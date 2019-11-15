Xiaomi katlanabilir telefon için patent aldı

Xiaomi, Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi’ne yeni bir patent başvurusunda bulundu. Bu patent başvurusu Motorola Razr benzeri bir katlanabilir telefonu işaret ediyor.

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Çinli telefon üreticisi Xiaomi tarafından yapılan patent başvurusu, dikey bir şekilde katlanabilen ve katlandığında kare formunu kazanan bir telefonun patentini aldı. Alınan patente göre telefonun tam orta kısmında iki adet menteşe bulunuyor, bu menteşeler sayesinde telefon ortadan ikiye katlanabiliyor. Cihazın üst kısmında bir çerçeve yer alıyor. Bu çerçevede kameralar ve çeşitli sensörlerin yanında ahizede bulunuyor.

Arka kısmında çift kamera bulunduran telefon, yine arka kısmında ikici bir ekrana yer verecek gibi görünüyor. Detayların henüz netleşmediğini sizlere iletirken, telefonun birebir patentle aynı olacağı ile ilgili kesin bir bilgi olmadığını belirtelim. Ancak Çinli firmanın 2020 yılı için bu tür bir telefonu tanıtacağına kesin gözüyle bakılıyor.