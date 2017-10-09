Ekim Ayında Piyasaya Çıkacak En İyi Oyunlar

Destiny 2, The Evil Within 2 gibi birçok oyun bu ay geliyor. İşte oyuncuların merakla bekledikleri bu ay gelecek en iyi oyunlar!

Mobil dünyada neredeyse 2017 yılını noktaladık diyebiliriz. Popüler firmaların hepsi beklenilen telefonlarını tanıtmasının ardından sıra oyunculara geldi. 2017 yılının belki de en iyi oyunlarla geçecek ayı olan Ekim ayı ile beraber bu ay efsanevi oyunları gördük, göreceğiz. İşte sırasıyla bu ay piyasaya çıkmış ve çıkacak oyunlar;

3 Ekim 2017: Forza Motorsport 7 (PC, XBO)