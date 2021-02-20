Outriders oyunu için 25 Şubat tarihinde devasa bir demo geliyor

Daha önce Bulletstorm ve Painkiller oyunlarıyla tanınan People Can Fly firmasının geliştirdiği bilim kurgu eşli nişancı oyunu Outriders demosu 25 Şubat’ta gelecek. Geliştiricinin Twitter’dan verdiği detaylar arasında ise demonun uzun ve oyunun potansiyelini tanıtacak nitelikte olduğu yer alıyor.

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Diğer yandan paylaşılan bilgilere göre tamamen ücretsiz olacak demo 24GB boyutuyla bilgisayarda Steam üzerinden kullanıcıyla buluşurken; Playstation 5 ve Xbox Series X ve S yanında, Playstation 4 ve Xbox One’a da gelecek. Konsollardaki boyutu ise birkaç GB daha az olacak. Aynı zamanda demo, Geforce Now üzerinden de ulaşıma açık olacak. Google Stadia platformunda ise oyun şimdilik yer almıyor.

Demo üzerinden kullanıcılar oyunun açılış kısmı ve ilk bölümünü oynama imkanına sahip olacak. Oyunu izin verdiği yere kadar gidildikten sonra ise kullanıcılar geri dönüp dünyayı keşfedebilecekler. Aynı zamanda bazı yan görevler de açık olacak.

Karakterler kısmından bahsedecek olursak 7.seviyeye kadar bütün karakterler denemeye açık halde kullanıcıyla buluşacak. Böylelikle farklı yetenekler ve demodaki altı karakter slotu ile farklı kombinasyonları test etmek mümkün olacak.

Göreceğimiz şey bir Outriders betası değil, çoklu oyuncu hariç

Geliştiriciler aynı zamanda bunun bir beta olmadığının da altını özellikle çiziyor. Belirtildiğine göre bu, zaman sınırı olmayan oldukça cilalı bir demo versiyonu. Öyle ki bu versiyon 1 Nisan’daki oyunun çıkışından sonra bile erişime açık kalacak.

Outriders demosunda beta aşamasında olarak görebileceğimiz bir şey ise henüz resmi olarak hazır olamayan platformlar arası eşli oyuncu desteği. Yine de bu özellik, verilen tek oyunculu imkanının yanında üç oyuncuya kadar oyuna katılma şansı veriyor. Aynı zamanda demo üzerinde yapılan ilerleme oyun çıktığı zaman aynı platform ve hesap üzerinden aktarılabiliyor.

Oyunun çıkışı için ilk olarak Aralık ayı gözüküyordu. Ardından Şubat başına ertelenen oyun, sonrasında bir ertelemeye daha maruz kaldı. Şimdi ise bu demoyla birlikte 1 Nisan tarihindeki çıkışı için oyun daha hazır gibi duruyor.