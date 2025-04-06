İthal ürünlere getirilen ek gümrük vergisi kararı sonucu oyun konsollarına zam kapıda. Çin, Tayvan ve Avrupa’dan gelen ürünlere getirilen ek gümrük vergisi kararları, sadece ABD’de değil, küresel pazarda da domino etkisi yaratmaya başladı.

Yeni Gümrük Vergisi Oyuncuyu Vurdu! Konsollarda Tarihi Zam Bekleniyor!

PlayStation 5 ve Xbox Series X gibi oyun konsollarının fiyatlarına zam geliyor, fiyatlarda ciddi artışlar yaşanacak. Uzmanlara göre fiyatlar yüzde 40‘a varan oranlarda zamlanabilir.

Donald Trump öncülüğünde hayata geçirilen yeni ticaret politikası, 5 Nisan 2025’te yürürlüğe girerek gümrük vergisi konusunda da değişikliklere sebep oldu. Tüm ithal ürünlerde en az %10 vergi uygulaması başlarken, Çin’den gelen teknolojik ürünlerde bu oran %34‘e kadar çıkıyor.

Bu düzenleme sadece ABD piyasasını değil, Türkiye dahil birçok ülkeyi dolaylı yoldan etkileyebilir. Zira büyük oranda Çin merkezli üretim yapılan konsollar, artan maliyetlerle birlikte global pazarda zamlı fiyatlarla satılmak zorunda kalacak.

Bu gelişmelerin ışığında, Trump vergi politikası teknoloji dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Konsol fiyatlarının 246 dolar civarında artması beklentisi, özellikle genç kullanıcılar için erişilebilirliği daha da zorlaştırabilir.

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