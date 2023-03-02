Statcounter‘ın Şubat 2023 raporu, tarayıcı pazarına ilişkin en son ayrıntılarla birlikte yayınlandı. Bulgulardaki en ilginç değişiklik Microsoft Edge’in “en popüler ikinci masaüstü tarayıcısı” unvanını Apple’ın Safari’sine kaptırma riski yer alıyor.

Statcounter’a göre, Şubat 2023’te Google Chrome yüzde 66,12 pazar payına ulaştı. Ezici rakamları Ocak 2023’e kıyasla sadece 0,29 puan düştü. Microsoft Edge yüzde 10,84 (-0,24) ile ikinci ve Apple Safari yüzde 10,14 (+0,83) ile üçüncü sırada yer alıyor. Microsoft Edge eskiden macOS rakibiyle arasında güvenli bir mesafe bırakıyordu, ancak şimdi Safari arayı kapatıyor.

Ayrıca bkz: Microsoft Translator Google Translate’e Rakip Oluyor

Firefox yüzde 6,84’lük payıyla (-0,03) yakın zamanda hiçbir tarayıcıyı geçemeyecek gibi görünüyor. Son olarak Opera yüzde 3,21 (-0,2) ile ilk 5 masaüstü tarayıcı listesini kapatıyor.

Google Chrome – 66.12% (-0.29) Microsoft Edge – 10.84% (-0.24) Apple Safari – 10.14% (+0.83) Mozilla Firefox – 6.84% (-0.03) Opera – 3.21% (-0.2)

Masaüstü pazarının mobil tarafında önemli bir değişiklik görülmedi. Google Chrome ve Apple Safari pazarın neredeyse yüzde 90’ını paylaşıyor ve geri kalanı Samsung Internet, Opera, UC Browser ve diğer daha az popüler seçeneklere kalıyor. Microsoft Edge, ne yazık ki Statcounter’ın göstergelerine kaydedilemeyecek kadar küçük kalıyor ve yapay zeka destekli Bing’in Android ve iOS’ta Edge’e entegre edilmesinin durumu değiştirmeye yardımcı olması pek olası değil.

Google Chrome – 66.08% (-0.7) Apple Safari – 23.97% (-0.45) Samsung Internet – 4.37% (-0.09) Opera – 1.71% (-0.06) UC Browser – 1.46% (-0.01)