Türkiye’de siber suç tehdidi giderek daha tehlikeli bir boyuta ulaşıyor. Son veriler, internet kullanıcılarının karşı karşıya olduğu riskin ciddiyetini gözler önüne seriyor. Türkiye’de siber suç oranları gittikçe artarken vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

İçindekiler Siber suç oranları gittikçe artıyor

Siber suç oranları gittikçe artıyor

Siber Suçlarla Mücadele Dairesi, sadece son birkaç ayda 76 bin çevrim içi olay inceledi ve bu olayların yaklaşık 60 bininin oltalama ve diğer çevrim içi dolandırıcılık yöntemleriyle gerçekleştirildiğini tespit etti.

Emniyet yetkililerine göre, Türkiye’de oltalama yöntemleri ile yapılan dolandırıcılıklar artık sadece e-posta ya da SMS ile sınırlı değil. Sosyal medya platformları ve sahte e-ticaret siteleri, kurbanları kandırmak için kullanılıyor.

Yasa dışı bahis ve kumar siteleri ise sadece kullanıcıları maddi zarara uğratmakla kalmıyor, aynı zamanda suç gelirlerinin yurt dışına aktarılmasında bir köprü görevi görüyor. Bunun yanı sıra, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, hesap çalınması ve yetkisiz erişim gibi olaylar da büyük artış gösterdi.

Yetkililer, bu suçların çoğunun dijital platformlar üzerinden işlendiğine ve verileri yok etme, sistemi bozma veya zararlı yazılım gönderme gibi teknik yöntemlerle desteklendiğine dikkat çekiyor. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve taciz olayları, sosyal medya kullanıcıları için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Bir diğer dikkat çeken konu ise, dolandırıcılıkla elde edilen paraların hızla kripto varlıklara çevrilerek soğuk cüzdanlara aktarılması. Bu durum, iz sürmeyi ve müdahaleyi neredeyse imkansız hale getiriyor. Emniyet birimleri, bu zinciri kırmak için bankalarla anlık veri paylaşımının şart olduğunu vurgularken, bazı küçük şehirlerde bu sürecin daha hızlı yürütülebildiğini de belirtiyor.

Siber suç tehditlerinin bu denli yaygınlaşması, sadece bireysel kullanıcıları değil, kurumları ve devlet yapılarını da hedef alıyor. Bu nedenle hem kullanıcıların farkındalık düzeyinin artırılması hem de teknik altyapının güçlendirilmesi büyük önem taşıyor.

Çevrim içi dolandırıcılık türlerinin bu kadar hızlı yayılması, siber güvenliğin artık bir lüks değil, zorunluluk haline geldiğini gösteriyor. Uzmanlar, kullanıcıların şüpheli bağlantılara tıklamaması, iki faktörlü kimlik doğrulama kullanması ve kişisel bilgilerini paylaşmadan önce kaynak doğruluğunu araştırması gerektiğini vurguluyor.

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