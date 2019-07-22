Pampers “Akıllı Bebek Bezi” tanıtıldı

Türkiye’de Prima ismi ile tanılan Pampers, bu hafta akıllı bebek bezi Lima’yı tanıttı. Bez bebeklerin idrar durumunu bildirerek ebeveynlere yardımcı olacak.

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Akıllı bebek bezi ebeveynlere bildirim gönderecek

Nesnelerin interneti konseptinden yararlanan son ürün bebek bezi oldu. Amerika Birleşik Devleti merkezli bebek bezi üreticisi Pampers Lima ismini verdiği akıllı bebek bezini tanıttı. Geçtiğimiz yıl Huggies’in benzer ürününe rakip olarak geliştirilen bez, sahip olduğu sensörler ile ebeveynlere bilgi aktarıyor. Anne ve babalar yerlerinden hareket etmeden akıllı bebek bezinin göndereceği ıslak,çok ıslak ve kuru bildirimleri ile bebeklerini kontrol edebilecek. Çocuklarının idrar hareketleri dışında uyku takibi de yapan bez, 10 günlük kullanım paketi ile beraber gelecek. Fiyatı henüz belirlenmeyen akıllı bebek bezi akıllı telefonlarda kullanabileceğiniz bir uygulama ile beraber gelecek. Anne ve babalar cihazlarına indirebilecekleri mobil uygulamada bir hesap oluşturacak. Bu hesapta bebek ismi, cinsiyeti, doğum tarihi ve 24 saatlik idrar-uyku istatistiği görüntülenecek. Ebeveynler tercih ederlerse kullanıcı profil resmini uygulamaya atayabilecek. Çeşitli fonksiyonlara sahip uygulama cihaza/akıllı saate bildirim göndererek aileye bilgi verecek.

Diğer internete bağlanan nesnelerde olduğu gibi bu konseptinden hackerlardan etkilenebileceği öngörülüyor. Bilgisayar korsanlarının mobil uygulamanın sistemine girip ebeveyn ve bebek hakkında kişisel bilgileri edinmesi olası tehditlerden birisi. Bazı uzmanlar akıllı bebek bezi inovasyonun ebeveynlere yardımcı olacağını düşünürken bazı uzmanlar ise çocuğun gelişimi ve aile tepkilerinin değişeceğini söylüyor. Uluslararası Bebek Araştırmaları Derneği Başkanı Prof Kathy Hirsh-Pasek “Bebekler hakkında ne kadar çok analitik bilgiye sahip olursak daha çok endişeleneceğiz. Bu durum ebevyn olduğumuzda bizlere çılgın bir his yaratacak.” dedi. Bebek gelişimi açısından ise uzmanlar bezin çocuk davranışlarında değişikliklere yol açacağını söylüyor. Bebekler bir süre sonra bebek bezinin değişitirilmesini anne veya babasına bezi yukarı çekerek gösterir. Ancak akıllı bebek bezleri, bebeklere davranışlarını göstermesini engellemesi ile gelişimi etkileyeceği öngörülüyor. Son olarak Profesör Hirsh-Pasek “Gelecekte bebek analizleri elde edecek dijital ürünler olacağından eminim. Ancak yapabileceğiniz en iyi şey kucaklaşmak, ilişki kurmak, gözlerine bakarak ne söylemek istediğini veya istemediğini anlamaya çalışmaktır.” dedi.