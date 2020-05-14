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Realme Watch hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı!
Realme Watch sandığımızdan daha yakın bir tarihte bizlerle buluşabilir. CEO Madhav Sheth, akıllı saat hakkında Twitter üzerinden yeni bir video paylaştı.
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Realme Watch 25 Mayıs’ta tanıtılabilir!
Realme, hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Ülkemize de yeni giriş yapan firma bildiğiniz üzere yüzde 40 büyüme oranına ulaştı. 25 Mayıs tarihinde düzenleyeceği etkinlik ile Narzo serisini tanıtması beklenen firmanın, etkinlik için bir sürprizi olabilir. Akıllı saat piyasasına gireceğini daha önceden duyuran firma, Realme Watch için hayranlarını daha fazla bekletmeyecek gibi duruyor. Zira şirketin CEO‘su Madhav Sheth, yeni çıkaracakları akıllı saat için yeni bir video yayınladı. Videoyu Twitter hesabından paylaşan CEO, kullanıcılardan heyecanlarını anlatmalarını istedi. Ayrıca firmanın hazırladığı videoda “çok yakında” ifadesini sürekli vurgulaması, akıllı saatin 25 Mayıs tarihinde tanıtılacağı yönünde beklenti oluşturdu.
Watch me!
Are you ready to join our journey in becoming India’s Most Popular Tech-Lifestyle Brand?
Our next AIoT products are on the way?
RT to show your excitement. pic.twitter.com/3Ny6EEDMi4
— Madhav @home (@MadhavSheth1) May 14, 2020
Daha önce Madhav Sheth‘in kolunda da gördüğümüz akıllı saat, biraz daha sporcu odaklı olacak gibi gözüküyor. Menü resimleri sızdırılan saatin, 1.4 inç boyutunda LCD ekrana sahip olacağı öğrenildi. Google Wear OS ile gelmeyecek cihazın, Huawei‘nin saatleri gibi kendine has bir arayüzü olacağı kesinleşti. 160 mAh değerinde batarya kapasitesine sahip olacak Realme Watch, firmanın iddiasına göre 7 gün şarj olmadan çalışabilmekte. Ayrıca sızdırılan menü görsellerinde cihazın, müzik ve uzaktan kamera kontrolü gibi seçenekleri de sunduğu öğrenildi. 25 Mayıs tarihinde tanıtılması beklenen cihazın her hangi bir fiyat bilgisine ulaşılamadı.
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Sony’den tam kablosuz sporcu kulaklığı: WF-SP800N
Konu ses ürünlerine gelince, zorlu rakipleri olmasına rağmen inatla tahtını kaptırmak istemeyen Sony, tam kablosuz kulaklık serilerini genişletiyor. Serinin yeni üyesi olan WF-SP800N ise, WF-SP700N modelinin güncellenmiş versiyonu olarak karşımıza çıkacak.
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Sony, WF-SP800N modeli ile kullanıcılara neler vadediyor
WF-SP800N, Sony’nin sporcular için ürettiği kulaklıklardan. Bu kulaklık tasarlanırken; kullanıcıların her türlü spor esnasında sorun yaşamadan kullanabileceği bir cihaz olarak tasarlanmaya çalışılmış. Kulaklıklar, IP55 suya, tere ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip. Böylece spor esnasında terleseniz bile; acaba kulaklığım bozulur mu gibi bir endişeye kapılmanıza gerek kalmıyor. Cihazın kavisli tasarımı ise, kulağınıza tam oturmasını sağlayarak; spor esnasında kulaktan düşme ihtimalinin önüne geçiyor.
Cihazın en önemli özelliklerinden biri ise, son zamanlarda kablosuz kulaklıklarda giderek daha sık görmeye başladığımız ANC yani “aktif gürültü engelleme” özelliği. Böylelikle WF-SP800N modelini kullanırken sizi rahatsız edebilecek veya dikkatinizi dağıtabilecek gürültülere maruz kalmayacaksınız. Ayrıca Sony’nin uygulama desteği sayesinde bu özelliğin ve kulaklığın birçok ayarını uygulama üzerinden yapabileceksiniz. Sony’nin bu uygulamada sunduğu bir diğer özellik ise konum bazlı ANC aktivasyonu. Örneğin spor salonuna geldiğinizde, telefonunuz konumunuzu algılayıp; uygulama üzerinde kulaklığınıza ANC aktif etme işlemini otomatik olarak yaptırabiliyor. Bunun gibi önceden tanımladığınız konumlar ile, sık uğradığınız mekanlarda ANC özelliğinin kendiliğinden aktif olmasını veya inaktif olmasını sağlayabilirsiniz.
Sony WF-SP800N’nin batarya ömrü ise tam şarjda ANC açık iken 9 saat; ANC kapalı iken 13 saat. Kutu ile ise şarj ömrünü ANC açık kullanımda total 18 saate, ANC kapalı iken de totalde 26 saate çıkarabiliyorsunuz. Cihazın kutu ise USB Type-C ile şarj olmakla beraber herhangi bir kablosuz şarj desteğine sahip değil. Sony’nin Extra Bass serisine dahil olan kulaklıklar, mavi, turuncu ve siyah olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip. Amerika Birleşik Devletleri’nde 200 Dolar fiyat etiketi ile satışa sunulan WF-SP800N, kağıt üstünde kendi segmenti için başarılı bir model olarak göze çarpıyor. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
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Meizu HD60 kablosuz kulaklık duyuruldu!
Meizu, tek şarj ile uzun bir kullanım imkanı sunduğu HD60 isimli yeni kablosuz kulaklığını tanıttı. Meizu’nun yeni kulaklığı sunduğu özellikler ile müzik tutkunların ilgisini oldukça çekeceğe benziyor.
Çinli şirket, yapmış olduğu lansmanda birçok yeni ürününü tanıttı. Etkinlikte Meizu 17 ve 17 Pro modellerinin yanında müzik tarafında kulaküstü kablosuz kulaklığı HD60 modeli de tanıtıldı.
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Meizu’nun yeni kulaklığı, 40 mm sürücüler üstüne kuruluyor ve çok yüksek ses kalitesi vadediyor. Gürültü engelleme desteği aktif olarak sunuyor. Paylaşılan bilgiye göre 900 mAh’lık bir bataryaya sahip olan kulaklık USB Type-C ile şarj edilebiliyor ve tek şarjla 17 saat kullanım imkanı sunuyor.
Bluetooth 5.0 ve aptX desteğine sahip olan Meizu HD60, gerek görüşme yapmak gerekse müzik dinlemek için iyi bir seçenek olarak görünüyor. Deri tasarımlı bir kafa bandına sahip olan cihaz, paslanmaz çelik iskeletiyle kaydırmalı olarak kullanılabiliyor.
Qualcomm’un CSR 8675 çipi ile Bluetooth bağlantısı sağlayan HD60, Sony’nin CDX3775 çipi ve Qualcomm’un cVc teknolojisiyle de gürültü engelleme özelliği sunuyor. Yeni kulaklık, sağ kulaklığın hemen alt tarafına yerleştirilmiş olan bir buton yardımı ile farklı ses modları arasında geçişler yapma imkanı da kullanıcılara verilmiş.
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Meizu HD60, 115 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. 11 Mayıs itibarıyla Çin’de satışa çıkacak olan kablosuz kulaklıkların Türkiye pazarında satışa çıkıp çıkmayacağı şu an için bilinmiyor.
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Microsoft Surface Headphones 2 tanıtıldı!
Microsoft tarafından üretilen ve merakla beklenen Surface Headphones 2 modelin tanıtımı gerçekleştirildi. Kulaklık pazarına özellikleri ile üst segment bir ürün olarak giren Surface Headphones 2, müzik severleri oldukça heyecanlandırdı.
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Microsoft’un büyük ilgi gören kulak içi kulaklığı Surface Earbuds, yeni bir model olan kulak üstü kulaklık modeli ile birlikte geldi. Microsoft Surface Headphones 2, ilk sürümü ile benzer tasarımda ancak bu sefer gri değil siyah renkte karşımıza çıkıyor. Ses kalitesinin artırıldığı ve pil ömrünün artık daha da iyi olduğu aktarılan model, üst seviye donanımlara ve malzeme kalitesine sahip olduğu belirtiliyor.
Microsoft’un yeni kulak üstü kulaklığı, kulağı rahatça kaplayabiliyor. Ürün, 13 seviyeli ortam gürültüsü kontrolü de dahil olmak üzere ses kalitesiyle kullanıcıya harika bir deneyim sunmayı hedefliyor. Kulaklıkların içinde 40 milimetrelik “Free Edge” hoparlörler bulunuyor. Gelişmiş mikrofonlar ise görüşmeler ve görüntülü görüşmeler sırasında sesin berrak şekilde kayıt altına alınmasını sağlıyor.
Şirketin yaptığı açıklamaya göre Microsoft Surface Headphones 2, gürültü engelleme ile 20 saate varan çalışma imkanı sunuyor. Daha önceki kulaklıklar ise ANC ve Cortana etkinleştirildiğinde 15 saate varan çalışma imkanı sunuyordu.
Microsoft’un tanıtmış olduğu ürünler, 12 Mayıs’tan itibaren yurt dışındaki mağazalarda satışa çıkıyor. Yeni modellerin fiyatları, Surface Headphones 2 modeli 249 dolar, Surface Earbuds modeli 199 dolar olarak belirlenmiş. Söz konusu ürünlerin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.