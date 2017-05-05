Overwatch Milyar Dolarlık Bir Oyun Haline Gelmeyi Başardı

Activision Blizzard’ın yayınladığı finansal rapora göre bir yıldan kısa bir sürede Overwatch 1 milyar$’dan fazla para kazanmayı başardı.

Bununla beraber Overwatch, Activision Blizzard’ın Skylanders ve Call of Duty gibi oyunların arasına katılarak şirketin sekizinci milyar$’lık değere sahip oyunu oldu. Oyun geçtiğimiz yıl Mayıs ayında satışa çıktı ve Activision Blizzard’ın en hızlı büyüyen oyunu oldu.

Geçen ay oyunun oyuncu sayısı 30 milyonu geçti. Oyunun getirdiği 1 milyar$’ın geneli satışlardan geliyor ancak oyun içi gelirler de azımsanmayacak kadar değil. Activision Blizzard’a göre oyun içi içerik kalemi geçen yıla göre %25 büyüdü ve bunda Overwatch ile World of Warcraft sayesinde oldu.

Şirket oyunlarında düzenli olarak sezon etkinlikleri düzenliyor ve bu etkinliklerde oyunculara yeni kozmetik eşyalar veriliyor. Activision Blizzard’ın bir diğer büyük başarısı ise Hearthstone’dan geldi. Herthstone’da oyuncu sayısını 70 milyonun üzerine çıkardı.