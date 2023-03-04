En son Steam Donanım ve Yazılım Anketine göre, daha fazla PC oyuncusu Windows 11 kullanmaya başlıyor. Windows 10 listelerin başında yer almaya devam etse de Windows 11’in Steam’in aylık anketindeki tüm işletim sistemlerinin üçte birinden fazlasını oluşturması nedeniyle yavaş yavaş Microsoft’un yeni işletim sistemine kullanıcı kaybediyor.

Windows 11’in Steam Donanım Anketi’nde ilerlemeye devam etmesi Microsoft için sevindirici bir haber. Anket, platformdaki her bir oyuncu tarafından kullanılan yazılım ve donanımı içermese de yine de bize bazı önemli ortalamalar gösteriyor. Microsoft yeni bilgisayarlar için Windows 11’i zorlamaya devam ediyor ve Steam’in son anketi bu çabanın işe yaradığını gösteriyor.

Windows 10 neredeyse sekiz yıl önce çıkmış olmasına rağmen, platformu yönetmeye devam ediyor ve işletim sisteminin eski ve yeni sürümleri arasındaki fark hala önemli. Anket, katılımcıların yüzde 62,33’ünün Windows 10, yüzde 32,06’sının ise Windows 11 kullandığını gösteriyor.

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Ancak rakamlar yavaş yavaş Windows 11 lehine değişiyor. Geçen ay yüzde 1,73 oranında yeni kullanıcı kazandı. Bu arada Windows 10’un payı yüzde 1,13 oranında düştü. Bu hızla giderse, Windows 11’in nihayet kontrolü ele geçirmesi biraz zaman alacak, ancak eninde sonunda gerçekleşecek. Microsoft Windows 10’u desteklemeye devam ediyor, ancak yeni lisans satışını durdurdu.

Hala Windows 10’u tercih edenlerin, Microsoft’un ona tamamen veda etmesinden önce biraz daha zamanı var. Yazılım devinin Windows 10’u en azından 14 Ekim 2025’e kadar destekleyeceği söyleniyor ve bu tarih işletim sisteminin resmi emeklilik tarihi olarak listeleniyor. Ancak, Microsoft’un Windows 11’e yeni özellikler eklemeye devam ettiği için kullanıcıların daha erken geçiş yapmasını umduğuna şüphe yok. Yakın zamanda yapılan bir Windows 11 güncellemesi, Microsoft’un Bing Chat’ini görev çubuğu aramasına ekleyerek sohbet robotunu ekosistemine daha da entegre etti.