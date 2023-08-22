Android 14 Beta 5.1 sürümünün ardından, Google artık kararlı Android 14 sürümünü piyasaya sürmeye çalışıyor. OnePlus da bu sırada OxygenOS’un en son versiyonu olan Android 14 tabanlı OxygenOS 14‘ü geliştirmek için çalışmalara başladı. OnePlus, amiral gemisi ve yeni piyasaya sürülen akıllı telefonları için OxygenOS 14’ü hazırlarken, OnePlus Nord 3 için OxygenOS 14 Kapalı Beta programını başlattı. İşte OxygenOS 14 hakkında bildiğimiz her şey!

OnePlus Nord 3 Kullanıcıları İçin OxygenOS 14 Kapalı Beta Programı Başladı!

Bu program, geliştiricilerin ve ileri düzey kullanıcıların OxygenOS’un en son sürümünü elde etmeleri ve uygulamalarını, cihazlarını test etmeleri için bir fırsat sunuyor.

OxygenOS 14 Kapalı Beta programı, genel yazılım deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Geliştiriciler, bu sürümde hataları tespit ederek OnePlus’a bildirecek. Ancak, bu yazılım önceden yazılım yükleme deneyimi olmayan kullanıcılara önerilmiyor, çünkü bu işlem veri kaybına ve geri dönülemez hasarlara neden olabilir.

Şu ana kadar OxygenOS 14’ün cihaz performansını artırabileceğini ve genel sistem optimizasyonunu iyileştirebileceğini biliyoruz. OPPO’nun ColorOS yazılımına benzer bir görünüm de beklenenler arasında. Ancak bu kapalı beta programı olduğu için bildiklerimiz sınırlı.

OxygenOS 14 Kapalı Beta, henüz bazı hatalar içeriyor ve ana cihazınız için günlük kullanıma uygun değil. Özellikle üçüncü taraf uygulamaların bazıları Android 14 uyumluluğu taşımadığı için düzgün çalışmayabilir.

Bilinen bazı sorunlar arasında şunlar yer alıyor:

– Şarj simgesi, kilit ekranında süper flaş şarj cihazı ile iki ondalık basamak göstermiyor.

– Gelen çağrı olması durumunda telefonun çalmama olasılığı.

– Ekranın alt kısmında sola veya sağa kaydırma yaparken siyah ekran olasılığı.

– Hava durumu uyarı sayfasında uzun ekran görüntüsü anormal şekilde görüntüleniyor.

– Albüm fotoğraflarının yanlış sıralanması olasılığı.

– Fotoğraf albümüne erişimde yaşanan sorunlar.

OnePlus Nord 3 kullanıcıları OxygenOS 14 Kapalı Beta programına katılmayı düşünüyorlarsa, belirtilen gereksinimlere uymaları gerekiyor.

OnePlus Nord 3’te OxygenOS 14 Kapalı Beta için gereksinimler:

-OnePlus Nord 3 Hindistan varyantı gereklidir.

-Katılımcının OnePlus Topluluğu üyesi olması gerekir.

-Katılımcılardan Düzenli Geri Bildirim Raporlaması istenmektedir.

-CBT Telegram grubunda diğer üyelerle geliştirme ile ilgili dostça bir grup konuşması.

-Katılımcılar CBT kurulum paketini kapalı grup dışında paylaşmamalıdır.

-OnePlus Nord 3, CPH2491_13.1.0.561(EX01) ürün yazılımını çalıştırıyor olmalıdır.

Program, OnePlus Topluluğu üyeleri için tasarlanmış olup ilk 500 kullanıcı ile sınırlı. Ayrıca, gereksinimlere uyulduğundan da emin olunması gerekiyor. Katılımcılar, program şartlarına uydukları teyit edildikten ve programa katıldıktan sonra OxygenOS 14 Kapalı Beta güncelleme paketini üç gün içinde alabilecekler.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus yakında güncellemeyi daha eski amiral gemilerine de sunacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!