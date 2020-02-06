Tablet
Microsoft Outlook iPad çoklu görev desteği kazandı!
Microsoft uzun süredir Outlook için beklenen çoklu görev (multitasking) özelliğini sonunda iPad’e getirdi.
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Microsoft Outlook ile iPad’de yapabilecekleriniz:
Microsoft Outlook güncellendi! Microsoft bugün iOS için geliştirmiş olduğu Microsoft Outlook uygulaması için bir güncelleme yayınladı. Yayınlanan güncelleme ile artık kullanıcılar ekran bölme ve uygulama kaydırma (slide over) da dahil iPad’in sahip olduğu bütün çoklu görev özelliklerini kullanabilecekler.
Ekran bölme özelliği ile, Microsoft Outlook ile beraber diğer uygulamaları da aynı ekranda görebilecekler. E-postalarını okurken sms atma, internette gezme gibi birçok diğer işlemi birlikte yapabilecekler. Ayrıca ana ekranda bulunan uygulama üzerinde, başka uygulamaları çalıştırmanızı sağlayan uygulama kaydırma moduyla da Microsoft Outlook’u kullanabileceksiniz. Hatta bu güncelleme ile birden fazla Outlook sekmesi açma şansınız da olacak.
Sürükle bırak özelliğini de destekleyecek olan yeni Microsoft Outlook, iPad kullnıcılarının hayatını bir hayli kolaylaştıracak. Bu güncelleme ile profesyonel hayatta Microsoft Outlook kullanan bir çok çalışan için, iPad dizüstü bilgisayarlarının yerini alma yolunda bir adım daha öne geçmiş oldu.
Microsoft Outlook uygulamasının gmail, yahoo vb. bir çok e-posta hesabıyla da kullanılabildiğini hatırlatmak isteriz. Profesyoneller tarafından yoğun olarak kullanılan uygulamayı siz de deneyebilirsiniz.
Uygulama AppStore’da ücretsiz olarak kullanıcılara sunulmakta, uygulamayı linke tıklayarak indirebilirsiniz. Yukarıda belirtilen özellikleri kullanabilmeniz için iOS 12 veya daha güncel bir sürümün yüklü olması gerekmekte olup, bazı çoklu görev özellikleri sadece iPadOS 13 de bulunmaktadır.
Tablet
Huawei Mediapad T3 10 kutu açılışı
Huawei MediaPad T3 10 kutu açılışı videomuzda, şirketin yeni tablet modeline yakından bakıyoruz.
Huawei MediaPad T3 10 özellikleri
Yekpare metal kasasıyla şık bir görünüme sahip tablet, 9.6 inç boyutu ekranda HD çözünürlük sunuyor ve IPS LCD panel ile geliyor. Gücünü Snapdragon 425 işlemcisinden alan tablette 16 GB depolama ve 2 GB RAM bulunuyor. Ana kamerası 5 MP olan tablette 2 MP‘lik ikinci bir kamera daha bulunuyor.
Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle kutudan çıkan MediaPad T3 10 modelinde 4800 mAh batarya kapasiyesi bulunuyor.
Huawei MediaPad T3 10 kutu açılışı
Cihazın kutu içeriğinden bir adet microUSB kablo ile birlikte şarj adaptörü çıkıyor. Herhangi bir kılıf veya ekstra aksesuar bulunmuyor.
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Apple iPad Pro ve Apple Watch'un kutusunu açtık
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Apple iPad Pro ve Apple Watch kutu açılışı videomuz sizlerle, iyi seyirler.
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iPad mini 4 kutu açılışı sizlerle, iyi seyirler.