel eşli oyunda takım kurup dizide çok sevilen on iki karakterden biri olarak Hawkins dünyasını keşfedebilir, bulmacaları çözebilir ve The Upside Down’da ortaya çıkan kötülüklerle mücadele edebilir.
Nasıl elde edilir?
AER Memories of Old ve Stranger Things 3: The Game’e ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan AER Memories of Old ve buradan Stranger Things 3: The Game için ayrılan bağlantılara giderek ayrı ayrı “Yükle” butonlarına tıklamanız gerekiyor.
Not: Oyun kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 02 Temmuz 18:00.
Samsung
Samsung Galaxy Fold 2 delikli ekran ile gelebilir!
Samsung yeni katlanabilir tableti Galaxy Fold 2 ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan görsellere cihaz, ön tarafta delikli ekran teknolojisine sahip olacak.
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Galaxy Fold 2 tasarımı ortaya çıkmış olabilir!
Samsung, katlanabilir akıllı cihaz teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Galaxy Fold cihazı ile bu rekabete merhaba diyen firma, bu yıl içerisinde de Galaxy Z Flip cihazı ile birlikte ciddiyetini göstermiş oldu. Ağustos ayında yapılacak etkinlik ile birlikte yeni Galaxy Fold cihazının duyurulacağı öğrenilirken, bu tarih yaklaştıkça cihaz hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Twitter’da yaptığı tahmin ve verdiği sızıntılarla adından sıkça söz ettiren Ice Universe isimli bir kullanıcı, Galaxy Fold 2 cihazının olası görüntülerini paylaştı. Ön taraf tasarımının ortaya çıktığı görselde, cihazın delikli kamera teknolojisi ile bizleri karşılayacağı öğrenildi.
At first, I thought the hole location was strange, but then I thought about it carefully. This might be the most suitable location. pic.twitter.com/r0PBtQGkhl
— Ice universe (@UniverseIce) June 24, 2020
Kameranın yerleşimi cihazın katlandığı anda lensin tam ortada kalmasını sağlayacak şekilde planlanmış. Henüz nihai görüntüler olmasa da, Samsung ilk serideki çentik kullanımından vazgeçmiş gibi gözüküyor. Öte yandan katlanamayan tabletlerinde yer alan ince çerçeve bu cihaz için de geçerli olacağa benziyor. Bir önceki nesilde oldukça olumsuz yorumlar alan firma, aynı hataları tekrarlamama derdinde. Cihazın henüz detaylı teknik özellikleri ise henüz bilinmiyor. 5 Ağustos tarihinde Unpacked etkinliği ile cihazları tanıtacak firma, bakalım önümüzdeki günlerde bizlere yeni detaylar sunacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Realme X3, resmi olarak tanıtıldı!
Geçtiğimiz ay tanıtılan Realme X3 Superzoom‘un ardından bugün, periskop kamerası bulunmayan taban model Realme X3 resmi olarak tanıtıldı. Cihazların arasındaki en belirgin fark taban modelde periskop kamera yerine telefoto kamera bulunuyor olması. Diğer fark ise ön kamera tarafında Superzoom 32 MP çözünürlüklü ana selfie kamera bulundururken, taban modelde 16 MP olarak belirlenmiş.
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Realme X3 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
X3, 6.6 inçlik FHD+ çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip IPS LCD bir ekran ile gelecek. Ön tarafta çift nokta delik tasarımlı 16 MP ana selfie kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Arka tarafta ise 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 12 MP telefoto kamera ve 2 MP makro kamera bulunuyor. Cihaz, geçtiğimiz yılın amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 855+‘ten gücünü alıyor. Telefonun 6 GB veya 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ve 128 GB depolama alanı mevcut. Ayrıca cihaz, UFS 3.0 depolama birimini kullanacak.
X3, yazılım tarafında Android 10 destekli Realme UI ile birlikte geliyor. Batarya olarak ise 30W hızlı şarj desteği sunan 4.200 mAh pili bulunuyor. Cihazın mavi ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut. Telefonun fiyatlandırması 6/128 GB için 24,999 INR(330$), 8/128 GB için 25,999 INR(343$) olacak. X3, Realme’nin web sitesi üzerinden 30 Haziran tarihinden itibaren satın alınabilir duruma gelecek.