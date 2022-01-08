Samsung’un Yeni Taşınabilir Serbest Projektörü İyi Bir Deneyim Sunacak!

Samsung, CES 2022 fuarı sırasında yeni bir taşınabilir projektör piyasaya sürdü. Freestyle olarak adlandırılan yeni model, tamamen taşınabilirlik ile ilgili ve 130 inç‘e kadar ekran üretebilen özelliğe sahip. Freestyle projektör, çeşitli gelişmiş özellikler, 180 derecelik beşik stand ile birlikte geliyor ve yalnızca 830 gram ağırlığında. Gelin tüm detaylara buradan bir göz atalım.

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Samsung Serbest Stil Taşınabilir Projektör Piyasaya Sürüldü

Tasarımdan başlayarak, Freestyle projektör, 180 derecelik bir beşik standına takılı kompakt, silindirik bir form faktörü içinde gelir. Stand, kullanıcıların herhangi bir duvara ve hatta bir odanın tavanına bir görüntü yayınlamak için projektörün açısını serbestçe ayarlamasına olanak tanır. Ayrıca projektör, bir masa üstüne bir ekran oluşturmak için bir taban aksesuarı kullanılarak standart bir E26 ampul soketine takılabilir.

Ekrana gelince, Freestyle 1080p çözünürlüğe sahip 100 inç‘e kadar ekran üretebilir. Ayrıca, kullanıcılar ekranı ihtiyaçlarına göre kolayca ölçekleyebilir. Samsung ayrıca, kullanıcıların doğru renkler elde etmek için beyaz bir duvara ihtiyacı olmadığını söylüyor. Freestyle, yüzeyin rengine bağlı olarak içeriğin renklerini ayarlamasını sağlayan bir Akıllı Kalibrasyon özelliği ile birlikte geliyor.

Freestyle‘ın taşınabilirlik yönüne gelecek olursak, projektör, kullanıcıların onu bir kamp gezisine götürmesine olanak tanıyan su geçirmez bir kılıf ve taşınabilir bir pil ile birlikte gelir. Üstelik Samsung, Freestyle 360 ​​derece ses desteğine sahip güçlü dahili hoparlörler içerdiğinden ek bir hoparlöre ihtiyaç duymayacaklarına söz veriyor.

Bunların dışında Freestyle, Samsung‘un Smart TV özelliklerinin çoğuyla birlikte gelir ve ayrıca kullanıcıların TV ekranlarını duvara yansıtmalarına olanak tanır. Bir odada ortam aydınlatması üretmek için projektörün birlikte verilen lens kapağını da kullanabilirler. Ayrıca, Samsung‘un akıllı sesli asistanı Bixby aracılığıyla uzak alan ses kontrolleri desteği ile birlikte geliyor.

Freestyle projektörün fiyatına ve bulunabilirliğine gelince, şu anda Samsung’un resmi web sitesinde ABD’de 899 $’dan ön sipariş veriliyor. Projektörün diğer pazarlardaki mevcudiyetine gelince, Samsung, önümüzdeki aylarda diğer bölgelerde kademeli olarak satın alınabileceğini söylüyor.