Mobil
Outlook Android sürümüne takvim senkronizasyonu desteği geldi
Microsoft, Outlook hizmetinin Android sürümü için yayınladığı son güncellemede uygulamaya çift yönlü takvim senkronizasyonu desteği getirdi. Bu özellik sayesinde takvim etkinliklerinizi, Google ve Samsung’un Takvim uygulamalarıyla eşitleyebileceksiniz.
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Microsoft, e-posta hizmeti Outlook’u son zamanlarda sıradan bir servis olmaktan çıkarıp ek işlevlerle donatmaya başladı. Şirketin Outlook için yaptığı bu ek özellikler silsilesine, son güncelleme sayesinde takvim senkronizasyonu desteği de dahil olmuş durumda.
Takvim senkronizasyonu sayesinde, Outlook’taki takvim verilerinizi Google ve Samsung’un Takvim uygulamalarıyla eşitleyebileceksiniz. Görünüşte küçük ve önemsiz gibi gelen bu özellik, esasında kullanıcıları birden fazla takvim uygulamasıyla boğuşma derdinden kurtardığı için elzem bir noktada yer alıyor.
Outlook için çift yönlü takvim senkronizasyonu desteği geldi
Üstelik Microsoft sadece Google ve Samsung’un değil, diğer takvim uygulamalarıyla da eşitlenebileceğini belirtti. Outlook’un Google Play Store sayfasında değişiklikle ilgili şu ifadeler yer alıyor:
“Android cihazınızda Outlook ve diğer takvimler arasında etkinlikleri senkronize etmek mi istiyorsunuz? Android için Outlook artık Microsoft 365, Office 365 ve Outlook.com hesapları için 2 yönlü takvim eşitlemesini destekliyor. Diğer takvim uygulamalarında (Samsung Takvim, Google Takvim, vb.) oluşturulan etkinlikler artık Outlook’tan görüntülenebilir / düzenlenebilir ve bunun tersi de geçerlidir!”
Değişiklik günlüğünde yalnızca Samsung Takvim ve Google Takvim’den bahsedilirken, Microsoft Outlook için sunulan yeni özellik diğer popüler takvim uygulamalarıyla da çalışabiliyor. Bunun yanı sıra eşitleme iki yönlü olduğundan, Outlook’ta oluşturduğunuz etkinlikler kullandığınız diğer takvim uygulamasına da kaydedilecek. Ayrıca, düzenlemeleri hangi uygulamada yapmayı seçerseniz seçin, kayıtlı etkinliklerinizde yaptığınız tüm değişiklikler bağlı tüm uygulamalarla otomatik olarak senkronize edilecek.
Microsoft 365, Office 365 veya Outlook.com hesabınız varsa, hemen şimdi Play Store üzerinden Microsoft Outlook’un en son sürümüne güncelleyerek yeni çift yönlü takvim senkronizasyon özelliğini deneyebilirsiniz.
Apple
iPhone 12 mini ve iPhone 12’nin depolama seçenekleri sızdırıldı
Twitter’da paylaştığı akıllı telefon sızıntılarıyla ünlü Jon Prosser, iPhone 12 mini ve iPhone 12 modellerinin 5 Ekim itibarıyla distribütörlere gönderilmeye başlanacağını paylaştı. Pro modellerin de aynı etkinlikte duyurulacağını ancak distribütörlere ulaştırılmasının kasım ayını bulacağını iddia etti.
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iPhone 12 ve iPhone 12 mini, 64 GB depolama alanıyla başlayacak
Jon Prosser, mayıs ayında yaptığı paylaşımda, iPhone 12 serisinin minimum 128 GB depolama alanıyla satışa sunulacağını belirtmişti. Son paylaşımında ise; iPhone 12 ve iPhone 12 mini modellerinde en düşük depolama alanının 64 GB’dan başlayacağını belirtti. Pro modeller ise minimum 128 GB’dan başlayacak. Bir başka Twitter hesabı olan L0vetodream, yine mayıs ayında yaptığı bir paylaşımda, iPhone 12 ve iPhone 12 mini modelleri için 64 GB vurgusunda bulunmuştu.
Don’t worry — iPhone 12 Pro and Pro Max start at 128GB 🤗
— Jon Prosser (@jon_prosser) September 29, 2020
Zaman zaman yanılabiliyor
Jon Prosser, özellikle Apple ile ilgili yaptığı paylaşımlarda bazen tutarsız olabiliyor. Ağustos 2020’de gerçekleştirdiği bir paylaşımda, yeni Apple Watch ve iPad modellerinin basın bültenleri aracılığıyla tanıtılacağını iddia etmişti. Eylül 2020‘de yaptığı bir başka paylaşımda ise, söz konusu basın bültenlerinin 8 Eylül Salı günü dağıtılacağını iddia etti fakat söz konusu tarihte hiçbir ürün tanıtılmadı. Bunun yerine Apple, 8 Ekim tarihinden bir hafta sonra yeni Apple Watch ve iPad modellerini tanıttığı ‘Time Flies’ etkinliğini gerçekleştirdi. Jon Prosser, bu ayın başında yaptığı bir paylaşımda, sekizinci nesil bir iPad ve daha düşük fiyatlı bir Apple Watch modelinin Apple’ın ‘Time Flies’ etkinliğinde tanıtılacağını fakat yeni iPhone’lar ve AirPods Studio kulaklıklarının tanıtılmayacağını doğru tahmin etmişti.
Yeni iPhone modellerinin 13 Ekim’de tanıtılması bekleniyor.
Mobil
OxygenOS 11 Zen Modu, Android 10’lu OnePlus telefonlara sunuldu
OnePlus, OxygenOS 11 ile beraber yeniden tasarladığı Zen Modu uygulamasını, Android 10 çalıştıran cihazları için de kullanıma sunmaya başladı. Böylelikle OxygenOS 11′in Zen Modu’nu, eski telefonunuzda da deneyimleyebileceksiniz.
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OnePlus, ilk olarak OnePlus 7 serisiyle birlikte akıllı telefonları için ‘Zen Modu’ olarak adlandırdığı yeni bir özelliği hayata geçirmişti. Zen Modu, ilk başta yalnızca kullanıcıların sanal dünyadan kopup bir süreliğine gerçek dünyayla entegre olmaları için telefonlarını 20 dakika kullanım dışı bırakmakla yetiniyordu.
Ancak OnePlus, sonradan eklediği daha fazla süre seçeneği ve günlük hatırlatıcılar gibi bir dizi yenilikle Zen Modu’nun işlevselliğini artırdı.
OxygenOS 11 ile yeniden tasarlanan Zen Modu, eski OnePlus telefonlara geldi
Android 11 tabanlı OxygenOS 11 kullanıcı arayüzüyle beraber ise Zen Modu’nun tasarımını tepeden tırnağa yenileyen OnePlus, şimdi de yeni Zen Modu’nu eski cihazlarına getiriyor. Eğer Android 10 işletim sistemini çalıştıran bir OnePlus telefonunuz varsa, şu andan itibaren direkt Google Play Store üzerinden yeni Zen Modu’nu yükleyebilirsiniz.
OxygenOS 11, Zen Modu sadece tasarımsal olarak değiştirmiyor. Aynı zamanda birkaç yeni özellik daha ekleyerek kullanışlılığını da bir üst seviyeye çıkarıyor. Örneğin artık kimsenin telefonunuzu kullanamamasını sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra bir oda oluşturarak arkadaşlarınızı size katılmaya davet edebilirsiniz. Ek olarak OnePlus, Play Store üzerinden yayınladığı Zen Modu uygulamasında birkaç adet temayı da kullanıcılara sunuyor.
Temel mantığı itibariyle Zen Modu, Google’ın telefon bağımlılığını azaltmak için hayata geçirdiği Digital Wellbeing gibi projelerle aynı ilkelere sahip. Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan akıllı telefonlar, inanılmaz derecede günlük yaşantımızı kolaylaştırsa da, her şeyin olduğu gibi onların da fazlası zararlıdır. Bir nevi dijital detoks olarak nitelendirebileceğimiz bu tarz uygulamalar sayesinde de günün belli bir bölümünü çevremizdeki gerçek dünyaya ayırmak için değerlendirebiliyoruz.
Mobil
WhatsApp, çoklu cihaz desteğini yakında kullanıma sunacak!
WhatsApp, aynı hesabın birden fazla cihazda aktif olarak çalışabilmesi için çalışmalarını sürdürüyordu. Son gelen haberlere göre şirket, özelliğin test aşamasını bitirdi; özellik, çok yakında kullanıma sunulabilir.
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Birden fazla cihazda aynı hat üzerine kaydedilmiş WhatsApp’ını kullanmak isteyen kullanıcılar, uygulama senkronizasyonu nedeniyle bir yerden çıkış yapmadan başka bir cihazda uygulamayı kullanamıyordu. Kullanıcıların isteklerini genellikle dinleyen WhatsApp’ın, geçtiğimiz günlerde bu özellik üzerinde çalıştığını sizlerle paylaşmıştık. Şirket beta olarak sunduğu özelliğini sınırlı sayıdaki kullanıcıyla teste devam ederken gelen son haberler özelliğin son aşamaya geldiğini gösteriyor.
Dört cihaza kadar aktif oturum
WaBetaInfo tarafından paylaşılan bilgiler, özelliğin beta aşamasının sonlanarak final versiyonuna geldiğini gösteriyor. Rapora göre özellikle beraber kullanıcılar aynı anda 4 cihaza kadar aktif olarak oturumu açık tutabilecek. Her cihazda aynı anda veri senkronizasyonu da sağlayan özellikle beraber kullanıcılar internet bağlantısının azizliğine uğramadan iletişimde kalmayı sürdürebilecek.
Web WhatsApp güvenliği arttırılıyor
Bu özelliğin yanında WhatsApp bir dizi değişikliği daha kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Oldukça fazla kullanılan Web WhatsApp’ta da güvenlik odaklı yenilikler kullanıcılarla buluşacak. Uçtan uca şifreleme ve sohbetlerin taşınması hakkında detaylı bilgiler veren geliştirmeyle beraber Web WhatsApp daha güvenli hale gelecek.
Bu özellikleri erken deneyimlemek isteyen kullanıcılar beta programına dahil olarak çoklu cihaz desteğine ‘deneysel’ olarak kavuşabilirler. Ana bir cihaz üzerinden diğerleriyle senkronizasyonun gerçekleştirildiği özellikte beta sürecinde hatalar yaşanması olası. Geliştirmeler tamamlanıp hatalar giderildikten sonra kararlı sürümle beraber WhatsApp, özelliği tüm kullanıcılarına sunmuş olacak.