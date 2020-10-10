Outlook Android sürümüne takvim senkronizasyonu desteği geldi

Microsoft, Outlook hizmetinin Android sürümü için yayınladığı son güncellemede uygulamaya çift yönlü takvim senkronizasyonu desteği getirdi. Bu özellik sayesinde takvim etkinliklerinizi, Google ve Samsung’un Takvim uygulamalarıyla eşitleyebileceksiniz.

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Microsoft, e-posta hizmeti Outlook’u son zamanlarda sıradan bir servis olmaktan çıkarıp ek işlevlerle donatmaya başladı. Şirketin Outlook için yaptığı bu ek özellikler silsilesine, son güncelleme sayesinde takvim senkronizasyonu desteği de dahil olmuş durumda.

Takvim senkronizasyonu sayesinde, Outlook’taki takvim verilerinizi Google ve Samsung’un Takvim uygulamalarıyla eşitleyebileceksiniz. Görünüşte küçük ve önemsiz gibi gelen bu özellik, esasında kullanıcıları birden fazla takvim uygulamasıyla boğuşma derdinden kurtardığı için elzem bir noktada yer alıyor.

Outlook için çift yönlü takvim senkronizasyonu desteği geldi

Üstelik Microsoft sadece Google ve Samsung’un değil, diğer takvim uygulamalarıyla da eşitlenebileceğini belirtti. Outlook’un Google Play Store sayfasında değişiklikle ilgili şu ifadeler yer alıyor:

“Android cihazınızda Outlook ve diğer takvimler arasında etkinlikleri senkronize etmek mi istiyorsunuz? Android için Outlook artık Microsoft 365, Office 365 ve Outlook.com hesapları için 2 yönlü takvim eşitlemesini destekliyor. Diğer takvim uygulamalarında (Samsung Takvim, Google Takvim, vb.) oluşturulan etkinlikler artık Outlook’tan görüntülenebilir / düzenlenebilir ve bunun tersi de geçerlidir!”

Değişiklik günlüğünde yalnızca Samsung Takvim ve Google Takvim’den bahsedilirken, Microsoft Outlook için sunulan yeni özellik diğer popüler takvim uygulamalarıyla da çalışabiliyor. Bunun yanı sıra eşitleme iki yönlü olduğundan, Outlook’ta oluşturduğunuz etkinlikler kullandığınız diğer takvim uygulamasına da kaydedilecek. Ayrıca, düzenlemeleri hangi uygulamada yapmayı seçerseniz seçin, kayıtlı etkinliklerinizde yaptığınız tüm değişiklikler bağlı tüm uygulamalarla otomatik olarak senkronize edilecek.

Microsoft 365, Office 365 veya Outlook.com hesabınız varsa, hemen şimdi Play Store üzerinden Microsoft Outlook’un en son sürümüne güncelleyerek yeni çift yönlü takvim senkronizasyon özelliğini deneyebilirsiniz.