Oyun odaklı Realme X50 Pro Player Edition geliyor!

Realme, bugün göndermiş olduğu basın bülteninde büyüme istatistiklerine değindi. Paylaşılan verilere göre Türkiye pazarına yeni giriş yapan şirket toplamda %40 büyüme rakamına ulaştı.

İlginizi çekebilir: Gcam vs. orijinal kamera: Realme 6 Pro (VIDEO)

Akıllı telefon pazarının en genç markası realme, ürünlerini tasarlarken geliştirdiği inovatif marka DNA’sını Covid-19 salgını döneminde de iletişim faaliyetlerini sürdürürken kullandı. Marka, pandemi nedeni ile herkesin evlere kapandığı dönemde iletişim çalışmalarına tüm hızıyla devam etti. Türkiye’de elektronik sektörün %31 satış kaybı yaşadığı şu dönemde, realme %40 büyüme yakaladı.

Realme 6 serisinin lansmanı Nisan ayında gerçekleşmişti!

Şubat ayında global bir lansmanla dünyaya tanıtılan 6 serisinin Türkiye lansmanı Nisan ayında online bir tanıtımla yaptı. Ekibimiz tüm çalışmalarını büyük bir özveri ile birbirinden uzakta gerçekleştirdi. Kısa bir süre boyunca devam eden hazırlıklar süresince iletişim online olarak devam etti. 14 Nisan günü gerçekleşen lansmanın ardından marka çalışmalarına aynı şekilde devam ediyor.

“Türkiye pazarında rekabette geriye düşmemeyi hedefledik, fakat dahasını elde edebildik.”

realme Satış Direktörü Doğuş Dedeoğlu koronavirüs döneminde markanın durumunu açıkladı. Dedeoğlu; “Türkiye pazarına çok yeni giren bir marka olarak bu süreci hedeflerimizden geriye düşmeden geçirmek ilk önceliğimizdi. Ancak bu dönemde daha net gördük ki firmamız, oluşan fan kitlesi ile beraber sevilen bir marka olma yolunda hızla ilerliyor. Sektörde satışların %31 oranında daralmaya gittiğini görüyoruz. Ancak realme bu dönemde %40 büyüyerek hepimize birçok şeyi kanıtladı. Ülkemizin de virüs ile mücadelesi günden güne daha iyi bir boyuta ulaşıyor. Bu günler bittiğinde her şey çok daha güzel olacak.” şeklinde konuştu.

realme Pazarlama Direktörü Merve Yeniev geçtiğimiz dönemi değerlendirdi. Yeniev; “Teknoloji markası olarak, fiziksel birlikteliğin mümkün olmadığı dönemde elimizdeki imkanları değerlendirerek iletişim çalışmalarımızın tamamını online olarak yürüttük. Online lansmana online hazırlanan ilk marka olduk ve başarılı bir lansman geçirdik. Bu dönemde teknolojinin aslında hayatlarımızla ne kadar bağlantılı olduğunu bir kez daha anladık. Aynı zamanda kendi gücümüzü de keşfettik. Bu günlerin en kısa zamanda sona ermesini diliyor ve realme fanları ile bir araya geleceğimiz günleri bekliyoruz” şeklinde konuştu.