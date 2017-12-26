“Oyun Bağımlılığı” Resmen Bir Hastalık Olarak Kabul Edildi!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan bildiriye göre “oyun bağımlılığı” resmen zihinsel bir hastalık olarak kabul edildi.

Günümüzde en popüler bağımlılık türlerinden bahsedecek olursak ilk ikiyi oyun ve telefon bağımlılığının alacağını tahmin etmek hiç de zor değil. Bunun da farkında olan Dünya Sağlık Örgütü (WHO), “oyun bağımlılığı” adında sağlık literatürüne bir hastalık eklemiş oldu. Bildiğimiz oyun bağımlılığını “Sürekli ya da tekrarlanan bir şekilde oyun oynama isteği” olarak açıklıyor. Böylece resmen mental, yani zihinsel bir rahatsızlık olarak gören WHO, bu hastalığı “Oyun oynama isteğinin ve oyunların, kişinin diğer istekleri ve günlük aktivitelerinin önüne geçmesi” olarak da belirtiyor.

Bunun bir nedeni olarak “Olumsuz sonuçları (malübiyet, bölümü geçememe vb.) olmasına rağmen oyun bağımlısı bu durumu her zaman göze alarak oynar” tabiri de geçiren WHO, genellikle oyuncuların çevrimiçi ortamda yenilmesi ya da ölmesi, tek oyunculu modlarda ise zorlu düşmanlara takılma durumundan zevk alabilmesini de gösteriyor. WHO’nun oyun bağımlılığını hastalık olarak kabul etmesinin ardından tanı için de “Tanı konulması için oyun bağımlığı ve diğer özellikler normalde en az 12 aylık bir periyotta ortaya çıkmaktadır, ancak tüm tanı gereksinimleri karşılandığında ve semptomlar ciddi olduğunda gerekli süre kısaltılır” şeklinde belirtiyor.

Görünüşe göre dünya genelindeki en yaygın hastalık böylece oyun bağımlılığı olmuş gibi görünüyor.