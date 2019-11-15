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Oyuncular için Razer Kraken Ultimate tanıtıldı!
Razer bugün, 7.1 surround sesten daha yüksek bir konumsal hassasiyet sunan THX Spatial Audio teknolojisine sahip rekabetçi bir oyun kulaklığı olan Razer Kraken Ultimate’ı tanıttı.
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Razer Kraken Ultimate, 7.1 surround sesden daha fazlasını sunan gelişmiş bir konumsal ses çözümü sunarak THX Spatial Audio teknolojisi ile geliyor. Bu şekilde 360 derecelik bir alanda ses üretmek, rekabetçi oyun sırasında daha iyi farkındalık ve daha yüksek odaklama sağlanabiliyor.
Özel ayarlanmış 50mm sürücülere sahip Kraken Ultimate, güçlü ses yalıtımı ve profesyoneller için tasarlanmış bir mikrofon ile karşımıza çıkıyor. Oyuncular için üretilen yeni model, hafif ve konfor için soğutma jeli dolgulu kulak yastıklarına sahip alüminyum ve çelik ile geliştirilmiş. Ayrıca Kraken Ultimate, Razer Chroma tarafından desteklenirken, aydınlatmada sınırsız kişiselleştirme paketlerini bizlere sunabiliyor.
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Apple AirPods Pro kablosuz kulaklık duyuruldu!
Geçtiğimiz dönemde pek çok sızıntı ile karşımıza gelen Apple AirPods Pro, bugün yapılan duyuru ile resmi olarak ortaya çıktı. Aktif gürültü engelleme teknolojisi ile dikkat çeken AirPods Pro ile ilgili detaylar haberimizde!
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Apple AirPods Pro, aktif gürültü engelleme özelliğiyle tanıtıldı!
Yeni iPhone 11 serisinin tanıtımında beklenen AirPods Pro, iddiaların aksine daha ileri bir zamanda tanıtıldı. Tasarımıyla klasik AirPods’tan farklı bir görünüm çizen kablosuz kulaklık, kulak içi yapıya geçerek kullanıcılara sürpriz yapıyor. Ayrıca kulaklıkların uzun sap kısmı da neredeyse yarı yarıya kısaltılarak oldukça ergonomik bir yapıya kavuşuyor.
Apple AirPods Pro modelinin öne çıktığı en büyük özellik ise aktif gürültü engelleme teknolojisi oluyor. Bu özellikte kulaklığın dış kısmında yer alan ek mikrofon ortam sesini algılayarak analiz ediyor. Analiz işleminin ardından iç kısımdaki ana mikrofon ise kulak içerisindeki sesi analiz ederek ortamdaki gürültü ile ters etkide bir ses yaratıyor. Böylece dış mekandaki gürültü temizlenerek kullanıcının sadece sese odaklanması sağlanıyor. Ayrıca şeffaf mod adlı özellik ise ortam sesini kulaklığa vererek gizli dinleme yapılabilmesini sağlıyor.
AirPods Pro’da işlemci olarak ikinci nesil AirPods modelinde gördüğümüz H1 çipi kullanılmış. Özel optimize edilmiş 10 adet ses çekirdeğine sahip olan H1 çipi, çoklu işlem yeteneğine olanak sunuyor. Yani bir yandan müzik dinlerken, diğer taraftan Siri’ye sesli komut vererek asistanı harekete geçirebiliyorsunuz. IP54 sertifikası ise ter ve yağmur damlaları gibi küçük sıvı temaslarına karşı dayanıklılık gösteriyor.
Kablosuz şarj özellikli bir saklama kutusu bulunan Apple AirPods Pro, tek şarjla 5 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Aktif gürültü engelleyici ve şeffaf mod açık olduğunda ise bu süre 4.5 saate iniyor. Şarj üniteli kutu ise AirPods Pro’nun 24 saatten fazla kullanılabilmesini sağlıyor. Son olarak 30 Kasım’dan itibaren satın alınabilecek kulaklıkların ülkemizde 1.899 TL fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim.
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Philips PH805: Gürültü önleyicili kulaklık yakında Türkiye’de
Philips PH805 model kablosuz kulak üstü kulaklıklar; orta segment ANC (Aktif Gürültü Kontrollü) kulaklık pazarına üstün performans getiriyor. Akıllı katlanma Bzelliği, kullanım kolaylığı ve 235 gram ağırlığıyla aktif gürü
Yüksek kalite ve gürültü önleyici bir arada
Philips PH805 model kulaklık; dört mikrofonu, kulaklık kılıfının içinde ve dışında yer alan ikişer adet ileri ve geri besleme mikrofonları sayesinde arka plan gürültüsünün %95’ini yok ederek 27 dB’e kadar indiriyor. Kulaklık; sokak, insan, trafik ve arka plan seslerini yok etmesinin yanı sıra, içinde bulunan ergonomik kulak minderleri ve yumuşak hafızalı köpük sayesinde kesintisiz bir müzik keyfi sunuyor.
PH805’in sunduğu üstün ses kalitesi sayesinde dinleyiciler, müzisyenin aktarmak istediği kaliteyi deneyimleme fırsatı yakalıyor.
Sağ kulaklıkta bulunan tuşlar; ses asistanına ulaşıp ses düzeyini ayarlamaya yararken, aynı tuşa bir defa basarak aktif gürültü önleyiciyi çalıştırıyor. Kılıflarda bulunan “oynat”, “durdur”, “ileri” ve “geri sar” tuşlarıysa kullanıcısına tam kontrol sunuyor.
Hafif ve katlanabilir
Yüksek seviyede performans özelliklerine sahip PH805 gürültü önleyicili kulak üstü kulaklık, 235 gram ağırıyla pazarının en hafiflerinden. Katlanılabilir özelliği de saklarken ve seyahat ederken büyük kullanım rahatlığı sunuyor.
tü kontrollü kulaklıklar arasındaki en hafif kablosuz kulaklık olan PH805, yakında Türkiye’de de satışa sunulacak.
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Cooler Master MM710 tanıtıldı: Delikli fare!
Cooler Master MM710 oyuncu faresi resmi olarak tanıtıldı. Şirketin 53 gram ağırlığı ile en hafif faresi olma özelliğini taşıyan model, tasarımıyla bugüne kadar gördüklerimizden oldukça farklı.
Cooler Master MM170 özellikleri
MM710 hafif yapısı sayesinde, uzun oyun seanslarında daha az hareket, daha az yorgunluk ve bilek ağrılarından uzak durmanızı vadediyor. Petek yapısına sahip fare, kablosu tartılmadığında sadece 53gr ağırlığa sahip. Model 20 Milyon tuş basma ömrüne sahip anahtarlar, 16.000 DPI ayarlanabilir Pixart optik sensör, dayanıklı yapı ve ergonomik tasarım özellikleri ile öne çıkıyor.
Daha iyi kontrol ve oyun içi hassasiyet için optimize edilmiş olan MM710’un Pixart 3389 optik sensörü 16.000 DPI’a kadar ayarlanabilir. Fare hassasiyeti, düğme yanıt süresi, yüzey ayarı, kaldırma mesafesi, yoklama oranı ve daha fazlası gibi yazılım ile tamamen özelleştirilebilir. MM710’un sol ve sağ düğmeleri, 20 milyon basma için derecelendirilmiş OMRON anahtarlarını içeriyor.
Tuşlara kolay erişim için iki yan tuş bulunduran ambidextrous yapı, fareyi çoklu tutuş şekilleri için optimize eder. Çoğu el boyutu için parmak ucu tutuşuna uygun olan MM710’un şekli, daha küçük boyutlu eller için avuç içi tutuşuna da izin veriyor.