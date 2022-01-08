Oyuncular İçin Tasarlanmış Sınırlı Üretim Razer X Fossil Gen 6 Akıllı Saat İle Tanışın!

Bu yılki CES fuarında Razer sürpriz bir lansman yaptı. İki şirkete göre “oyuncular için tasarlanmış” Fossil Gen 6 akıllı saatin sınırlı sayıda bir versiyonunu başlatmak için Fossil ile işbirliği yaptı. Razer X Fossil Gen 6 Akıllı Saat‘in dünya çapında yalnızca 1.337 birimi var. İşte içerdiği tüm oyun öğeleri.

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Razer x Fossil Gen 6 Akıllı Saat Piyasaya Sürüldü

Razer x Fossil Gen 6 akıllı saat, başlı başına bir oyuncu akıllı saati değildir. Fossil‘in geçen yıl piyasaya sürülen mevcut Gen 6 akıllı saatinin Razer versiyonu. Orijinal Gen 6 modeliyle aynı özelliklere sahip olmasına rağmen, Razer x Fossil modeli birkaç ekstra Razer markalı malzeme içeriyor.

Razer x Fossil Gen 6, standart siyah olanın yanı sıra Razer‘in imzası olan neon yeşili renginde ek bir saat kayışı ile birlikte geliyor. Razer markalı üç benzersiz saat yüzü vardır: Analog, Metin ve Chroma. Bunlar, diğer Gen 6 akıllı saat modellerinde de indirilebilir.

İlk ikisi kendi kendini açıklayıcı ve Razer logosuna ve imza yazı tipine sahip olsa da, Chroma saat yüzü, kullanıcıların saat yüzünün RGB aydınlatma efektini Razer‘ın klavyeler, fareler ve kulaklıklar gibi diğer Chroma destekli ürünleriyle senkronize etmelerini sağlar. Ancak akıllı saatin gövdesinde RGB aydınlatma bulunmadığını belirtmekte fayda var. Saat yüzünün kenarlarında bir RGB halo halkası da eşlik ediyor.

Razer x Fossil Gen 6‘nın temel özelliklerine ve özelliklerine gelince, dokunmatik destekli 1.28 inç dairesel AMOLED ekrana sahip ve Qualcomm’un Snapdragon 4100+ platformu tarafından destekleniyor, bu da hızlı uygulama yükleme süreleri ve daha düşük güç tüketimi sağlıyor. Ancak bu, şu anda Samsung Galaxy Watch 4 serisine özel olan WearOS 3.0‘ın avantajlarını da almıyor. Razer x Fossil Gen 6, önceki nesil Wear OS 2.0‘ı çalıştırıyor ve 2022 ortasına kadar Wear OS 3.0 güncellemesini almayacak.

Bunun dışında akıllı saat, sürekli kalp atış hızı izleme, uyku izleme ve kan oksijen seviyesi (SpO2) izleme özellikleri gibi standart sağlık izleme özellikleriyle birlikte gelir. Gecikmesiz kablosuz bağlantı için Bluetooth 5.0 desteği vardır ve giyilebilir cihazı yalnızca 30 dakikada %80‘e kadar şarj eden hızlı şarj özelliği ile birlikte gelir.

Razer x Fossil Gen 6 akıllı saat, standart Fossil Gen 6 modelinin fiyatından 30 $ daha fazla olan 329 $ fiyatla satılıyor. Yinelemek gerekirse, Fossil Gen 6‘nın Razer sürümü sınırlı üretim bir saat olaacak.