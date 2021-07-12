Kripto Para
Oyun ekipmanı üreticisi Razer kripto para ödemelerini kabul edebilir!
Bilgisayar oyuncuları için yüksek kaliteli oyun ekipmanı üreten Razer, kripto para ödemelerini kabul etmeye başlayabilir. Razer CEO’su Liang Tan, kendisine bu konu hakkında yöneltilen bir soruya “Kripto parayla ödeme methodlarını değerlendiriyoruz” yanıtını verdi.
ABD’de kurulan ve bilgisayar oyuncularına yüksek kalitede ekipman üreten, bazı takımlara sponsor olan ve turnuvalar için özel ekipmanlar üreten Razer, kripto para alanına yöneleceği sinyalini veren en son büyük şirket oldu. Razer CEO’su Liang Tan, Twitter hesabından kendisine yöneltilen “Razer ne zaman Nano kabul etmeye başlayacak?” soruya şu şekilde yanıt verdi:
Accepting crypto as a payment method (not just Nano) is something we're considering.
— Min-Liang Tan (@minliangtan) July 11, 2021
“Kripto parayı ödeme yöntemi olarak kabul etmek (sadece Nano değil), üzerinde düşündüğümüz bir konu.”
CEO’nun bu yanıtının ardından takipçileri tweetinin altına onlarca mesaj gönderdi. Topluluk, şirketin kripto para kabulü hamlesini bir an önce hayata geçirmesi gerektiği konusunda düşüncelerini paylaştı. Şirketin kripto para ödemelerini kabul etmeye başlaması durumunda, eskiyen tüm parçalarını değiştireceğini söyleyen bir kişi bile var.
Şirketin kripto paralar ile ödeme almayı kabul etme düşüncesi yeni bir durum değil. CEO, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda da bu konuda düşünceleri olduğuna dair sinyaller vermişti. Şirketin kendi kripto parasını çıkarmaya yönelik bir düşüncesi olup olmadığı sorusuna karşın Tan böyle bir düşüncelerinin şu an olmadığını ancak ödemeler için kripto paraların kabul edilebileceğini söylemişti.
Kripto paraların kurumsal taraftan benimsenmeye ve kabul edilmeye başlanması kripto para sektörü açısından önemli ve iyi bir durum. Oyun sektöründeki liderlerden olan Razer’ın da olası bir kripto para ödemesi kabul etme hamlesi, bu alana olumlu yansıyacaktır.
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Kripto Para
Bugün en iyi performans gösteren altcoinler: SNX, TEL, OKB
Kripto para birimi endüstrisinin toplam piyasa değerindeki %1,99’luk büyüme alkışı hak ederken, bir zamanlar mayıs ayında kaydettiği 2,5 trilyon dolardan hala çok uzak. Tesla CEO’su Elon Musk tarafından yayılan Korku, Belirsizlik ve Şüphelere (FUD) ve Çin’in ardı ardına gelen kripto paralara yönelik sert söylemleri, düşüşün en büyük etkenleri oldu. Bu gelişmeler, haftalardır birçok kripto paranın en düşük seviyeleri görmelerine neden oldu. Şu anda, kripto para ekosistemi, güçlü bir ticaret hacminin gösterdiği gibi, satış faaliyetlerinin boğaların gölgesinde kaldığı bir hafta sonu kaydetti. Bunun ardından gelen etki, bazı altcoinlerde büyük bir fiyat sıçramasına neden oldu. İşte en iyi performans gösteren altcoinler: SNX, TEL, OKB.
OKB (OKB)
OKB, son 24 saatte %13.03 artarak 10.90 dolara yükselerek bugün en iyi performans gösterenlerden biri olmaya devam ediyor. OKB, iki aydan uzun bir süre önce elde ettiği 44.17 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden (ATH) düşerek, piyasadaki düşüşten o da kendi payını aldı. Kripto para ATH fiyat seviyesinin %75 altındayken, 2019’dan bu yana ulaşılan tüm zamanların en düşük (ATL) değeri olan 1,25 dolardan daha iyi performans gösterdi.
TEL (Telcoin)
Telcoin, son 24 saatte %25.85 artışla ile 0.01949 dolardan işlem gören düşük fiyatlı altcoinlerden biri. Telcoin kriptolar, blok zinciri ve telekomünikasyon endüstrisi arasında bir köprü görevi görecek şekilde tasarlanmış olsa da, havale endüstrisinde özellikle dikkate değer bir çekiş kazandı. Telcoin’in dikkat çekici büyümesi, onu yaklaşık bir yıl önceki ATL’sinden %29.000’den fazla yukarı itti.
SNX (Synthetic)
DeFi tokeni SNX, %20,33 artışla 13,18 dolara yükselerek emsalleri arasında en iyi performans gösterenlerden biri. Bir türev piyasası olarak SNX, kilitlenen toplam değerde (TVL) 1.87 milyar dolara sahip.
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Kripto Para
JPMorgan ’dan El Salvador’un BTC kabulüne yönelik yorum: Zor olabilir
ABD’li bankacılık devi JPMorgan, El Salvador’un Bitcoin’i (BTC) ülkede yasal bir para birimi haline getirmesinden pek memnun değil. Bankacılık devi, Bitcoin yasasını hayata geçirmenin Bitcoin için olduğu kadar, kripto para biriminin kendisi için de bir zorluk teşkil edebileceğini belirtti. Bu durumun ülke için de zorluk yaratabileceğini söyledi.
JPMorgan analistleri Bitcoin’in günlük işlem hacminin 40 ila 50 milyar dolar arasında bir yere ulaştığını belirtti. Ancak, bunun çoğu büyük borsalar tarafından içselleştirildi. Ayrıca, büyük bir BTC varlığının likit olmadığını ve %90’dan fazlasının bir yılda el değiştirmediğini de ekledi.
JPMorgan’a göre bu az likidite ve hacim, Bitcoin’in “potansiyel olarak bir değişim aracı olarak potansiyeli üzerinde önemli bir sınırlama” . Ayrıca analistler, El Salvador’daki günlük ödeme faaliyetinin, son zincir içi işlem hacminin yaklaşık olarak %4’ünü ve geçtiğimiz yıl cüzdanlar arasında aktarılan tokenların toplam değerinin %1’inden fazlasını temsil edeceğini söylüyor.
JPMorgan uzman analist grubu, El Salvador’un Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul etmesinin Bitcoin ağında bir baskı yaratacağını öne sürüyor. Uzmanlar, BTC’in likiditesinin azlığına ve işlem doğasına atıfta bulunarak BTC’in ülkede yasal para birimi olarak kullanılmasının kripto paranın bir değişim aracı olarak hareket etme kabiliyetine önemli bir sınırlama getireceğini ifade ediyor.
Ayrıca bankacılık devi, El Salvador için Bitcoin’in benimsenmesiyle ilgili bazı önemli zorluklara da dikkat çekiyor:
- Bitcoin’i bir değişim aracı olarak kullanmaya yönelik artan şüphecilik ve direnç.
- Bitcoin’in yüksek oynaklığı, ABD Dolarının resmi kullanımı ile birlikte iki paralı sistemi için büyük bir zorluk oluşturacaktır.
- JPMorgan, Bitcoin/USD dönüşümleri talebindeki bir dengesizliğin “karadaki dolar likiditesini yok edebileceğini” söylüyor. Dolayısıyla, bu sonuçta mali ve ödemeler dengesi riskleriyle sonuçlanabilir.
Bilindiği üzere El Salvador parlamentosu geçtiğimiz haziran ayında Bitocin’i ülkenin yasal para birimi olarak kabul etti. El Salvador Başkanı Nayip Bukele, Bitcoin kabulünün bütün işletmelerce zorunlu olacağını ifade etti. Pek çok küresel mali kurum ve IMF El Salvador’u bu hamlesi nedeniyle yasal ve mali sonuçlar konusunda uyardı ve konu hakkındaki şüphelerini dile getirdi. Uzmanlar El Salvador’u, BTC kabulü nedeniyle IMF müzakerelerinde tehlike yaşayabileceği konusunda da uyardı. El Salvador’un Bitcoin Yasa Tasarısı eylül ayında yürürlüğe girecek. O tarihe kadar ülkenin uyarılara ve endişelere karşı nasıl bir yol izleyeceğini beraber göreceğiz.
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Kripto Para
Ethereum güncellemesi ile neler değişecek?
Geride bıraktığımız hafta, uzun süre sonra 2.300 dolar seviyesini geçen Ethereum fiyatı yazı sırasında 2.141 dolar seviyesinde işlem görüyor. İşlem onaylama modelini değiştirmek için birçok güncelleme alan olan Ethereum ağı, yakın zaman içerisinde önemli bir güncelleme olan Londra güncellemesi alacak. 4 Ağustos’ta ana ağa eklenmesi beklenen Londra güncellemesi ile ağda neler değişecek?
Ethereum İyileştirme Önerisi (EIP) adı verilen önerilerin, Ethereum ağında bir güncellemenin gerçekleşmesi için topluluk tarafından uygun görülmesi gerekiyor. Topluluğun uygun gördüğü öneriler ana ağa ekleniyor. Bu bağlamda Londra güncellemesi 1559 ve 3554 numaraları önerileri ağa ekleyecek. Bilindiği üzere Ethereum ağı üzerindeki işlem ücretleri oldukça yüksek. Son zamanlarda artan NFT ve DeFi platformları, ağa olan talebi yoğun şekilde artırdı. Ağ üzerindeki transfer işlemleri arttıkça da ağın çalışma hızı yavaşladı ve bununla birlikte işlemleri onaylayan Ethereum madencileri yüksek işlem ücretleri talep etmeye başladı. Şu anki hali ile işlem taleplerini karşılamakta zorluk çeken Ethereum ağı, güncellemelerin sonucunda yeni bir işlem onaylama modeline geçmiş olacak. PoW (Proof of Work) modeli ile çalışan ağ PoS (Proof of Stake) modeline geçecek. Yeni modele geçiş ile Ethereum madencileri işlemlerden ücret talep edemeyecek. Ethereum geliştiricileri, madenci kazançlarını azaltmayı hedefliyor.
Londra güncellemesi 12.965.000. blokta çalışmaya başlayacak. Güncelleme tarihi yüksek ihtimalle 4 Ağustos olacak. EIP’ler arasında topluluk tarafından en çok tartışma konusu olanlar 1559 ve 3554 numaralı olanlar. 1559 numaralı öneri, işlem ücretlerini azaltacak. Bununla beraber madencilerin kazançlarındaki ilk önemli azalış gerçekleşecek. Aynı zamanda bu öneri ile beraber madencilerin işlemleri onaylamasını zorlaştıran bir yazılıma da start verilecek.
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