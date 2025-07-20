Milyonlarca araç sahibini ve yeni otomobil almayı planlayan vatandaşı doğrudan ilgilendiren yeni ÖTV düzenlemesi, Meclis’te kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu gelişme ile birlikte Türkiye’deki otomobil fiyatları köklü bir değişim sürecine giriyor. Sektörde kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak bu yeni vergi yapısı, özellikle belirli segmentlerdeki araçların fiyatlarını önemli ölçüde etkileyecek.

Otomobil Vergi Oranları Değişti: İşte Araç Alacakların Bilmesi Gerekenler!

Yeni ÖTV düzenlemesi ile gelen en şok edici değişikliklerden biri kamyonet segmentinde yaşandı. Yük kapasitesi 3.5 tonu aşmayan ve daha önce yüzde 4’lük vergi diliminde yer alan popüler modeller için ÖTV oranı yüzde 50’ye fırlatıldı. Bu devasa artış, Ford Ranger, Toyota Hilux ve Volkswagen Amarok gibi çok tercih edilen pick-up modellerinin fiyat etiketlerine 1.5 milyon TL’yi aşan zamlar olarak yansıyacak.

Binek otomobiller cephesinde ise en dikkat çeken gelişme, yüzde 45’lik en alt vergi oranı diliminin tamamen kaldırılması oldu. Artık sıfır kilometre otomobil alımlarında en düşük ÖTV oranı yüzde 80 olarak uygulanacak. Bu durum, daha önce uygun fiyatlı olarak kabul edilen araçların bile fiyatlarının ciddi şekilde artacağı anlamına geliyor. Yeni ÖTV düzenlemesi, ekonomik araç segmentine erişimi zorlaştırıyor.

Yapılan matrah güncellemesi ile motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyen otomobiller için karmaşık yapı ortadan kalktı. Özel tüketim vergisi matrahı ne olursa olsun, bu kategorideki tüm araçlar için tek bir oran belirlendi: yüzde 80. Bu adım, vergi sistemini basitleştirse de, tüketiciler için daha yüksek maliyetler getiren bir ÖTV düzenlemesi olarak kayıtlara geçti.

Motor hacmi 1600 cm³ ile 2000 cm³ arasında olan araçlar ve belirli hibrit araçlar için ise vergi oranları yüzde 150 seviyesine sabitlendi. 2000 cm³ motor hacmini geçen daha lüks segmentteki araçlar için ise ÖTV oranı yüzde 220 olarak uygulanmaya devam edecek. Hükümetin bu adımla kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi ve vergi istisnalarını sınırlamayı hedeflediği belirtiliyor. Bu ÖTV düzenlemesi, genel olarak otomobil piyasası üzerinde belirleyici bir rol oynayacak.

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