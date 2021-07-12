Oyun ekipmanı üreticisi Razer kripto para ödemelerini kabul edebilir!

Bilgisayar oyuncuları için yüksek kaliteli oyun ekipmanı üreten Razer, kripto para ödemelerini kabul etmeye başlayabilir. Razer CEO’su Liang Tan, kendisine bu konu hakkında yöneltilen bir soruya “Kripto parayla ödeme methodlarını değerlendiriyoruz” yanıtını verdi.

ABD’de kurulan ve bilgisayar oyuncularına yüksek kalitede ekipman üreten, bazı takımlara sponsor olan ve turnuvalar için özel ekipmanlar üreten Razer, kripto para alanına yöneleceği sinyalini veren en son büyük şirket oldu. Razer CEO’su Liang Tan, Twitter hesabından kendisine yöneltilen “Razer ne zaman Nano kabul etmeye başlayacak?” soruya şu şekilde yanıt verdi:

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Accepting crypto as a payment method (not just Nano) is something we're considering. — Min-Liang Tan (@minliangtan) July 11, 2021

“Kripto parayı ödeme yöntemi olarak kabul etmek (sadece Nano değil), üzerinde düşündüğümüz bir konu.”

CEO’nun bu yanıtının ardından takipçileri tweetinin altına onlarca mesaj gönderdi. Topluluk, şirketin kripto para kabulü hamlesini bir an önce hayata geçirmesi gerektiği konusunda düşüncelerini paylaştı. Şirketin kripto para ödemelerini kabul etmeye başlaması durumunda, eskiyen tüm parçalarını değiştireceğini söyleyen bir kişi bile var.

Şirketin kripto paralar ile ödeme almayı kabul etme düşüncesi yeni bir durum değil. CEO, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda da bu konuda düşünceleri olduğuna dair sinyaller vermişti. Şirketin kendi kripto parasını çıkarmaya yönelik bir düşüncesi olup olmadığı sorusuna karşın Tan böyle bir düşüncelerinin şu an olmadığını ancak ödemeler için kripto paraların kabul edilebileceğini söylemişti.

Kripto paraların kurumsal taraftan benimsenmeye ve kabul edilmeye başlanması kripto para sektörü açısından önemli ve iyi bir durum. Oyun sektöründeki liderlerden olan Razer’ın da olası bir kripto para ödemesi kabul etme hamlesi, bu alana olumlu yansıyacaktır.